今年最有機會旅外球員 救援王沈家羲獲美職4隊報價

梅花旗大學棒球錦標賽甫落幕，拿下救援王的開南大學大一投手沈家羲投出身價，據了解，已有美國職棒球團三到四支球隊提出報價，而他也是今年最有機會旅外的球員。

沈家羲在就讀穀保家商時期就被看好有旅外潛力，高中畢業後選擇先念大學，梅花旗是他第一個大學盃賽，儘管已有將近半年沒有正式比賽，不過沈家羲以3次救援成功證明身手，為開南大學多次守下勝利，最快球速回到150公里，距離巔峰時期極速153公里相去不遠，球探認為，沈家羲具有身材條件以及良好運動能力，擁有剛猛直球、大聯盟平均水準的變速球，這些都是他挑戰旅外的優勢。

沈家羲在穀保家商時期曾投出153公里最快球速。 聯合報系資料照料

有著賽德克族、泰雅族血統的沈家羲在家中三兄妹中排行老二，父親是職業軍人，身高有180公分，母親身高也接近170公分，都算是高大，小時候從南投搬到台中，自小與大一歲的哥哥自力行國小踏上棒球路，領悟力、協調性好是教練張程翔對他的印象，當時是球隊球速最快的投手，到北勢國中是主力游擊手兼第四棒，國中不算很突出，但有基本條件，到穀保家商不斷有磨練機會，總教練周宗志表示，沈家羲高二球速進步幅度大，到高三對變化球、比賽控制能力變好，穩定度、信心也有提升。

沈家羲自今年五月王貞治盃選拔賽後就沒有正式出賽，曾以18歲之姿入選U23中華培訓隊，但最終未獲青睞，梅花旗可以說是他大學第一個大賽(也可能是最後一個)，以好表現再度打開旅外大門，合約總額有機會上看30至45萬美元，但由於報價分布在不同簽約年度，就看沈家羲如何選擇，若是選擇今年度合約，沈家羲將成為今年初繼海盜張弘稜後，第二位旅外選手。

至於潘文輝、李晨薰兩位大學強投也已收到美職球團報價，兩人都是明年度合約，若是順利通過體檢後，最快也要明年1月15日之後才能簽約，因此今年暫無可能出國打球，而另一名U23國手林振瑋先前也曾獲得報價，不過在世界盃投球表現起伏，暫未有球團開價，因此旅外之路得再等一等。