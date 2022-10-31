世界大賽最終勝負關鍵 ：韋蘭德能否克服大叔心魔

聯合新聞網／ tyruschen
太空人王牌投手韋蘭德本季拿下第三座美聯塞揚獎幾乎是八九不離十，他在季後賽也有非常豐富的經驗與不錯表現，但只要一到世界大賽就是一勝難求，而且又在今年首戰被費城人打爆。 美聯社
太空人王牌投手韋蘭德本季拿下第三座美聯塞揚獎幾乎是八九不離十，他在季後賽也有非常豐富的經驗與不錯表現，但只要一到世界大賽就是一勝難求，而且又在今年首戰被費城人打爆。 美聯社

跟前兩輪季後賽一樣，費城人隊帶著一勝一敗的戰績回到主場。但這回不同的是，前兩場比賽他們的兩大先發投手諾拉（Aaron Nola）跟惠勒（Zack Wheeler）竟雙雙被打爆，不但包辦所有失分（10分）而且都投不滿五局。尤其首戰如果不是靠三棒捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）五局上跟延長賽兩度神來一擊，今年總冠軍賽很可能就此一面倒，完全變成太空人的獨角戲。

無論如何，在前兩場比賽一番惡戰結束後，如今看來費城人不僅大有與太空人一搏的氣勢，而且三四五戰都在主場，又享有多一場主場優勢。可說在接下來五戰三勝的最後殊死戰中，已然站上與太空人平起平坐的立足點。而能夠打破這個均勢的，就只有那個首戰狂丟五分，投過八場世界大賽卻始終一勝難求的「中年大叔」韋蘭德(Justin Verlander)。

稱韋蘭德為大聯盟史上最「幸福」的男人——而且沒有之一絕不為過。除了球員生涯戰功彪炳，拿過投手三冠王、投出三次無安打（並列史上第三）而且大小獎項等身（兩屆塞揚獎、新人王跟投手最難拿到的MVP）外，場下還有一個讓所有男人羨慕忌妒恨的泳裝名模嬌妻凱特．阿普頓（Kate Upton）。更難能可貴的是，他這一路走來其實並非總是一帆風順。但在31歲那年因傷被懷疑已開始走下坡後，經過愛妻的鼓勵下，韋蘭德不但成功捲土重來，幸運地被交易到以「科技棒球」聞名的太空人後更如虎添翼。在以36歲「高齡」拿下生涯第二座塞揚獎後，即便開了因此休兵兩年的韌帶重建手術，今年照樣強勢回歸甚至問鼎第三座塞揚。

韋蘭德(左)是球場、情場兩得意的代表性人物，但他的投球生涯也遇上不少困境，名模妻子厄普頓(右)的全力支持成為他能越挫越勇的最大動力。 歐新社資料照片
韋蘭德(左)是球場、情場兩得意的代表性人物，但他的投球生涯也遇上不少困境，名模妻子厄普頓(右)的全力支持成為他能越挫越勇的最大動力。 歐新社資料照片

然而就是這樣一位「人生勝利組」也有踢到鐵板的時候，而且還是年復一年最終舞台的世界大賽。自2006年世界大賽韋蘭德以新人之姿（其實是大聯盟生涯第二年，不過他第一年只投了兩場而且這一年還拿下新人王）慘遭當年總冠軍紅雀毒手（兩場先發全吞下敗投，防禦率5.73）後，在長達16年的歲月裡，五次帶隊進軍世界大賽的韋蘭德總計先發八場比賽，不但從不知勝投為何物更吞下六敗（只差兩敗就追平史上第一，目前仍是世界大賽連敗紀錄保持人），而且防禦率不減反增來到史上最高的6.07。

奇怪的是，韋蘭德並不是那種例行賽一條龍、季後賽一條蟲的投手（對，克蕭（Clayton Kershaw），就是在說你）。撇開世界大賽不提，韋蘭德在季後賽的豐功偉業絕不遜於任何一位強投。他在分區季後賽的防禦率只有3.08而且戰績高達8勝1敗，其中還包括一場2012年對運動家最終戰的完封勝。來到聯盟冠軍賽，韋蘭德的戰績也仍有7勝4敗，防禦率更低只有3.01。在2017年太空人對洋基的美聯冠軍賽七場大戰中，韋蘭德先是在第二戰投出13K僅失1分的完投勝，之後又在太空人兩勝三敗落後時力扛第六戰，以七局無失分的完美演出幫助太空人扳平局面。不但幫助母隊贏得最後勝利，也榮獲當年的美聯冠軍賽MVP。

然而每當美聯冠軍賽結束，對手換成國聯冠軍隊的打者時，不知為何這位準名人堂投手就會像過了午夜十二點的灰姑娘，搖身變回年近四十「老態龍鍾」的中年大叔。

不論遇到對手是誰，韋蘭德在世界大賽的表現就是會大為失常。沒有過不去的坎，只有轉不過的彎，韋蘭德在心態與體能方面可能都需要調整。 美聯茉
不論遇到對手是誰，韋蘭德在世界大賽的表現就是會大為失常。沒有過不去的坎，只有轉不過的彎，韋蘭德在心態與體能方面可能都需要調整。 美聯茉

有人認為韋蘭德在世界大賽的表現之所以如此不靠譜，是因為他一向是例行賽甚至季後賽投球局數最多的投手，因此每到最後關頭難免氣力放盡。在他頭一次出戰世界大賽的2006年，年僅23歲的韋蘭德就投了186局（加上季後賽更高達207.2局）——儘管那只是他在大聯盟的第一個完整球季。在接下來的16年裡，除了生涯頭一次進傷兵名單的2015年以及因韌帶動刀缺賽的那兩季，韋蘭德從未有任何一季投球局數低於兩百，而且有四季是全聯盟投球局數的第一名。三年前他以36歲的高齡投出全聯盟最多的223局，成為自2002年強森（Randy Johnson）以來的最年長投球局數冠軍。但也正是在這一年的世界大賽韋蘭德又慘遭國民狠狠打爆，吞下了他在世界大賽的最後兩敗。

今年韋蘭德一度因為八月底小腿筋膜受傷休養了半個多月，沒有再像往年那樣力拼投球局數，只投了對他來說絲毫不算多的175局跟28場先發（結果還是獨佔勝投王，真教其他投手情何以堪）。儘管如此，季後賽首戰碰上猶如初生之犢的水手，韋蘭德竟被打得滿頭包，也是他生涯在季後賽的最大挫敗（4局被擊出10隻安打丟了6分）。不過接下來美聯冠軍賽碰上季後賽交手九次只輸過一場的洋基，韋蘭德照舊又把老對手按在地上摩擦——投6局僅失1分還飆出11次三振。在上週六的世界大賽首役再次失利後，韋蘭德似乎也對自己為何一直不受勝利女神眷顧有些摸不著頭腦。在賽後受訪時直說在99%的情況下他有信心能為球隊守住領先——更何況還是5:0的大幅領先，然而那1%還是發生了。

韋蘭德生涯在例行賽對費城人戰是3勝0敗、防禦率1.42、被打擊率.200。他在前一輪美聯冠軍賽都能吃死洋基了，而且對費城人之戰前兩局太空人就狂攻5分了，最後他會被打得這麼狼狽實在是說不過去。 美聯社
韋蘭德生涯在例行賽對費城人戰是3勝0敗、防禦率1.42、被打擊率.200。他在前一輪美聯冠軍賽都能吃死洋基了，而且對費城人之戰前兩局太空人就狂攻5分了，最後他會被打得這麼狼狽實在是說不過去。 美聯社

目前太空人總教練貝克（Dusty Baker）已排定三、四戰將由麥卡勒斯（Lance McCullers）及哈維爾（Cristian Javier）擔綱主投，並不打算在第四戰推出只休三天的韋蘭德。因此在三、四戰結束後，無論是太空人取得3:1領先、第五戰成為其關門的封王戰，抑或是雙方2:2打平後的天王山之戰，甚至是太空人以1:3的絕對劣勢進入背水一戰，關鍵的第五戰都將成為韋蘭德的「贖罪之戰」。若能漂亮地拿下此役的勝投，無疑將成為他球員生涯臻於完美的最後一片拼圖。到時候棒球之神是否會站在韋蘭德這一邊，讓他從中年大叔再變回塞揚強投，還是勇猛頑強的費城人打線又將帶給這位「中年大叔」嚴厲考驗，絕對是這一年大聯盟棒球最為精彩的好戲。

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