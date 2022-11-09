中職／擴編球員缺戰力少票房 台鋼也需大咖洋將

台灣大賽如火如荼的進行，聲勢原本一直都強壓甫開季的職業籃球，不過一個爆炸性的消息震撼體壇，讓T1聯盟一時成為眾所矚目的焦點。曾入選NBA明星隊多達8次，拿過5度最佳陣容第一隊、5次籃板王及2次阻攻王的哈沃德(Dwight Howard)，本週末將正式加入T1聯盟。這將是繼柏奈特(Anthony Bennett)之後，台灣籃壇迎來的第二位前NBA選秀狀元，不同的是這位是貨真價實且名氣極高的知名球星。

因應T1聯盟成立才成軍的桃園雲豹，去年票房並不亮眼，休賽季補強靜悄悄，聲勢也不如進補曾文鼎的中信或是吳岱豪的台鋼，直到上週獲得贊助商及開出最低100元的票價，才勉強有些新聞。不過哈沃德即將加盟的新聞一出，即使他還未正式抵台，甚至初登場都還不確定何時，但已馬上引起轟動，只要有雲豹出賽的預售票幾乎搶購一空。

哈沃德將來台打職籃，讓桃園雲豹的門票從乏人問津到被搶購一空，大咖球星的魅力真是無法抵擋！ 歐新社資料照片

要引起票房高漲的旋風，其實並不容易，中華職棒近年來引進不少前大聯盟球員，但實際上話題並不多。主要是因為大部份來台效力的大聯盟級球員，許多只是有經驗而非球隊看板人物，因此或許耳聞其名，但不一定會為了他而進場。另外台灣雖關心美國職棒的球迷不少，但轉播多著重特定球隊，或是有台灣球員的比賽，因此很多球星在台灣知名度不一定會高。

目前中華職棒讓人回味再三的大聯盟等級洋將，依然是2013年的「曼尼旋風」。當年義联集團甫接手興農牛，並改名義大犀牛，大本營從台中遷往高雄，成為職棒球團開始經營主場後，以澄清湖為主場的第三支球隊。過去的經驗是高雄票房一直不好，造成從高屏雷公演化的La New熊選擇北遷至桃園，而牛隊末期因為全本土政策，球迷流失嚴重，是四隊之末，平均人數只有約2000人。

義大犀牛首季為了打響名氣，網羅具有19年大聯盟經驗、參加過12次明星賽，並拿下漢克阿倫獎、銀棒獎、打擊王、全壘打王、打點王等獎項，還曾獲得世界大賽MVP的知名強打曼尼(Manny Ramírez)。他的加盟讓犀牛票房翻漲，初登板就有20000人滿場的亮麗票房，成為當時中職單場比賽入場人數的新紀錄，最後幫助球隊總票房漲幅高達231.64%，從毒藥翻身成為最夯的球隊。只可惜後來曼尼離台，加上義大高層無心繼續經營，讓犀牛只有四年歷史，就再度轉賣給富邦。

曼尼加入義大犀牛，雖戰力上看起來已比全盛時期退化許多，但他在場上的態度讓球隊士氣高漲，並幫助票房翻倍，是一項成功的投資。 聯合報系資料照片

中職今年迎來生力軍「台鋼雄鷹」，他們將成為第四支挑戰高雄的球隊，但是他們沒辦法像味全龍可以召喚「龍魂」，除了球員親友外，等於沒有任何球迷基礎，一切必須重新開始。目前除了選秀會帶走的新人外，也沒像龍隊一樣先簽幾個有經驗的球員來協助，只能等擴編選秀補強。雖然可能會有蔣智賢、蘇緯達、羅國龍、林智平等有實績的球員可以選，但要帶動球隊氣勢及聲勢實在太難，球團目前考量以補強年輕球員為主。

曾讓台灣球迷敲碗期盼的，莫過於在台灣頗有名氣的坎諾(Robinson Canó)，他的父親是前統一獅洋投阿Q(Joselite Cano)，又與王建民同年在紐約洋基升上大聯盟。他曾入選過8度明星賽，是紐約洋基、西雅圖水手的球星，雖然今年已40歲，但至今尚未言退，仍尋求有打球的機會。雖然到了2024年時他已42歲，但曼尼來台時也已41歲，年紀對他們不是問題，只要他們願意，都有機會帶起不小的旋風。

坎諾是在台灣知名度極高的球星，若退休之前能來台獻技，勢必能引起另一波旋風。 美聯社資料照片

台鋼所經營的職籃球隊，今年將直接與哈沃德交鋒，球團應會感受到球場氛圍的明顯不同。職業球團的票房跟話題從零開始，要長期經營實在非常艱辛，找位知名度高的外援，讓球迷感受球團的用心，可以快速增加球隊的票房。球星的實力、經驗與在場上的態度，更可以發揮影響力，幫助球隊提升戰力。目前還看不出台鋼的經營模式，不過著實可以考慮物色未來有可能助陣的大咖洋將了！