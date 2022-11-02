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中職／兄弟鬥完惡龍元氣大傷 桃猿兵強馬壯勢將封王

聯合新聞網／ Tzuyi
中信下半季強勢逆轉奪冠，但長期拚戰造成元氣大傷，加上傷兵干擾，在戰力不足的情況下面對養兵多日、健康100%的桃猿，黃衫軍恐怕難再現奇蹟。 聯合報系資料照片
中信下半季強勢逆轉奪冠，但長期拚戰造成元氣大傷，加上傷兵干擾，在戰力不足的情況下面對養兵多日、健康100%的桃猿，黃衫軍恐怕難再現奇蹟。 聯合報系資料照片

中華職棒下半季中信兄弟挾著超強氣勢，奪下季冠軍後進軍季後挑戰賽，碰上兩個半季都只是第四名的味全龍，雖如預料過關，但遭到頑強抵抗還差點就翻盤。黃衫軍晉級後，將碰上以逸待勞的樂天桃猿，這是史上第5次「象猿爭霸」。前4次兄弟分別由吳復連、謝長亨、史耐德及伯納帶隊，都不敵洪總領軍的暴力猿，林威助將是第5位與猿軍爭冠的教頭，不過他碰到的是曾豪駒領軍的樂天桃猿。

今年兩軍對戰成績是各取得15勝15敗的平手局面，上半季由桃猿取得9勝6敗，但下半季局面翻轉，換成兄弟拿下9是6敗。不但下半季中信取得優勢，在近8場對戰中，黃衫軍就拿下7勝，而且其中6場是在眾家好手擔心的全猿主場取得。本次台灣大賽將在桃園球場進行第1、2、5、6、7場比賽，人來瘋的兄弟，似乎還有可能反客為主。

兄弟過去因為打不贏桃猿，折損多位總教練。林威助在去年終止奪冠荒，今年面對死對頭挑戰不小，勢必面臨苦戰。 聯合報系資料照片
兄弟過去因為打不贏桃猿，折損多位總教練。林威助在去年終止奪冠荒，今年面對死對頭挑戰不小，勢必面臨苦戰。 聯合報系資料照片

這幾年台灣大賽敢大膽多用本土先發投手的球隊，往往比較吃香，這已是不變的定律。中信的洋將中，預料捕手福來喜仍會入選，搭配德保拉及泰樂兩位投手，所以預估需要兩位本土先發，應該是吳哲源鄭凱文。樂天則是因為有救援王豪勁，加上必贏多表現不如預期，另兩位名額勢必是霸林爵及狂威，本土則有多位競爭，包含黃子鵬、曾仁和、楊彬、王溢正等都是人選。

樂天可能早已預料今年將是決戰本土先發投手，不但換來楊彬，季末更讓多位年輕土投先發登板。雖然桃猿擁有今年的本土勝投王黃子鵬，但他本季對戰兄弟表現不理想，一勝難求外防禦率還偏高，是最大的變數。不過他們意外補入的曾仁和，有效壓制黃衫軍強攻部隊，應會成為先發人選之一。另外一位就是經驗老到的王溢正，2014年至2019年間，桃猿創造6年5冠的王朝，他每次都有拿下勝投，台灣大賽戰績5勝0敗，防禦率2.83，雖然本先發中繼兩頭跑，季後賽仍有機會成為先發大將。

王溢正是專為台灣大賽而生的男人，無論例行賽表現如何，到總冠軍賽總能一夫當關，是昔日桃猿王朝的本土投手最大功臣。 聯合報系資料照片
王溢正是專為台灣大賽而生的男人，無論例行賽表現如何，到總冠軍賽總能一夫當關，是昔日桃猿王朝的本土投手最大功臣。 聯合報系資料照片

中信下半季繳出漂亮的成績，本土投手貢獻良多，不過季後賽誰能夠頂住壓力又會是另外一回事。例行賽11連勝的吳哲源，挑戰賽首局就因一次不死三振，衍生大局被打爆，他本季雖然表現不錯，但對桃猿被打擊率不低。鄭凱文本季根本沒投過樂天，他有不得已的苦衷，因為對戰成績實在太慘了。2名本土大將都有變數，兄弟需要奇兵出現，這個人選有可能會是黃恩賜，他傷癒復出後整體表現越來越好，重點是9月21日對桃猿投7局只被打3支安打，沒有失分。

黃恩賜今年季末對戰樂天主投7局，只被打3安、無失分，可以考慮讓他成為四號先發，或許有機會出現不錯的效果。 聯合報系資料照片
黃恩賜今年季末對戰樂天主投7局，只被打3安、無失分，可以考慮讓他成為四號先發，或許有機會出現不錯的效果。 聯合報系資料照片

後援部份雙方都有不少人選，樂天有豪勁坐鎮，加上陳禹勳、賴鴻誠、陳冠宇、朱俊祥及許峻暘等好手，要車輪戰或功能性投球都不怕，這也是桃猿本季最大的優勢。中信部份亮點則是呂彥青，他今年還沒讓桃猿越雷池一步，但問題是李振昌、蔡齊哲對戰表現比較不穩定，6至8局恐怕是兄弟需要注意的地方。

打擊部份，黃衫軍在與龍隊挑戰賽時已暴露不小問題。林書逸及詹子賢都出現低潮，加上王威晨受傷，讓他們的打擊無法完整串聯，以致得分效率不佳，目前他們板凳沒有可以一棒擊沉，或是能激勵士氣的人選，戰線拉長相對不利。下半季早已在調整完成的樂天，在不斷測試可用之兵外，主力球員也休兵超過10天，加上沒有傷兵攪亂，可排出最強暴力猿打線，戰力將會比中信完整。

整體而言，這次台灣大賽將會決勝本土先發投手，樂天人選多且對戰表現不錯，可擇優出賽，中信除非再度使出洋投147策略，或是有奇兵崛起，否則先發輪值恐怕難敵對手。雖然下半季中信兄弟戰績一片大好，但拚戰太久，打到季後賽已有點氣力放盡的感覺，在投手調度方面又有不少變數存在，第5次「象猿爭霸」預料桃猿仍會勝出。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 樂天桃猿 德保拉 吳哲源 鄭凱文 王溢正 曾仁和 黃恩賜

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