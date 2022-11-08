打掉重練vs.困獸之鬥 湖人進退兩難恐怕要芭比Q了

湖人開季2勝7敗，進攻效率倒數第二，三分命中率倒數第一，攻防兩端湖人距離季後賽球隊還有一些差距。撇開勝負，湖人七敗除了兩場技不如人，其他五戰湖人比賽內容和細節其實還可以。湖人不是輸在球運，決勝關鍵空檔球屢屢失手，就是栽在第三或第四節莫明進攻大當機，那種當機和進攻停滯，是可以透過戰術調整和人員輪換做出改變。

湖人團隊化學變化和進攻不濟還可以克服，但需要時間，湖人仍需要調整陣容和有效挖掘角色球員潛能，更需要湖人教練漢姆展現執教能力。

湖人該果決打掉重建，趁著戴維斯、詹姆斯還有交易價值和市場行情，出清、輸球、擺爛，提早進入重建模式，還是繼續調整，給詹姆斯、戴維斯、衛斯特布魯克三核心球星更多磨合時間，做最後的困獸之鬥看看能不能殺出生天？

目前看來湖人還不會放棄，詹姆斯、戴維斯也自認油箱還有滿滿的油，衛斯特布魯克正在努力證明自己實力，問題是湖人贏不了爭冠球隊，面對季後賽球隊打得非常艱苦，打非季後賽球隊也打沒能取得相當優勢。

湖人球員與教練目前還有信心，但沒有足夠的實力做支撐，前景很難讓人樂觀。 美聯社

湖人進攻體系、得分效率一直存在各種問題，除了衛斯特布魯克角色定位尷尬，詹姆斯狀況下滑，命中率遠低於水平，戴維斯下半場經常消失在湖人戰術體系，毫無存在感，衛斯特布魯克改打替補五戰，效率變好，手感回升，但每場高達5次失誤，功過參半。

核心球員各有不同困境 團隊合作根本沒辦法為湖人解套

防守專家先發後衛貝佛利每場出手4.1次，幾乎沒有存在感，替補後衛瑞佛斯攻防效率不錯，也是最重要角色球員，但每場只出手3.9次，毫無存在感，大多數時間游離在進攻體系之外。

戴維斯下半場經常莫明消失在湖人進攻體系，第四節、決勝期甚至沒有他的戰術，單節經常只有出手1-2次。11月6日對騎士一戰戴維斯上半場出手10次攻下17分，效率滿分，但下半場只出手兩次得2分。

湖人前鋒戴維斯(左)在關鍵時刻的影響力大幅降低，一直困擾他的傷勢已是湖人巨大的隱憂。 美聯社

湖人教練漢姆肯定要擔負最大責任，他是湖人最高指揮官，詹姆斯、衛斯特布魯克兩人霸佔大多數球權，主導戰術和湖人節奏持球員難辭其咎。

湖人面臨的困境和問題確實多到難以想像，連一向最可靠的主將詹姆斯都出大問題，他進攻效率低落，三分命中率2成1，跟上季3成6三分命中率落差太大。

改打替補五場的衛斯特布魯克，逐漸找回比賽信心和打球樂趣，攻防效率也在提升，大多數湖迷都很滿意，但衛斯特布魯克五場替補失誤25次，平均每場5次失誤。衛少打得愈少，失誤愈多；打得愈多，效率愈差，如果把球權、戰術和主導權更多放給衛少，湖人只怕會更慘。

衛斯特布魯克(右)的狀況恐怕會讓總教練陷入兩難，用與不用都會帶來不同的麻煩。 美聯社

戴維斯投籃命中率5成3，場均22.5分、11.1籃板，他是湖人表現最完美球員，經常在下半場消失，第四節未能參與更多進攻，體能負擔和禁區防守責任重大。湖人教練、隊友需要為戴維斯有效解套，釋放戴維斯進攻和持球空間，這是湖人解套脫困第一要務。

湖人最主要五名角色球員華克、布朗、瑞佛斯、貝佛利、蓋伯利，除了布朗和華克，進攻端存在感太低，湖人打法過於單調，角色球員未能參與更多進攻，建立良好團隊合作，教練、詹姆斯、衛少都要共同承擔。

詹姆斯必須適度釋放球權，提升進攻、得分效率，衛少必須要控制失誤，提升持球效能，戴維斯除了負責禁區防守、籃板，他得在下半場和第四節扮演更吃重進攻角色。

詹姆斯過去19年強如生化人，任何時刻幾乎都是聯盟中的頂尖球員，但今年他難逃歲月的摧殘，終於出現明顯的下滑。 美聯社

漢姆必須在未來一個月同時解決三核心困境，同時讓更多角色球員和板凳打出信心、融入團隊，湖人想要繼續調整，重新回到季後賽行列，很難樂觀。

打掉重建，擺爛輸球拚樂透籤？還是死拗下去繼續前行，湖人進退兩難，這個球季恐怕還是跟上季一樣悲慘。