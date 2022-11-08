中職／二連敗桃猿要芭比Q了？ 黃子鵬、林立將是救命稻草

台灣大賽於上週六(5日)開打，全年勝率最高、擁有5場主場優勢的樂天，在自家主場卻兩戰皆墨，不但已落後給中信兩場，前兩場的進場人數也分別僅有1萬4千及1萬1千多人，都是近10年最少，甚至輸給只能容納1萬2千人的台南球場，合計當然也創10年新低，樂天在戰績及票房都不盡理想，雖然總收入不一定很差，但著實是一種警示，不過撇開票房收入這塊，從樂天前兩場的比賽內容中還真的看不太到對台灣一殊榮的熱切渴望。

樂天首場遇到德保拉（Jose De Paula），本來就是場硬仗，雖然本季例行賽表現不佳的林泓育及陳俊秀都打出全壘打，但都是傷害最低的陽春彈，扣掉這兩轟，樂天打線也只從德保拉手上打出另外2支安打，林泓育在9局臨去秋波再開轟，終場還是以2分差輸球，樂天全場僅有5支安打；第2場對上泰樂（Tyler Viza），儘管打出比首戰多的8支安打，卻只在2局攻下1分，其餘攻勢無法串聯，讓泰樂投8局僅失1分，樂天吞下2連敗，這兩場唯一的收穫或許只有讓中信的終結者呂彥青連兩天出賽吧，不過自己在第2戰落後3分時卻也派上終結者豪勁（Bradin Hagens），還投了近30球。

樂天這兩場比賽的先發投手都投到第6局且失3分，表現雖然沒有像中信的先發那麼優異，但也不到很差，無法贏球的原因是打線的得分能力，首戰3分，第2戰只剩1分，這種情況下要贏球自然很困難，樂天這兩場比賽排出的先發打線都相同，狀況最好的是重回開路先鋒的陳晨威，8個打數3支安打，打擊率3成75，他也是唯一一個連兩場敲安的打者，首戰雙響炮的林泓育第2戰無安打，陳俊秀則是在4局打擊時左手腕扭傷而傷退，後續能否出賽是未知數，所幸藍寅倫、廖建富、成晉、林承飛這幾名在首戰沒有發揮的打者，第2戰都有安打的紀錄。

今年打擊三冠王林立，在前兩戰還沒有安打出現，桃猿想要避免3連敗，急需要他能有好的表現。 聯合報系資料照片

改善得分能力是樂天的要務，綜觀休息區內卻尋不著能頂替先發打線火力的球員，本季表現不佳的朱育賢，因陳俊秀受傷，接下來應該都是先發一壘手，但他這兩戰替補上場4打數無安打，季末打擊表現不錯的郭嚴文因傷只能代打，其餘的野手打擊能力就落差較大，因此也僅能在前兩場的先發打順上調整，不過與其做大幅度的調整，本季拿下打擊、安打、打點三冠王的林立要趕緊復甦才是樂天的續命良方。

林立這兩戰都被排在第2棒，教練團的目的是在腳程快的陳晨威上壘後，藉由林立的強攻提高得分效率，陳晨威是上壘了沒錯，林立首戰4打數無安打，第2戰首打席還觸擊，教練團的戰術可議，林立的狀況不佳是事實，這兩戰合計7打數都沒有安打，是先發打線中唯一打擊率還是0的球員，雖不能說是打擊斷層，但要趕快找回打擊手感，樂天的打線才有更大的威脅性。

中信今天派出的先發投手是本季從未對戰過樂天的鄭凱文，與林立在前兩季都曾對戰過，這兩年林立都是3打數2安打1分打點，生涯累計也有22打數8安打3打點，3成64打擊率的不錯成績，或許這場比賽能成為林立復甦的關鍵；另外，他本季對戰中信可能在第4戰先發的吳哲源，也有12打數4安打1轟3打點的成績，這兩場的機會可得好好把握。

今年還沒有對戰過樂天的鄭凱文，擔任中信兄弟第三戰先發，或許將有奇兵效果。 聯合報系資料照片

背負第3戰先發重責的黃子鵬，則是樂天在投手方面要出來幫忙扛的關鍵人物，畢竟前兩場皆墨之後的奪冠機率僅剩11.8%，且以往沒有球隊在前3戰都輸球後還能奪下台灣一，黃子鵬今年以2.33的防禦率奪下防禦率王，12場勝投也排第3名，卻遲在第3戰才出賽，原因就在對戰內容不理想，相較於其他3隊都是2以下的防禦率，黃子鵬對中信本季5場先發，28局被打出含3轟在內的36支安打，0勝1敗，防禦率還高達4.50，WHIP也是1.50，而19、20兩個專職後援的球季，對戰中信的防禦率也都超過5.0。

而中信連兩戰都敲出勝利打點的陳子豪，今年12打數打出6支安打，打擊率高達5成，其中還有2轟、3打點，生涯累計也有35打數14安打，4成打擊率的成績，可以說是中職的「今晚打老虎」，是黃子鵬最要提防的對手。