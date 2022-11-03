獨行俠開季不穩 唐西奇和基德誰的責任大？

上季成功打進西區決賽的獨行俠，本季給球迷的期待更高了。當家球星唐西奇（Luka Doncic）暫居聯盟的得分王（36.7分），但是前六戰打完獨行俠只有五成勝率，其中還曾搞砸16分領先而輸給雷霆，也讓總教練基德（Jason Kidd）的調度受到質疑。開季不穩的獨行俠目前只排在西區第十，究竟是因為在場上的唐西奇太偏向個人得分而造成球隊失衡，還是在場邊的基德要負起更大的責任？

許多人會認為球在唐西奇手上，球隊的戰績表現自然是主戰球星要負最大的責任。從比賽的內容來看，唐西奇長時間持球的打法，出奇的進攻手感加上出色的傳球視野，讓擔任主控的他可以完全主導比賽節奏。連續兩場比賽，唐西奇都可以拿下超過30分的大三元數據，但結果卻是被逼入了延長賽才贏球（對籃網），甚至是敗掉了該贏的比賽（對雷霆）。

目前唐西奇在開季的前六場比賽都拿下超過30分，成為喬丹（Michael Jordan）以來的第一人。那時的公牛是五勝一敗，對比現在的獨行俠卻是三勝三敗。確實，唐西奇會有盤球過久的問題，常常在進攻時間快結束時在三分線外強行出手，也讓等待他傳球的隊友變得被動。球的流動性不夠順暢，無法帶入團隊進攻，一旦唐西奇自己也單打失手，他的一枝獨秀就會變成難支大廈的獨木。

雖說球隊的成敗都在唐西奇一人身上，但做為總教練的基德確實該做出適時的調整，不只是為過熱的當家球星踩煞車，也是要在球星和支援團隊之間多加一點潤滑。控衛出身的基德，其實讓他更有機會幫助唐西奇把球隊掌控得更穩定。

籃網開季打得荒腔走板，但獨行俠對上他們時也要苦戰到延長賽才能贏球，唐西奇(右二)打了40分鐘交出41分的大三元數據，但先發隊友中得分第二多的丁威迪只有11分。 美聯社

做為控衛，球員時期的基德有能力讓團隊變得更好。過往有「大三元製造機」稱號的他，並不是靠個人的得分能力率隊贏球，而是在主控的位置上為球隊打出快速的節奏，也為隊友製造主動出手的機會。其關鍵就在於基德能夠在可預期的範圍內，創造出難以預測的驚奇。

可預期的範圍是指場上的隊友們都知道他們的控衛會怎麼打，無論是陣地戰或是轉換快攻，過往基德的隊友都有明確的藍圖和默契。半場攻擊時只要能跑出空檔，就有可能接到傳球出手，而快攻反擊時只要全員提速前進，球自然會傳到最有機會的箭頭手中取分。基德難以預測的是他傳球的速度和角度，讓對手難以防守，但讓隊友舒服地融入團隊。

基德在全盛時期，靠著這樣的傳球能力帶隊連續闖入決賽。目前的唐西奇擁有比基德更出色的飆分能力，也讓他傾向用個人的得分來主宰比賽。唐西奇必須讓他出色的傳球能力發揮更多的戰術比重，而控衛出身的基德有足夠的經驗值和戰術素養，可以幫助唐西奇做出必要的轉換。

獨行俠總教練基德(右)過去是天才型控衛，助功能力名噪一時，但現在他似乎更貪圖唐西奇(左)的飆分速度，而沒有讓唐西奇去執行更多戰術。 美聯社

除了過往的控衛經驗，基德之前在執教時跌倒的教訓，也能讓他幫助自己手上的球星再進化。先前基德在眾星雲集的籃網執教，已經知道該如何和大牌球星相處。在公鹿調教出未來MVP及FMVP雙料得主的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），也讓他有足夠的話術來向唐西奇兜售今年的願景。而以助理教練身份在湖人奪冠，更讓基德有底氣要求陣中的第一球星為衝冠而跳出他個人的舒適圈。

這一季的唐西奇，在開季前就被許多人看好能夠拿下例行賽MVP。唐西奇似乎是聽到了這樣的期待，一開打就火力全開。加上他剛從夏季的歐錦賽回歸，還停留在國際賽的個人思維。然而，暫居得分王的他並沒有讓球隊更好，就像完全由他一人主導的國家隊，其結果也是打不進四強。唐西奇這些心態上的盲點，都是基德可以為其破解的魔障。

唐西奇在歐錦賽時曾連3戰得30分以上，但斯洛維尼亞的整體表現卻遠不如上一屆，隊友也沒能像上一屆有驚奇的表現。 路透社

基德在過去這六場比賽的調度，常常被譏評為應變太慢。無論先發的組合，換人的順序，和叫停的時機都有可議之處，這也讓他經常要背起輸球的責任。比起球星，基德確實要負更大的責任，因為他不只有機會用合適的球員組合來改變比賽，更有能力引導他手上的王牌球員來爭取勝利。以基德過去的背景和經驗，他確實非常適合幫助唐西奇更上層樓，而獨行俠也會因為當家球星的進化，打出更符合期待的戰績。