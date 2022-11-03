Win Now操盤手 費城人總管五度闖進世界大賽寫傳奇

費城人隊今年奇蹟般闖進世界大賽，且在本文發表前僅差兩勝就能完成最不可能的封王任務。無論結果如何，已經一隻腳踏進名人堂的總管唐布洛斯基(Dave Dombrowski)絕對是那位在幕後運籌帷幄的大功臣。

唐布洛斯基在2020年球季結束後開始擔任費城人總裁，這是他掌管的第五支球隊，先前分別替博覽會、馬林魚、老虎及紅襪操盤過，其中他在1997年與2018年分別率領馬林魚及紅襪拿下世界大賽冠軍，使他成為繼吉利克(Pat Gillick)、舒霍爾茲(John Schuerholz)及艾普斯坦(Theo Epstein)之後，第四位在兩聯盟都拿過冠軍的總管。事實上他在老虎時期也幫助球隊二度打進世界大賽，因此他2018年時就成為史上唯一一位以總管身份率領三支不同球隊打進世界大賽的人，如今他又將自己的紀錄推進到四支球隊，這紀錄短時間內可能沒人能夠打破。

這也是唐布洛斯基生涯第五次打進世界大賽，當他1988年以31歲之齡成為博覽會總管時，他是全聯盟最年輕的總管，而現年66歲的他已是最年長的總管之一了，但他那超群的操盤功力始終如一，即便他沒有掌管費城人隊，未來也會是名人堂的一員，現在他只是讓自己再添一筆傳奇事蹟。

唐布洛斯基的經營風格就是快、狠、準的「Win Now」模式，他不大會跟你玩農場重建、放眼未來的模式，而是時機一到就精準搶奪自由球員，並利用農場新秀交易明星選手，非常適合極度渴望「Win Now」的球隊。他在馬林魚就讓這支擴編新球隊在成立第5年就奪冠，在老虎也是上任第5年就打進世界大賽，在紅襪則將奪冠時間縮短到第3年，這次在費城人更是他上任後的第2年就進軍冠軍戰。

唐布洛斯基過去就是有名的快、狠、準型操盤人，沒有興趣在農場慢慢養人，接任費城人總管時就曾表示他要重整而非重建，果然很快就看到效果。 歐新社

2019年球季結束前唐布洛斯基被紅襪隊給開除，這離他幫助紅襪奪冠才不到一年的時間，傳言他被炒掉的原因是花掉球團太多錢。一年後，他來到亟需提升競爭力且願意撒錢的費城人隊，現在看來他確實是這支球隊最需要的領導者，畢竟他們當時已連續9年沒進季後賽。他上任後的第一件事，就是以5年1億1550萬美元的合約留住全聯盟最佳捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，這是史上最貴的捕手合約。費城人在2021年取得82勝80敗的戰績，雖然差強人意，但其實他們原本就不被看好能夠打進季後賽。

唐布洛斯基真正的大肆招兵買馬是在今年，且看準哪裡出問題就補強那個洞。他一口氣以4年7900萬與5年1億的合約簽下強打史瓦柏(Kyle Schwarber)與卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos)，與哈波(Bryce Harper)和瑞爾穆托組成強力打線。這確實有效將他們今年的團隊OPS+由去年的95一口氣提升到107，排名從第16名躍升到第8。當他發現費城人外野守備表現太差，季中也向天使隊交易來馬許(Brandon Marsh)以彌補這方面的不足。

而費城人去年最為人詬病的牛棚也是唐布洛斯基的當務之急，他去年就先向光芒隊交易來亞爾瓦拉(Jose Alvarado)，今年季前則以1年1000萬與1年600萬簽下具終結者資歷的卡內波(Corey Knebel)和漢德(Brad Hand)，並以小聯盟約延攬貝拉提(Andrew Bellatti)。季中他再向小熊隊交易來老將羅伯森(David Robertson)。儘管陣中並沒有一位王牌終結者，但實力卻相當完整，這讓費城人的牛棚WAR值由去年排全聯盟第28的0.8，大幅進步到全聯盟第9的5.1。這群新加入的牛棚成員除了卡內波因傷無法出賽之外，都在今年季後賽扮演相當重要的角色。

唐布洛斯基以600萬美元簽下左投漢德，他在例行賽出賽55場貢獻良好，事後來看是眼光相當精準。 美聯社

已有雙巨投諾拉(Aaron Nola)和惠勒(Zack Wheeler)在陣中的費城人輪值本來就表現優異，季中唐布洛斯基又向天使隊交易來「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)強化深度，讓陣中擁有這位世界大賽的第四號先發投手。

起初唐布洛斯基的努力並沒有得到回報，在繳出22勝29敗的戰績之後，於是他做出一項最困難的決定—開除教頭吉拉迪(Joe Girardi)。要開除像吉拉迪這樣具世界大賽冠軍資歷且擁有超高知名度的教頭談何容易，但跟唐布洛斯基這種準名人堂級的棒球人相比，吉拉迪的份量還是差了一截。唐布洛斯基選擇將板凳教練湯姆森(Rob Thomson)扶正，並不像2003年的馬林魚隊季中臨時找來帶兵經驗豐富的麥基翁(Jack McKeon)掌兵符。湯姆森過去從沒有擔任教頭的經驗，但唐布洛斯基為了維持球團原有的氛圍選擇相信他。

費城人隊在球季的前51場只拿下勝率.431的戰績，要闖進季後賽是何其困難。但沒想到在換人執掌兵符後他們開始急起直追，最後以吊車尾第6順位的成績打進睽違11年的季後賽。他們在季後賽一路不被看扁，但如今距離冠軍只差一步之遙，有機會上演與2003年馬林魚隊幾乎一樣的奇蹟戲碼。

費城人費盡千萬苦才勉強擠進季後賽，但想不到接下來卻是一路高飛，專家眼鏡碎了滿地。 美聯社

在唐布洛斯基的經營下，費城人隊今年的團隊薪資是全聯盟第4高，而他的經營風格與近20年流行的「魔球」 (Moneyball)模式儼然不同。只不過近年也有「魔球」在例行賽管用但季後賽行不通的聲音出現，並指出比恩(Billy Beane)所打造的運動家隊從沒打進過世界大賽。不過唐布洛斯基的「Win Now」風格也不是人人玩得起，球團老闆下令「Win Now」後卻仍與季後賽沾不上邊的例子比比皆是，這也證明了唐布洛斯基的功力與成就實在令人難以望其項背。