中職／中信快意二連霸 詹子賢、陳柏豪卻成落寞之人

中信在台灣大賽勢如破竹，只花4場就快速地橫掃樂天，成功完成台灣一的二連霸，這4場比賽的先發打線幾乎都相同，只有因傷休息兩場的王威晨在第3戰歸隊的這點小變動，這套打線發揮了有效率的得分能力，其中打擊表現最佳的就是開路先鋒岳政華及埋伏在第9棒的岳東華兄弟檔，兩人的打擊率都超過4成，完美地呈現九一連線，王威晨歸隊後也成為打線中的另一進攻主力；投手部分，除了前兩戰的兩名先發洋投外，終結者呂彥青當然也是中信勝利的保證，不過奪冠固然開心，但快樂之中總有落寞之人。

老將周思齊就是其中之一，周思齊在2004年進入中職，其後只要是所屬球隊有打進季後賽，他都會是名單內一員，但今年卻被捨棄在季後挑戰賽及總冠軍賽的28人之外，這是他從誠泰到兄弟這麼多年來，生涯首次未被帶進季後賽，當然周思齊這兩年已經逐漸退出先發行列，本季出賽53場是自06年之後的新低，也僅有2成35打擊率、1轟及31分打點的成績，在中信有多位年輕好手可以防守外野及打DH的情況下，未被帶入也不意外，只是周思齊生涯總共打過10次台灣大賽，只差1次就能追平彭政閔和高國慶並列史上第2的紀錄在今年無法達成，是有些可惜。

周思齊今年未被帶進總冠軍賽，無緣追平彭政閔的紀錄。 中信兄弟球團／提拱

周思齊因年紀增長表現不佳而未被帶進總冠軍賽算是在意料之中，23歲的小將陳柏豪就真的是遺珠之憾了，陳柏豪在今年季中有優異的表現，8月先發5場拿下2勝2敗，防禦率僅有2.12，是中信能在下半季突破確診困境打出氣勢的起爆劑之一，之後雖因確診而出賽場數減少，投球內容仍舊穩定，整季下來出賽19場，6場先發13場後援，投出生涯新高的49局，拿到3勝3敗，2.39的防禦率及1.18的WHIP都是生涯最佳，但因功能性考量而未被帶進總冠軍賽28人名單內，引起球迷不少討論。

陳柏豪及周思齊兩人早在28人名單公佈時就已經落寞過，但被帶進總冠軍賽卻沒有上場機會的球員，或許失落感會更重，總冠軍賽4場打下來，投手方面仍有官大元、江忠城、李吳永勤、王奕凱、黃恩賜等多名投手未登板，野手則是兩名捕手陳家駒、高宇杰、內野手杜家明，以及這一位大家都想像不到的球員。

陳柏豪今年投出生涯年，但因功能性而未被帶入總冠軍賽。 聯合報系資料照片

這名仍未上場的球員就是詹子賢，詹子賢在去年台灣大賽的4場比賽，共12個打數打出包含2轟在內的5支安打，打擊率高達4成17，還有2分打點，獲選為台灣大賽的MVP，有這麼輝煌的紀錄卻在今年不要說先發了，連代打都沒得上，對球員本身來說當然是一種煎熬，但其實詹子賢在本季的打擊表現起伏很大，5、7兩月的單月打擊率都不到2成，9月確診又側腹肌拉傷，10月歸隊後的打擊率又回升到3成，那時已多以代打為主，整季出賽72場，2成51打擊率、2轟、35分打點都是17年之後新低。

詹子賢本身狀況不佳，再加上另外兩名同梯的外野手陳文杰及林書逸，今年不約而同打出生涯年，打擊率都在3成左右，防守也是中規中矩，DH更不用說是前兩場都打出勝利打點的陳子豪，即使要換守備組也還有宋晟睿，這樣一來除非在需要適時一擊的時刻，或是有人受傷才會有上場機會，只不過4場過去，即使在第4戰林書逸上壘後有狀況時也沒有被換上場，就這樣整個系列賽下來，一次都沒有踏上過球場，對於以往幾年都是球隊主力，季後賽也都擔任中心打者的詹子賢來說，今年真是一次五味雜陳的總冠軍賽。