快訊

台灣職籃史上最強大內線！ T1雲豹和哈沃德完美結合

中共高層伴君如伴虎 習近平大權在握 更不會對台灣冒險

廣發傳單要置店家於死地？唐寶寶母喊冤：沒不讓老闆講話

台灣職籃史上最強大內線！ T1雲豹和哈沃德完美結合

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
哈沃德將成為台灣職籃史上最大咖、最具即戰力的洋將，完全就是中華職棒找來名將曼尼的籃球版本，勢必帶給台灣籃壇巨大的衝擊！ 歐新社資料照片
哈沃德將成為台灣職籃史上最大咖、最具即戰力的洋將，完全就是中華職棒找來名將曼尼的籃球版本，勢必帶給台灣籃壇巨大的衝擊！ 歐新社資料照片

NBA「魔獸」Dwight Howard來台加盟T1職籃桃園雲豹，魔獸旅外，點燃台灣職籃最亮點。台灣球迷已經開始瘋狂搶票，一睹魔獸丰采，感受NBA強度和禁區攻防。過去幾小時T1職籃售票系統不但成為最火平台，連平日不報體育新聞、甚少關注籃球、NBA有線電視媒體都加入「魔獸新聞」戰火。

魔獸，2004年NBA選秀狀元，208公分，今年37歲，他當然還有打NBA實力和能耐，上季效力湖人，場均6.2分、5.9籃板。但湖人上季戰績不佳無緣季後賽，魔獸也失去更多表現空間和機會，今年夏天迄今魔獸一直在等待NBA球隊招喚，可惜沒有下文。

像魔獸這樣出身、一生榮耀、2020年曾幫助湖人奪冠選秀狀元，年紀有點老，但還很能打的內線中鋒，在台灣職籃打球非常吃香。

號召力、實力、能力兼具，台灣籃球史上最大咖洋將之一，魔獸預期將為T1職籃和桃園雲豹帶來至少一個月蜜月期。這股「魔獸狂潮」能持續多久，取決於魔獸還有多大統治力，他如果能每場打出20分、20籃板以上超凡數據，同時幫助冠豹翻身，一躍成為爭冠級別球隊，T1職籃和雲豹這筆投資「無價」。

籃球迷開始動員，媒體摩拳擦掌，桃園雲豹氣勢培增，T1職籃季初轟出一記全壘打，魔獸狂潮將襲捲台灣職籃。以洋將實力和內線能力來看，魔獸將是T1職籃各隊在禁區頭痛人物，他的對抗性、能力和強度，都會造成各隊內線、禁區攻防極大傷害。

但跑江湖生態，國際籃球打法趨勢，快速攻防轉換+三分火力已是潮流，速度、投籃、三分球和全面性進攻，更重於禁區防守和籃板球，魔獸只擅長在禁區攻防打法和球路，能不能在T1職籃打開另一片天，還需要時間觀察。

籃球很現實，NBA和國際籃球生態、需求、文化都不同，球技、功能和打法適合NBA，但擺在國際籃球卻很難派上用場的例子不少。在國際籃球和職業傭兵生涯呼風喚雨無所不能，卻無法在NBA生存競爭，比比皆是，CBA大陸職籃上海超級射手佛戴特(Jimmer Fredette)，CBA場均逾35分，但他多次想要重返NBA，卻不得其門而入。

球迷期待魔獸，媒體跟風起舞，是NBA新鮮感和魔獸超級名氣，雲豹不計代價投資洋將，這步棋為球團和T1職籃注入強心針。

T1需要創造話題、爆點，桃園雲豹需要營造人氣、氛圍，魔獸被NBA捨棄，他願意來台灣打職籃尋求第二春，為自己創造另一個舞台，完美契合各取所需。

台灣職籃沒有外線投射能力，缺少外圍牽制力、沒有低位背框技能長人洋將，一向非常吃虧，尤其是現代籃球重視速度和攻防轉換，長人、洋將都要具備相當跳投能力，最好能投三分，這一切都是魔獸來台打球極大考驗。

歡迎魔獸，期待 T1職籃和桃園雲豹可以打響這一砲，讓「魔獸狂潮」可以一路燒下去。

NBA專欄 哈沃德 T1聯盟

相關新聞

中職／二連敗桃猿要芭比Q了？ 黃子鵬、林立將是救命稻草

台灣大賽於上週六(5日)開打，全年勝率最高、擁有5場主場優勢的樂天，在自家主場卻兩戰皆墨，不但已落後給中信兩場，前兩場的進場人數也分別僅有1萬4千及1萬1千多人，都是近10年最少，甚至輸給只能容納1萬

打掉重練vs.困獸之鬥 湖人進退兩難恐怕要芭比Q了

湖人開季2勝7敗，進攻效率倒數第二，三分命中率倒數第一，攻防兩端湖人距離季後賽球隊還有一些差距。撇開勝負，湖人七敗除了兩場技不如人，其他五戰湖人比賽內容和細節其實還可以。湖人不是輸在球運，決勝關鍵空檔

魔獸狂潮襲台！ 哈沃德點燃T1職籃亮點

NBA「魔獸」Dwight Howard來台加盟T1職籃桃園雲豹，魔獸旅外，點燃台灣職籃最亮點。台灣球迷已經開始瘋狂搶票，一睹魔獸丰采，感受NBA強度和禁區攻防。過去幾小時T1職籃售票系統不但成為最火

熱衷社會運動更甚於打球 厄文真的要芭比Q了

布魯克林籃網隊因球星厄文（Kyrie Irving）的脫軌行徑，成為媒體熱點。尤其，涉及話題是敏感的種族歧視，厄文大喇喇於社群媒體為反猶太的影片宣傳，如今不單為此付出停薪禁賽的代價，本季能否重返屬未知

打爆費城人救總A 傳奇總教頭貝克叼牙籤圓冠軍夢

「牙籤才是本體」恐怕是許多球迷對太空人總教練貝克（Dusty Baker）的唯一印象。25年來貝克在五隻不同球隊累積了兩千多勝，唯二不變的只有他走到哪都能帶隊拿下分區第一，跟從二十多年前開始執掌巨人兵

中職／G1本土先發連13年缺席 台灣大賽的難言之隱

台灣大賽前天點燃戰火，中信兄弟、樂天桃猿分別由德保拉、狂威先發，這已是台灣大賽連續13年首戰交手兩隊由洋投先發，也凸顯本土投手的弱勢，原因無他，畢竟過去歷史數據顯示，拿下首勝的球隊，最後封王機率接近9

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。