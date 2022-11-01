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衛少問題暫解卻又輪到戴維斯 湖人已難逃爛隊命運

聯合新聞網／ 陳光立
湖人更換教練後仍舊一撅不振，開季苦吞五連敗後終於開胡。贏球過程中可見戴維斯(中)的痛苦表情，沒人能預料他下一場還能不能打，如此一來即便衛少在板凳適應良好，仍無法解決湖人困境。 美聯社
湖人更換教練後仍舊一撅不振，開季苦吞五連敗後終於開胡。贏球過程中可見戴維斯(中)的痛苦表情，沒人能預料他下一場還能不能打，如此一來即便衛少在板凳適應良好，仍無法解決湖人困境。 美聯社

湖人賽季初的情況看起來不太好，使得球隊的未來蒙上陰影，顯然地新教練的加盟未能改變現狀，情勢更加嚴苛，直到衛少塞到板凳，事情方見曙光。美國當地30日晚，湖人隊終於摘下首勝，也是全聯盟最後一支奪勝的隊伍，但不足以掩飾該隊窘境。

詹姆斯（LeBron James）每一場看似表情淡定，內心卻是波濤洶湧，在邁向歷史里程碑之際，他更在意是何時摘下生涯第五冠？眼前觀之，這個陣容很亂，亂到難以理出頭緒。球季打了六場才拿一勝，每一場37歲的詹姆斯打滿四節，戴維斯（Anthony Davis）扶著腰腳步蹣跚，衛斯布魯克（Russell Westbrook）頻頻打鐵，其他人都沒方向。湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）體育經紀人出身、能從容不迫地代表球員跟雇主談判，搞定一張又一張大合同，但接掌湖人隊這個名門卻理不出章法，在球隊老闆巴斯（Jeanie Buss）以及其他決策者面前抬不起頭，交代他如何把一支2020年奪冠的隊伍拆到四分五裂。

湖人隊並不需要等開季20場後再驗收，目前的局面證實這組合不理想，無論是教練、先發或板凳。防守本季有進步，但是投籃變差為不爭事實，此刻非常需要提升進攻端，教練漢姆（Darvin Ham）先前曾一臉苦笑，到媒體室問有沒有可以把球投進籃框的人。

糟糕的進攻效率、不合邏輯的投籃選擇在前幾場一覽無遺，第五場教練團坐不住，決定將衛斯布魯克請到替補席，名義是第二陣容的主力。在那裡，他不必再跟詹姆斯搶球權，可以一球在手自由玩，解放衛少派的組織進攻，換句話說把一年薪資4700 萬美元的MVP放板凳，已是湖人隊退無可退的大招。兩場過去似有成效，對明尼蘇達灰狼隊砍下18分，外帶3次助攻和8個籃板，與丹佛金塊隊之戰繳出罕見的雙50％命中率，除了18分助攻、籃板各8個，第四節關鍵參與攻守漸入佳境。

衛少自從板凳出發後漸入佳境，30日晚與金塊隊之戰更繳出五成命中率，另助攻、籃板各有8次展現效率。 美聯社
衛少自從板凳出發後漸入佳境，30日晚與金塊隊之戰更繳出五成命中率，另助攻、籃板各有8次展現效率。 美聯社

我們需要思考的問題在於，湖人隊有明顯的弱點和升級需要，但補上後足以衝擊年度總冠軍嗎？以現有戰力是令人質疑。既然如此，有必要犧牲未來追逐無法實現的目標？聯盟各隊都清楚，湖人隊問題不單是低於30％的外線命中率，需要修的地方很多，包括敬陪末座的進攻效率、排在第24名的助攻。如球團循交易補強，關鍵其實在戴維斯的狀態，若他繼續有一場、沒一場抱病號，一旦詹姆斯倒下去，球隊本季就沒希望，交易與否並無意義。

詹姆斯受訪時說：「我相信戴維斯想打好每一場，也在場上全力以赴，但過去幾年大小傷勢不斷，他必須避免類似狀況發生。」衛斯布魯克不約而同提到戴維斯：「（板凳出發）我感覺還好，戴維斯正在養傷，一旦滿血回歸我們就能重新啟航，希望不會太遲。」由此可證，與其說湖人隊得發動交易，其實更應關注戴維斯傷情，只要他不打、詹姆斯的壓力更大，兩人一齊躺平湖人隊即開始重建，去犧牲選秀權交易沒必要。

湖人正處於該重建還是補強的兩難局面，戴維斯傷勢反覆，37歲的詹姆斯難撐完整季，此時犧牲選秀權補強真有必要？這將充分考驗湖人高層的智慧。 美聯社
湖人正處於該重建還是補強的兩難局面，戴維斯傷勢反覆，37歲的詹姆斯難撐完整季，此時犧牲選秀權補強真有必要？這將充分考驗湖人高層的智慧。 美聯社

假設衛斯布魯克在第二陣容適應良好，好不容易三星匯聚，下一個大問題就是戴維斯。已退役的NBA球員、並與詹姆斯當過隊友的佛萊（Channing Frye）說，戴維斯是湖人戰績不振的元兇，並非衛少。他在播客（Podcast）節目 Road Trippin 表示：「湖人低迷不是詹姆斯責任，也跟衛斯布魯克無關，問題是在戴維斯，他應負92%以上責任。過去兩到三年，他的表現是乏善可陳。」佛萊批評說，戴維斯明明有能力打三個位置，又八次入選全明星，卻在三分線外苦苦掙扎，2020-21年外線命中率26%，上季又降到19%，今年前四場是18%。

根據 ESPN 分析員戈德斯伯里（Kirk Goldsberry）所披露，戴維斯2020-21年至今，在NBA 178位滿500 次跳投的球員投籃命中率最低。不單如此，還不到30歲（29歲），但過去兩季只打80場，開季沒多久又因背部緊繃抱病號，身體比詹姆斯更像生鏽的老將。佛萊批評戴維斯從2020年泡泡聯盟冠軍後，就不是菁英水平。

湖人隊中被批評最兇的是衛斯布魯克，平均每場12.3分、投籃命中率僅31％，外線命中率低到13％，接受替補一職沒有理由。但是，湖人隊先發缺口仍在，包括今後戴維斯缺陣的戰力填補，湖人到底得犧牲多少選秀權才填滿每一個坑？佛萊認為，全隊除了詹姆斯都能交易，但問題是即便如此，也無法抹滅湖人是支爛隊的事實。

NBA專欄 NBA 湖人 衛斯特布魯克 戴維斯 詹姆斯

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