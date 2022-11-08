台灣職籃史上最強大內線！ T1雲豹和哈沃德完美結合

NBA「魔獸」Dwight Howard來台加盟T1職籃桃園雲豹，魔獸旅外，點燃台灣職籃最亮點。台灣球迷已經開始瘋狂搶票，一睹魔獸丰采，感受NBA強度和禁區攻防。過去幾小時T1職籃售票系統不但成為最火平台，連平日不報體育新聞、甚少關注籃球、NBA有線電視媒體都加入「魔獸新聞」戰火。

魔獸，2004年NBA選秀狀元，208公分，今年37歲，他當然還有打NBA實力和能耐，上季效力湖人，場均6.2分、5.9籃板。但湖人上季戰績不佳無緣季後賽，魔獸也失去更多表現空間和機會，今年夏天迄今魔獸一直在等待NBA球隊招喚，可惜沒有下文。

像魔獸這樣出身、一生榮耀、2020年曾幫助湖人奪冠選秀狀元，年紀有點老，但還很能打的內線中鋒，在台灣職籃打球非常吃香。

號召力、實力、能力兼具，台灣籃球史上最大咖洋將之一，魔獸預期將為T1職籃和桃園雲豹帶來至少一個月蜜月期。這股「魔獸狂潮」能持續多久，取決於魔獸還有多大統治力，他如果能每場打出20分、20籃板以上超凡數據，同時幫助冠豹翻身，一躍成為爭冠級別球隊，T1職籃和雲豹這筆投資「無價」。

籃球迷開始動員，媒體摩拳擦掌，桃園雲豹氣勢培增，T1職籃季初轟出一記全壘打，魔獸狂潮將襲捲台灣職籃。以洋將實力和內線能力來看，魔獸將是T1職籃各隊在禁區頭痛人物，他的對抗性、能力和強度，都會造成各隊內線、禁區攻防極大傷害。

但跑江湖生態，國際籃球打法趨勢，快速攻防轉換+三分火力已是潮流，速度、投籃、三分球和全面性進攻，更重於禁區防守和籃板球，魔獸只擅長在禁區攻防打法和球路，能不能在T1職籃打開另一片天，還需要時間觀察。

籃球很現實，NBA和國際籃球生態、需求、文化都不同，球技、功能和打法適合NBA，但擺在國際籃球卻很難派上用場的例子不少。在國際籃球和職業傭兵生涯呼風喚雨無所不能，卻無法在NBA生存競爭，比比皆是，CBA大陸職籃上海超級射手佛戴特(Jimmer Fredette)，CBA場均逾35分，但他多次想要重返NBA，卻不得其門而入。

球迷期待魔獸，媒體跟風起舞，是NBA新鮮感和魔獸超級名氣，雲豹不計代價投資洋將，這步棋為球團和T1職籃注入強心針。

T1需要創造話題、爆點，桃園雲豹需要營造人氣、氛圍，魔獸被NBA捨棄，他願意來台灣打職籃尋求第二春，為自己創造另一個舞台，完美契合各取所需。

台灣職籃沒有外線投射能力，缺少外圍牽制力、沒有低位背框技能長人洋將，一向非常吃虧，尤其是現代籃球重視速度和攻防轉換，長人、洋將都要具備相當跳投能力，最好能投三分，這一切都是魔獸來台打球極大考驗。

歡迎魔獸，期待 T1職籃和桃園雲豹可以打響這一砲，讓「魔獸狂潮」可以一路燒下去。