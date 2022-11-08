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台南28歲女3個月不到2次確診 最讓她崩潰的是這一點

熱衷社會運動更甚於打球 厄文真的要芭比Q了

聯合新聞網／ 陳光立
厄文過往脫序行為不斷，如今更被冠上種族歧視的等號且沒有誠意的道歉，一般預估他的生涯已到盡頭，沒人願意和種族主義者共事。 美聯社
厄文過往脫序行為不斷，如今更被冠上種族歧視的等號且沒有誠意的道歉，一般預估他的生涯已到盡頭，沒人願意和種族主義者共事。 美聯社

布魯克林籃網隊因球星厄文（Kyrie Irving）的脫軌行徑，成為媒體熱點。尤其，涉及話題是敏感的種族歧視，厄文大喇喇於社群媒體為反猶太的影片宣傳，如今不單為此付出停薪禁賽的代價，本季能否重返屬未知數，下一紙合約亦可能石沉大海，我認為他的職業生涯恐就此告終，或許粉絲未來得去社會運動的場子找他。

長久以來，歧視在美國就是大忌，無論任何領域只要劃入歧視主義者，都不會有好下場。NBA最近的例子，是鳳凰城太陽隊老闆薩佛（Robert Sarver）因種族、性別歧視，迫使當事人得脫手球隊、遠離聯盟。若球迷記憶猶新，2014年洛杉磯快艇隊前任老闆史特林（Donald Sterling）因涉及種族歧視的電話錄音曝光，瞬間成為聯盟公敵。如今，厄文以個人影響力高調反猶太族裔，我只能說除非站出來公開致歉，這一回要善了沒那麼簡單。

從過往幾季表現，籃網隊幾可確定杜蘭特（Kevin Durant）、厄文配不可行，這並不是說兩人身手欠佳或化學效應，而是並肩作戰、認真打球機會少之又少，「籃網版」比「塞爾蒂克版」厄文脫序更甚。2020年籃網季前賽，他在波士頓塞爾蒂克球場燒鼠尾草，於場館周圍四處走動，讓人搞不清他想幹什麼。2021-2022年賽季，以「個人因素」為由拒絕施打疫苗，支持極端份子指新冠病毒是一場謊言。歸隊後，又多次違反媒體採訪規定拒絕出席記者會，經常缺賽且理由令人匪夷所思，譬如與人討論社會正義、參加親屬派對等。

籃網隊嘗試打造杜蘭特(右)和厄文(左)黃金組合，如今證明兩人奪冠的實驗失敗，不單要開除掉總教練奈許，現在還得收拾殘局，並為頭號球星杜蘭特找新東家。 美聯社
籃網隊嘗試打造杜蘭特(右)和厄文(左)黃金組合，如今證明兩人奪冠的實驗失敗，不單要開除掉總教練奈許，現在還得收拾殘局，並為頭號球星杜蘭特找新東家。 美聯社

摒除場內偶一為之的爆發性表現，厄文以往公開言論更讓人質疑他的智商，包括批評前隊友不擅投關鍵球，2017年對外主張地球是平的，指人們受到科學家所蒙騙。籃網隊嘗試幾年測試，最終只能認賠殺出，除非展誠意承認言行失當，已做好放棄本季的準備。

從籃網隊六階段聲明，可以看出高層吃了秤陀鐵了心，厄文禁賽應該不止五場，沒有真正的時間表，只要他繼續反抗、捍衛個人言論，就不會再穿上籃網隊球衣。厄文態度之強硬，可從他抵死不打疫苗看出，即便損失千萬薪資也在所不惜，加上對記者強調反猶太爭議是探討論文，內心遺憾而不後悔，我們就別期待厄文會重返NBA。我甚至覺得正義來得太遲，竟允許這一號人物多打兩場，等於為這部影片個人宣傳，直到輿論沸騰才祭罰則，凸顯聯盟的優柔寡斷。

厄文過去獲得太多的原諒，憑藉著七屆全明星、2016年NBA總冠軍頭銜，得以二次、三次甚至四次觸探底限，以籃球層面來說，他值得慷慨的包容嗎？福斯體育台記者麥金泰爾（Jason McIntyre）在考賀德（Colin Cowherd）的Podcast表示：「厄文10年生涯換了八位教練，單在籃網隊就解雇兩位教練，這對逐冠的球隊怎麼是好事？」溯及早期生涯，在詹姆斯（LeBron James）從邁阿密熱火隊投靠前，由厄文擔任主力的那三年各拿21、24和33勝，騎士隊連季後賽都沒摸到邊。

出現爭議已有徵兆，過去幾年厄文的大嘴沒有停過，且經常以奇怪的理由缺席比賽，無疑是更衣室毒藥。 美聯社
出現爭議已有徵兆，過去幾年厄文的大嘴沒有停過，且經常以奇怪的理由缺席比賽，無疑是更衣室毒藥。 美聯社

厄文生涯最有價值一刻，是2016年與金州勇士隊爭冠第七戰的關鍵一投，以職業球員身份拍廣告、拍電影令人記憶深刻、津津樂道，祖魯大叔（Uncle Drew）比他本人還紅。麥金泰爾也在節目披露厄文生涯的一些細節，生涯角逐年度最有價值球員的第一名得票數是零，從未在選票中擠入前12名。比杜蘭特先加入籃網隊的他，過去幾年缺席率更高，上媒體版面次數卻更多。

籃網隊的態度強硬但未關上大門，只要他滿足一系列的要求即可返隊，儘管我猜測厄文如今對社會運動的熱衷更甚籃球，因此最終戲碼是透過交易投抱他隊，抑或循自由市場途徑找到下一位東家，只是我很懷疑哪一隊願冒類似籃網隊分崩離析風險？會願意跟一位種族主義者打球的人應該不多。

NBA專欄 籃網 厄文 杜蘭特

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