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防守全是破綻只能靠柯瑞苦撐 勇士竟沒半點冠軍樣

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
勇士在遭到樂透區球隊活塞的痛宰之後，在開季只打出3勝4敗戰績，平均失分122.0僅贏過籃網是全聯盟第二差，哪裏像是一支衛冕冠軍的球隊？ 美聯社
勇士在遭到樂透區球隊活塞的痛宰之後，在開季只打出3勝4敗戰績，平均失分122.0僅贏過籃網是全聯盟第二差，哪裏像是一支衛冕冠軍的球隊？ 美聯社

柯瑞還是那個柯瑞，場均31分、5.6助攻、6.7籃板，三分命中率3成9，主宰力十足，得分爆發力和帶動力驚人。但勇士卻不是上季總冠軍那支勇士。衛冕軍勇士今年開季戰績3勝4敗，其中客場三連敗，出乎意料。場均失分逾122分，排名倒數第二，防守效率掉到後段班排第23，四場敗戰場均失分高達127.5分。

勇士防守表現跟上季完全不同等級，勇士上季奪冠例行賽防守效率長時間霸佔第一，超一流防守和團隊合作是勇士球風堅韌成功奪冠基石。

全世界都喜歡勇士無私打法和球風，戰術流暢，無球跑動團隊合作令人目不暇給，柯瑞投籃宇宙第一，角色球員個個都能有所發揮，成就團隊凸顯個人價值。但這一切都是建立在勇士防守效率第一，團隊防守出色，籃板球也沒有輸太多的前提下。

沒有一流防守護體，勇士破綻百出，柯瑞神射和爆發式外線、各種突破得分也難以力挽狂瀾主宰比賽。低於五成勝率，客場全敗，場均失分高居聯盟第二，防守效率和防守端表現讓勇士教練柯爾自己都很失望。

柯瑞在開季前7戰場均得分高達31.0分，籃板6.7個、助攻5.6次、抄截1.4次，投籃命中率達到47%，一切都是高水準的表現。 美聯社
柯瑞在開季前7戰場均得分高達31.0分，籃板6.7個、助攻5.6次、抄截1.4次，投籃命中率達到47%，一切都是高水準的表現。 美聯社

「我們得從一對一防守要求做起，同時需要更多一起訓練時間建立默契，讓每個人都能更熟悉團隊運作，了解自己定位，打出我們想要的防守」柯爾為勇士防守表現起伏震盪做出說明。

除了防守失靈 勇士還有三大問題

第一、湯普森完全不在狀況：湯普森開季場均12.3分，投籃命中率3成46，三分命中率2成86，得分、命中率、個人狀況都掉了至少一個檔次。湯普森狀況下滑，失去牽制力和少了防守，柯瑞的負擔和包夾就會更多更密集，勇士比賽只會更加困難。湯普森下滑並不完全是傷病，而是老化和退化，這是勇士致命傷。

勇士二當家湯普森(右)陷入嚴重低潮，攻守表現全都不理想。上季他傷癒復出之後，在例行賽也不過出賽32場，開季的低迷已是他開始退化的徵兆。 美聯社
勇士二當家湯普森(右)陷入嚴重低潮，攻守表現全都不理想。上季他傷癒復出之後，在例行賽也不過出賽32場，開季的低迷已是他開始退化的徵兆。 美聯社

第二、板凳和角色球員掉了一個檔次：今年夏天勇士失去防守專家小裴頓，走了最佳鋒衛搖擺人波特，前鋒伊古達拉處於待退狀況，少了上季三名主要角色球員，勇士原本期待新加盟大前鋒格林、後衛迪文琴佐和三名未來年輕骨幹懷斯曼、穆迪、庫明卡可以完美頂上。

可惜事與願違，勇士板凳和角色球員幾乎都在起伏狀態。大前鋒格林還算稱職，迪文琴佐表現不如預期，勇士三名年輕球員長人懷斯曼、射手穆迪有一場沒兩場，小前鋒庫明卡根本跌出輪換。

備受期待的庫明卡進步太少，外線不穩，防守會漏，在傳統陣容打不了小前鋒，在小個陣容只能扛大前鋒，但他又缺少策應和聯結能力，替補上場時間從上季18分鐘縮減到今年10分鐘。

勇士二年級入鋒庫明卡(中)在新人球季屢有佳作，讓人期待他能快速成長，但他休息幾個月回來，反而變得好像不會打球一樣。 美聯社
勇士二年級入鋒庫明卡(中)在新人球季屢有佳作，讓人期待他能快速成長，但他休息幾個月回來，反而變得好像不會打球一樣。 美聯社

第三、勇士三分命中率只有3成43，排名第23：你能想像以三分火力和一波流見長的勇士，今年三分命中率竟然只有3成43，每場出手高達40.9次，這是勇士九年來單季出手最多三分球賽季，但得分效率和三分命中率卻是最差一季。

大量三分投射，命中率在水平以下，多少顯示勇士除了柯瑞之外，其他主力和角色球員在進攻端的不足和戰術執行力失調，柯爾今年要為勇士解決的問題將愈來愈複雜。

柯瑞打出MVP出色狀況和表現，但隨著勇士防守崩潰，失分偏高，比賽逐漸失控，柯瑞帶隊能力和表現也被一路拖累。

沒有防守的勇士就是「冒牌勇士」。沒能找回昔日聯盟第一防守效率，勇士很難翻身，板凳和角色球員的發揮最為關鍵。

NBA專欄 NBA 勇士 柯瑞 湯普森 格林 小裴頓

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