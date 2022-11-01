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日職／王柏融掙扎4年如夢一場 勢將暫斷中職球員旅日路

聯合新聞網／ 福耳
王柏融在火腿成績不盡理想，但還是有不少球迷替他加油。 福耳／攝影
王柏融在火腿成績不盡理想，但還是有不少球迷替他加油。 福耳／攝影

火腿在4日宣佈與陣中洋投梅尼茲（Conner Menez）、龐塞（Cody Ponce）以及洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）3人續約，但並未提及台灣旅日球員王柏融，經過近一個月的等待，火腿終於在10月的最後一天公布王柏融退團的消息，如未獲得其他球團的青睞，那台灣的「大王」王柏融就將結束為期4年的旅日生涯。

王柏融在18年季後利用入札制度前往日職，以3年總值約4億日幣的合約加入火腿，王柏融在中職16、17年球季連兩年打擊率都在4成以上，全壘打在30支左右，打點也超過100分，18年仍有3成51打擊率、17轟及84分打點，就是因為如此鬼神的打擊成績，才讓打擊火力不足的火腿甘心端出這麼大一份合約來網羅，但回顧王柏融這4年在日職的內容，可說是極度地不符預期，甚至比大部分的日本本土球員更差。

王柏融在18年季後成為首位經由入札制度前往日職的中職球員。 聯合報系資料照片
王柏融在18年季後成為首位經由入札制度前往日職的中職球員。 聯合報系資料照片

王柏融在日職的第一年以在中職的9號背號為基礎，穿上火腿99號的球衣，這個球季是他旅日4年來打席數最多的一季，季中因傷下放二軍兩次，但也出賽了88場有340個打席，306個打數中打出78支安打、3轟及35分打點，還有1次盜壘成功，打擊率則是2成55，日職的所有首次打擊紀錄大概都出現了，安打及打點在火腿團隊都排第6名，雖然內容與薪水有一段差距，不過以一名首次旅外的中職出身球員來說算是還可以接受。

有了前一年的經驗，各界都期待王柏融在第二個球季有更好的表現，引退的田中賢介還將背號3號傳承給他，但這一年遇到新冠肺炎疫情搗亂，日職球季延遲到6月中才開打，王柏融被帶進開季名單中，之後17場出賽的打擊率卻僅有0成97，全壘打、打點都掛零，一個月後就被降至二軍，8月底回到一軍後幾乎以代打為主，到9月底打擊率終於突破2成，10月中又因傷下二軍，累積整季的打席數未破百，即使在代打方面表現不錯，打擊率仍僅有2成07，18支安打、2轟、9分打點，與前一年有很大的落差，所幸這年的競爭對手畢亞努耶瓦（Christian Villanueva）表現同樣十分不理想，比較起來王柏融才沒有顯得特別差勁。

上季是王柏融3年合約的最後一年，因傷及調整狀況，在4月底才升上一軍，之後都在一軍，出賽了單季最多的95場，雖然也代打出賽26場，只要先發幾乎則都擔任球隊的中心棒次，這一年打擊率仍是偏低的2成42，但長打表現明顯進步，打出生涯單季最佳的9轟、20支二壘安打及48分打點，長打率首次突破4成來到4成29，上壘率、OPS及得點圈打擊率也是3年來最佳，只不過對左投的打擊率不到1成，是絕大的罩門，王柏融這季的表現似乎讓火腿還抱有期待，季後重新簽下一年7千萬日幣的合約。

王柏融(左)在火腿也結交不少好友，清宮幸太郎(右)便是其中之一。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團
王柏融(左)在火腿也結交不少好友，清宮幸太郎(右)便是其中之一。 擷圖自日本火腿鬥士FB官方粉絲團

本季火腿由新庄剛志接任監督，火腿雖墊底但也有一些不同的風格出現，開季時王柏融在一軍名單內，不過遇到與20年相同狀況，出賽8場打擊率僅有0成53，全壘打、打點皆無，新庄新上任當然沒有太多耐心，而且畢竟火腿也給過王柏融太多機會了，與其再把資源挹注在洋將身上，倒不如啟用本土新人，於是王柏融就被下放二軍，直到7月中才回到一軍，但回到一軍的6場比賽，11個打數仍無安打，再下二軍，9月底上來一軍，最後一場出賽是9月28日，這天擔任第4棒的王柏融，打出在一軍暌違近6個月的安打，本季留下了15場出賽，32個打數打出2支安打，被三振12次，全壘打、打點、盜壘、保送都沒有的紀錄。

身為第一位成功利用入札制度前往日職的中職球員，王柏融這4年來打出的成績十分不理想，這也可能讓日職球團重新省思中職成績數據的可靠度，之後是否還能有中職球員循同樣的路前往日職，機會可說是微乎其微了。

棒球專欄 中華職棒 日本火腿鬥士 王柏融 新庄剛志

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