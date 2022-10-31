世界大賽最終勝負關鍵 ：韋蘭德能否克服大叔心魔

跟前兩輪季後賽一樣，費城人隊帶著一勝一敗的戰績回到主場。但這回不同的是，前兩場比賽他們的兩大先發投手諾拉（Aaron Nola）跟惠勒（Zack Wheeler）竟雙雙被打爆，不但包辦所有失分（10分）而且都投不滿五局。尤其首戰如果不是靠三棒捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）五局上跟延長賽兩度神來一擊，今年總冠軍賽很可能就此一面倒，完全變成太空人的獨角戲。

無論如何，在前兩場比賽一番惡戰結束後，如今看來費城人不僅大有與太空人一搏的氣勢，而且三四五戰都在主場，又享有多一場主場優勢。可說在接下來五戰三勝的最後殊死戰中，已然站上與太空人平起平坐的立足點。而能夠打破這個均勢的，就只有那個首戰狂丟五分，投過八場世界大賽卻始終一勝難求的「中年大叔」韋蘭德(Justin Verlander)。

稱韋蘭德為大聯盟史上最「幸福」的男人——而且沒有之一絕不為過。除了球員生涯戰功彪炳，拿過投手三冠王、投出三次無安打（並列史上第三）而且大小獎項等身（兩屆塞揚獎、新人王跟投手最難拿到的MVP）外，場下還有一個讓所有男人羨慕忌妒恨的泳裝名模嬌妻凱特．阿普頓（Kate Upton）。更難能可貴的是，他這一路走來其實並非總是一帆風順。但在31歲那年因傷被懷疑已開始走下坡後，經過愛妻的鼓勵下，韋蘭德不但成功捲土重來，幸運地被交易到以「科技棒球」聞名的太空人後更如虎添翼。在以36歲「高齡」拿下生涯第二座塞揚獎後，即便開了因此休兵兩年的韌帶重建手術，今年照樣強勢回歸甚至問鼎第三座塞揚。

韋蘭德(左)是球場、情場兩得意的代表性人物，但他的投球生涯也遇上不少困境，名模妻子厄普頓(右)的全力支持成為他能越挫越勇的最大動力。 歐新社資料照片

然而就是這樣一位「人生勝利組」也有踢到鐵板的時候，而且還是年復一年最終舞台的世界大賽。自2006年世界大賽韋蘭德以新人之姿（其實是大聯盟生涯第二年，不過他第一年只投了兩場而且這一年還拿下新人王）慘遭當年總冠軍紅雀毒手（兩場先發全吞下敗投，防禦率5.73）後，在長達16年的歲月裡，五次帶隊進軍世界大賽的韋蘭德總計先發八場比賽，不但從不知勝投為何物更吞下六敗（只差兩敗就追平史上第一，目前仍是世界大賽連敗紀錄保持人），而且防禦率不減反增來到史上最高的6.07。

奇怪的是，韋蘭德並不是那種例行賽一條龍、季後賽一條蟲的投手（對，克蕭（Clayton Kershaw），就是在說你）。撇開世界大賽不提，韋蘭德在季後賽的豐功偉業絕不遜於任何一位強投。他在分區季後賽的防禦率只有3.08而且戰績高達8勝1敗，其中還包括一場2012年對運動家最終戰的完封勝。來到聯盟冠軍賽，韋蘭德的戰績也仍有7勝4敗，防禦率更低只有3.01。在2017年太空人對洋基的美聯冠軍賽七場大戰中，韋蘭德先是在第二戰投出13K僅失1分的完投勝，之後又在太空人兩勝三敗落後時力扛第六戰，以七局無失分的完美演出幫助太空人扳平局面。不但幫助母隊贏得最後勝利，也榮獲當年的美聯冠軍賽MVP。

然而每當美聯冠軍賽結束，對手換成國聯冠軍隊的打者時，不知為何這位準名人堂投手就會像過了午夜十二點的灰姑娘，搖身變回年近四十「老態龍鍾」的中年大叔。

不論遇到對手是誰，韋蘭德在世界大賽的表現就是會大為失常。沒有過不去的坎，只有轉不過的彎，韋蘭德在心態與體能方面可能都需要調整。 美聯茉

有人認為韋蘭德在世界大賽的表現之所以如此不靠譜，是因為他一向是例行賽甚至季後賽投球局數最多的投手，因此每到最後關頭難免氣力放盡。在他頭一次出戰世界大賽的2006年，年僅23歲的韋蘭德就投了186局（加上季後賽更高達207.2局）——儘管那只是他在大聯盟的第一個完整球季。在接下來的16年裡，除了生涯頭一次進傷兵名單的2015年以及因韌帶動刀缺賽的那兩季，韋蘭德從未有任何一季投球局數低於兩百，而且有四季是全聯盟投球局數的第一名。三年前他以36歲的高齡投出全聯盟最多的223局，成為自2002年強森（Randy Johnson）以來的最年長投球局數冠軍。但也正是在這一年的世界大賽韋蘭德又慘遭國民狠狠打爆，吞下了他在世界大賽的最後兩敗。

今年韋蘭德一度因為八月底小腿筋膜受傷休養了半個多月，沒有再像往年那樣力拼投球局數，只投了對他來說絲毫不算多的175局跟28場先發（結果還是獨佔勝投王，真教其他投手情何以堪）。儘管如此，季後賽首戰碰上猶如初生之犢的水手，韋蘭德竟被打得滿頭包，也是他生涯在季後賽的最大挫敗（4局被擊出10隻安打丟了6分）。不過接下來美聯冠軍賽碰上季後賽交手九次只輸過一場的洋基，韋蘭德照舊又把老對手按在地上摩擦——投6局僅失1分還飆出11次三振。在上週六的世界大賽首役再次失利後，韋蘭德似乎也對自己為何一直不受勝利女神眷顧有些摸不著頭腦。在賽後受訪時直說在99%的情況下他有信心能為球隊守住領先——更何況還是5:0的大幅領先，然而那1%還是發生了。

韋蘭德生涯在例行賽對費城人戰是3勝0敗、防禦率1.42、被打擊率.200。他在前一輪美聯冠軍賽都能吃死洋基了，而且對費城人之戰前兩局太空人就狂攻5分了，最後他會被打得這麼狼狽實在是說不過去。 美聯社

目前太空人總教練貝克（Dusty Baker）已排定三、四戰將由麥卡勒斯（Lance McCullers）及哈維爾（Cristian Javier）擔綱主投，並不打算在第四戰推出只休三天的韋蘭德。因此在三、四戰結束後，無論是太空人取得3:1領先、第五戰成為其關門的封王戰，抑或是雙方2:2打平後的天王山之戰，甚至是太空人以1:3的絕對劣勢進入背水一戰，關鍵的第五戰都將成為韋蘭德的「贖罪之戰」。若能漂亮地拿下此役的勝投，無疑將成為他球員生涯臻於完美的最後一片拼圖。到時候棒球之神是否會站在韋蘭德這一邊，讓他從中年大叔再變回塞揚強投，還是勇猛頑強的費城人打線又將帶給這位「中年大叔」嚴厲考驗，絕對是這一年大聯盟棒球最為精彩的好戲。