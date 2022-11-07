中職／G1本土先發連13年缺席 台灣大賽的難言之隱

台灣大賽前天點燃戰火，中信兄弟、樂天桃猿分別由德保拉、狂威先發，這已是台灣大賽連續13年首戰交手兩隊由洋投先發，也凸顯本土投手的弱勢，原因無他，畢竟過去歷史數據顯示，拿下首勝的球隊，最後封王機率接近9成，實在是太關鍵了，才會普遍把首戰先發重擔交給洋投來扛。

事實上，這13年來台灣大賽首戰，不是沒機會交給本土投手先發，好比說今年球季，樂天側投黃子鵬以2.33拿下防禦率王，戰績12勝3敗、每局被上壘率1.06，平均每場先發可以吃下6.2局，不但足以扛起樂天王牌重擔，放眼全聯盟也屬頂尖。

只是，黃子鵬本季對戰兄弟數據不佳，先發5場戰績0勝1敗、防禦率4.50，表現實在不理想，所以才會錯失首戰先發機會。

樂天桃猿隊先手黃子鵬本季可說是球隊中的王牌投手，整體表現比狂威還要好，但可惜他對中信兄弟投得特別差，球隊不敢讓他擔任首戰先發。 聯合報系資料照片

2013年義大犀牛側投林晨樺以15勝奪勝投王，然而那一年台灣大賽對統一獅，首戰義大推出洋投馬克先發，林晨樺直到第3戰才登板先發，該場投5局失1分無關勝敗，表現其實相當稱職。

林晨樺為什麼無法投首戰？關鍵在於，當年例行賽他對統一出賽8場其中6場先發，戰績2勝3敗1中繼、防禦率5.85，對戰數據實在抱歉，所以才會押到第3戰才亮相。

2014年鄭凱文以11勝、防禦率2.48勇奪投手雙冠王，算是聯盟頂尖投手，但那一年台灣大賽對桃猿，兄弟首戰先發是洋投寇迪，次役才由鄭凱文先發，結果該場鄭凱文先發只撐3.2局掉4分無關勝敗。

翻閱對戰數據，2014年鄭凱文對義大先發9場戰績8勝0敗、防禦率2.01，對統一先發6場戰績1勝1敗、防禦率1.07，表現都很好，唯獨對桃猿防禦率高達4.53，這也是鄭凱文無法扛首戰先發重擔的主因。

鄭凱文2014年剛從日本回台就拿下中職投手雙冠王，但在總冠軍賽中仍然無法擔任首戰先發。 聯合報系資料照片

鄭凱文2014年開啟中職生涯，除了2019年對戰防禦率2.86算頗為理想之外，其他球季都被桃猿打爆，或許也可以解釋從去年4月中到現在，例行賽他完全都沒對過桃猿，應該有經過兄弟教練團特別「精算」安排。

上一次台灣大賽首戰看見本土投手先發身影，已是2009年兄弟象下勾投手廖于誠，當年他拿下11勝6、，防禦率3.31，僅微幅落後該季防禦率王潘威倫的3.30，不用多說，廖于誠當然是黃衫軍的王牌投手，而且那一年他對統一戰績5勝1敗、防禦率3.23，對戰數據頗佳，投首戰是很自然的事，當時首戰統一推出海克曼先發，而不是本土王牌潘威倫。順帶一提，2008年台灣大賽獅象爭霸，兩隊先發投手同樣也是廖于誠和海克曼。

潘威倫為中職史上最多勝投手，早期穩居獅子軍王牌投手地位，猜猜看，潘威倫打過8次台灣大賽，投過幾次首戰先發？答案只有1次，是在2006年首戰對La new熊，當時他投6局失3分無關勝敗，對手La new熊推出吳偲佑先發，也是史上唯二交手兩隊首戰都由本土投手先發的例子，首例則是在1991年，味全龍黃平洋大戰統一獅杜福明。潘威倫台灣大賽史上出賽16場，其中12場先發，戰績4勝3敗1救援、防禦率4.22。

潘威倫生涯在中職例行賽先發335場、主投2086.2局，拿下148勝，都是中職史上之最，但他在台灣大賽也僅有一次擔任首戰先發。 聯合報系資料照片

這10幾年來無論是旅外投手回歸，或是中職各隊自行培育出來的本土投手，似乎都沒辦法端出獨當一面的王牌，即使上過大聯盟的胡智為，去年台灣大賽直到被「聽牌」的第4戰才登板先發，具大聯盟與韓職資歷的王維中，今年季後挑戰賽在被「聽牌」的第3戰先發。

強投對決的戲碼球迷普遍愛看，如果有朝一日台灣大賽首戰上演土投先發對決，球迷應該會更有感，也期待土投當自強，好好努力加把勁，把洋投當作目標超越，才有機會再躍進。