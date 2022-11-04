76人表現難以捉摸 五大困境待突破

費城76人，很難懂又難以捉摸的球隊！76人投進19個三分球，三分球36投19中，三分命中率5成28，失誤控制完美，全場只有8次失誤，但76人在主場111：121不敵巫師，結束最近一波三連勝。

一場比賽可以投進19個三分球，三分命中率逾五成，手氣超級好，三名核心主力都有水準以上表現，兩名角色球員打得極為出色，但球隊還是輸球，那就不單純是球隊防守不好問題。

76人超狂後衛麥克西32分，76人二哥哈登24分、10助攻，前鋒哈里斯16分、9籃板，替補前鋒尼恩貢獻13分、豪斯12分。先發、主力、角色球員都能穩定輸出，進攻效率在水準以上。

防守確實是76人今年開季一大致命傷，防守效率排第18，中後段班，防守表現和失分都在聯盟水準之下。另外就是禁區得分和防守，輸巫師一戰，巫師禁區得分68：38輾壓瘋狂投三分球的76人，禁區防守和戰術打法，安比德今年落位、在低位強攻產生牽制力比重減少，是好是壞，還需要時間觀察。

在麥克西(右二)與哈登手感都不錯的情況下，76人團隊命中率高達48.8，三分球則是41.2，兩項成績都排名全聯盟第一。 美聯社

76人今年開季先是三連敗，輸到讓人吐血，這三戰76人大哥中鋒安比德都穩定出賽，但球隊全敗。過去一周76人經歷三連勝有點回春後，對巫師之戰又輸掉一場莫名其妙比賽。

開季4勝5敗，勝率不足五成，任何對76人有期待和了解球迷都沒辦法接受這樣的戰績和開局。

五大尷尬困境 76人難以克服

1、安比德目前出賽6場缺席3場，安比德健康出賽76人戰績2勝4敗，有安比德跟沒安比德，76人球權、打法確實有很大不同，但都無助於團隊合作和贏球。

安比德的防守和最後一道防線是76人立隊贏球根本，76人教練瑞佛斯必須在球權、戰術和節奏、安比德使用上找出最佳效率，至少得找到平衡點。

76人本季已不用再煩惱西蒙斯問題，但主將安比德(中)一開季身體狀況就出問題，而且他在場時的打法並不能幫助球隊打出好績效，如何讓他與隊友間的球權找到平衡點，是目前應該努力解決的地方。 美聯社

2、安比德、麥克西、哈登三人每場可以攻下73.4分，聯盟最佳三人組，三名核心主力狀況都非常好，如果再加上前鋒哈里斯13.4分，76人幾乎擁有聯盟黃金四人組，但這樣的核心組合卻沒能產生相對戰力和勝場。

76人超級四人組幾乎吃掉所有球權、戰術角色和空間，其他角色球員和板凳不是只能等球看戲，就是在場上乾瞪眼，76人打不出更好團隊，角色球員和板凳失去信心，發揮空間受限，76人變45人隊，費城當然打不出爭冠球隊氣勢。

3、今年夏天76人不惜押寶簽下已經37歲防守悍將塔克，主要用意就是帶來防守意識，凝聚休息室氛圍，同時為球隊注入強悍風格。塔克的貢獻和作用不在數據，投入防守產生帶動力帶來經驗。從76人開季前兩周看來，塔克作用有限，76人攻防還是上季那支76人，進攻、打法、戰術有變，但防守和團隊、挖掘角色球員依然沒有突破。

76人因涉非法招募塔克(右)與豪斯，被聯盟判定將褫奪2023年與2024年的第2輪選秀權，但找他們來加強防守、增加凝聚力的目的都沒有達成，豈不是賠了夫人又折兵？ 美聯社

4、196公分替補後衛米爾頓過去兩年一直是76人板凳最可靠奇兵，屢有神來之筆，2020-21球季場均13分生涯最佳，上季跌到8.2分，今年夏天76人簽來功能、位置都差不多188公分後衛梅爾頓，米爾頓直接掉出輪換。米爾頓偶而上場，但打得荒腔走板。

5、哈登擋拆是76人最重要進攻、得分武器，戰術影響力可以幫助所有隊友。安比德低位持球、進攻牽制力也是76人在決勝、關鍵時刻最重要得分武器，效率奇高，但這兩套戰術打法，風格不同，節奏不同，角色球員配置和空間也完全不一樣。

76人教練瑞佛斯除了死操主力，忽略角色和板凳球員潛能挖掘，如何讓安比德、哈登兩人可以更完美融合，結為一體，產生最大團隊合作和攻防效能，是76人更大挑戰。

76人陷入泥沼，瑞佛斯執教方式和調整能力，也會被放大檢視，一旦瑞佛斯上半季戰績不能達標，回到東區前五，他的職位會很危險。