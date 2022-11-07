打爆費城人救總A 傳奇總教頭貝克叼牙籤圓冠軍夢

「牙籤才是本體」恐怕是許多球迷對太空人總教練貝克（Dusty Baker）的唯一印象。25年來貝克在五隻不同球隊累積了兩千多勝，唯二不變的只有他走到哪都能帶隊拿下分區第一，跟從二十多年前開始執掌巨人兵符起就始終不離口的牙籤。不過貝克叼牙籤可不是在耍帥，而是為了戒掉嚼菸草而養成的好習慣。他愛用的薄荷口味茶樹牌（Tea Tree Therapy）牙籤據說富含殺菌療效。貝克還曾自告奮勇要幫這家牙籤公司代言——可惜對方不感興趣。

或許牙籤公司心知肚明，即便沒有代言約，一生叼過近萬根牙籤的貝克早已離不開它。當太空人右外野手塔克（Kyle Tucker）接下本屆世界大賽最後一個出局，終於為貝克帶來一冠，休息區所有人圍著他忘情高喊他的綽號Dusty時，這位73歲老翁嘴裡照舊嚼著那根招牌牙籤，根本是不折不扣的活廣告。

這不是貝克生涯頭一座總冠軍。早在80年代還是道奇左外野手時，貝克就曾三度幫助道奇打進世界大賽並在1981年拿下冠軍。球員時期的貝克不但是個闖蕩大聯盟19年，生涯安打近兩千（1981隻）的明星外野手，據說還是如今已成傳統的慶祝習慣——擊掌（high five）的共同發明人。當他在1977年例行賽最後一場比賽轟出第30發全壘打跑回本壘時，雀躍不已的下一棒打者柏克（Glenn Burke）迎向他高舉右手。當時根本不知擊掌慶祝為何物的貝克不及多想，只覺得跟柏克擊掌是當下唯一正確的選擇——於是他伸出了右手。就這麼無心插柳，擊掌慶祝成了運動界甚至所有人生活中的一項傳統。

貝克在球員時代曾幫助道奇贏得1981年世界大賽冠軍。 2006 Fleer、2015 Topps Stadium Club球員卡

貝克會成為總教練其實也是來自無心插柳之舉。在高掛球衣退休後，他心目中理想的下一份工作是他一向有興趣的股票經紀人。剛好此時道奇總管康培尼斯（Al Campanis）因公開發表種族歧視言論引起軒然大波——大意是他認為黑人只夠格當球員，不具備足以勝任教練或其他管理職位的必要特質。為此大聯盟官方不得不開始正視黑人教練如鳳毛麟角的現狀，還找了位社會學家來當顧問。有趣的是，這位顧問上任後頭一件事竟是跑去問康培尼斯：如果要找黑人當總教練，他覺得誰夠資格？結果康培尼斯所說的頭一個名字正是貝克。

與此同時，巨人總管羅森（Al Rosen）也找上貝克，用三寸不爛之舌說服他從股市抽身來擔任巨人一壘教練（巧的是，羅森在擔任大聯盟球隊管理職之前也做了22年的股票經紀人）。儘管貝克對當助理GM較有興趣，但羅森認為他的個性更適合當教練。既然要幹，貝克為自己定下目標——五年內當上總教練，不然就轉行。冥冥中自有天意，五年過去了，當年慧眼識英雄的羅森卸下總管一職，但新上任的總管昆恩（Bob Quinn）同樣看上貝克這匹千里馬，將當時已轉任巨人打擊教練的他扶正。事實證明羅森跟昆恩這兩位先後任「伯樂」沒有看走眼，頭一年擔任總教練的貝克就率隊拿下103勝，只差一勝惜敗給勇士沒能拿下國聯西區冠軍（當時兩聯盟只有兩個分區）。貝克也成為史上第二位頭一年執教就拿下最佳教練的總教頭。

貝克在1993年首次擔任總教練就帶領巨人拿下103勝，今年帶領太空人更拿下106勝佳績，並且終於拿下世界大賽冠軍。 美聯社

後來貝克又兩度獲選最佳教練，這兩次他都帶領巨人打進季後賽，也都在第一輪鎩羽而歸。直到2002年巨人才終於過關斬將挺進世界大賽。在第五戰以16:4血洗由昔日隊友索夏（Mike Scioscia，當年是道奇當家捕手）執教的天使後，只差一勝貝克就將成為史上第二位奪冠的黑人總教練。然而事與願違，關鍵的第六戰前七局打完巨人以5:0大幅領先，但接下來風雲變色，在逆轉猴（Rally Monkey）助威下天使演出奇蹟的大逆轉，並且在第七戰擊敗巨人拿下隊史第一冠——而這也是貝克在巨人的最後一場比賽。

一離開巨人馬上轉戰小熊的貝克又是頭一年就交出漂亮的成績單，不但帶領小熊贏得睽違14年的分區冠軍並且打進國聯冠軍賽。不過所有人對那一年小熊的印象永遠只停留在「山羊魔咒」又一次發威，他們進軍世界大賽的美夢則被一個「手賤」的主場觀眾給毀掉。這時的貝克也因為狂操年輕巨投伍德（Kerry Wood）跟普萊爾（Mark Prior）導致兩人雙雙長期掛病號而飽受批評。戰績每況愈下的小熊終於也選擇跟貝克說再見。

此時的貝克已經是名聲在外，不愁沒有球隊捧著大把銀子找他執教。說也奇怪，之後不論是積弱多年的紅人或國民，貝克都有本事帶領他們登上分區第一的寶座，然而觀念守舊的他每每在季後賽踢到鐵板。更加戲劇性的是，他執教過的巨人、小熊與國民竟不約而同地都在他離開之後克服最後一道難關，拿下渴望多年的總冠軍。

在太空人因偷暗號醜聞曝光解僱總教練辛區（A.J. Hinch）後，包括現任大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）在內許多人選都浮上檯面。出乎意料地，太空人最後選擇的卻是由年屆七十高齡的貝克來收拾殘局。由於貝克年事已高而且離開球界兩年，沒有太多人看好只簽下一年合約（外帶一年選擇權）的他能帶領太空人走出醜聞的陰霾。然而一向講究帶兵帶心的貝克成功地贏得太空人球員的信任，不但第一年就打進季後賽（儘管勝率不過五成），在當家球星史普林格（George Springer）、柯瑞亞（Carlos Correa）接連出走後，反倒帶領體質良好的太空人走得更遠。

在今年年初貝克成為史上第12位兩千勝總教頭時，絕大多數人想到的不是他的教練生涯有多成功，而是他會不會成為史上唯一一位一冠難求的兩千勝教練？如今貝克成功圓夢，成為史上最高齡的冠軍教練，他的執教生涯可說已無缺憾。在不遠的未來等待這位傳奇總教練的，將是為他虛席以待的名人堂殊榮。