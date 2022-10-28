里拉德又遇傷勢攪局 開季神表現將成曇花一現？

在波特蘭拓荒者敗給熱火成為最後一隻嚐到敗仗的球隊後，全聯盟已經沒有不敗之師。 拓荒者目前繳出四勝一敗的成績單，相當令人驚艷，連勝期間擊敗西區勁旅太陽、金塊，其中對金塊更是大勝25分，突顯拓荒者開季戰力整合的成功絕非偶然。但是在面對熱火一役，拓荒者卻碰到了比輸球更頭痛的事，就是里拉德(Damian Lillard)的傷退。該場比賽里拉德在小腿拉傷退場前打了26分鐘，表現依然高效的繳出22分。但球隊在他退場後群龍無首，下半場完全被熱火壓著打，最終以21分之差敗下陣來。

這場開季首敗的象徵意義帶給開季氣勢高漲的拓荒者幾個該留意的細節。首先，球團如何調配里拉德的上場時間，並且保留他的體力在決勝期讓他能全力發揮Dame Time的價值，並針對賽季後半段預先去保護他再有疲勞、傷勢的產生。第二個則是，球隊的轉換攻擊相當順暢，但是當里拉德不在時，誰能跳出來穩定軍心，組織球隊的進攻？第三個，球隊板凳深度、經驗都不足，必須多利用季初培養輪替陣容，以利先發球員的體能調節與球季後段的人手運用。

里拉德本季開季表現強悍 持盈保泰更是重要

里拉德前兩年都有開季表現不俗，季中受傷、狀態不佳的狀況頻繁產生。本季好不容易盼到里拉德在經歷上季受傷進廠維修後的強勢回歸。里拉德果然也不負眾望，前四戰有背靠背41分演出，連續三場30分以上，四戰平均33.3分的兇猛火力，更拿下西區首周最佳球員。向來戰鬥意志堅強的里拉德也在對熱火受傷後表示，如果這是季後賽，他會堅持帶傷打完比賽。里拉德一席話的背後道盡他忠誠於拓荒者，對勝利的企圖心，好在這次的傷勢應該不會讓他缺席太久。

里拉德例行賽生涯場均上陣36.3分鐘，長期累積的傷勢讓他前兩季只打了67、29場球。他本季的體能與手感看起來維持的相當出色，即便他的戰鬥意志再強，接下來訓練團隊更重要的是保護他的上場時間與健康，避免讓里拉德的這兩三年來最好的開季狀態形同曇花一現。

里拉德(左)近兩季都在季中受傷，對拓荒者的戰績造成很大的影響。 美聯社

除了場上、場下休息時間的臨場調度外，在場上延長里拉德效益的做法之一便是增加他打無球跑動的比例。 開幕幾場球下來，可以查覺到拓荒者有在為此做出改變，設計無球戰術給里拉德，去降低由他單打發動的攻勢。若能讓球隊中最有威脅性的進攻武器跑動起來打，也會增加球隊傳導球，陣型佈署上的流動性，提升對手針對性防守的難度。而要做到這樣的目標仰賴全隊的同心協力，特別需要後場的西蒙斯(Anfernee Simons)、哈特(Josh Hart)的鼎力相助才行。

後場輪值攻守的成長 拓荒者當前重要課題

23歲的西蒙斯連續得分手段驚人，被認為是麥凱倫(C.J. McCollum)離隊後頂起後場雙槍的不二人選。本季至今雖有過單節22分，6記三分球的表現，卻也能整場6投0中，8投2中，訴說著他爆發力有餘但仍不穩定的現象。西蒙斯和里拉德連袂先發的角色需要適應、調整，他必須意識到甚麼時候該投、甚麼時候該藉由他吸引防守注意力去分球，或者是身兼控球角色。

和拓荒者簽下大約的西蒙斯，也會被拿來和同樣是大約入港的23歲波爾(Jordan Poole)互相比較。相較之下波爾的進攻、組織、防守技能再更加均衡一點，西蒙斯目前更像是名純得分的砍將，外線手感來的時候難以阻擋，但是不穩定的前提下就形成兩面刃。西蒙斯在里拉德身邊必須學習怎麼掌控球隊節奏，除個人飆分之外，要有解讀球賽的大局觀，並且和里拉德之間需要無球、持球打法彼此轉換的默契，才有辦法從砍將進化成能幫里拉德分擔責任的角色。

西蒙斯(右)在上季倒數的最後7場比賽中有4場飆出30分以上，但本季跟里拉德一起先發時卻打得有些綁手綁腳。 美聯社

至於，27歲的哈特，自從被湖人當成萬用小將包交易之後，遊走鵜鶘、拓荒者，本季是他第六個賽季，以他目前在拓荒者擔任的先發角色，加上逐漸邁入全盛期的年紀，有機會打出突破性的成績。比起西蒙斯，他的經驗判斷更加成熟，攻守也均衡一些。 哈特場均10.8分9.4籃板4助攻1.6抄截，兩分及三分球命中率雙雙突破五成大關，現階段他也較能勝任控制節奏，組織傳導的角色。

上季哈特身披拓荒者球衣打了13場，在球隊放棄賽季的階段，他場均出手14次，得到19.9分5.4籃板4.3助攻，表現不錯。而本季開局幾場看下來，即便他的出手數銳減到只有7.2次，但是他存在感更高，他的抄截判斷、長籃板掌控、卡位衝搶，都對球隊施展快速防守反擊有很大的助益。 他和西蒙斯以及里拉德三衛聯手先發，總得有人專注在組織、防守，攻防轉換上，哈特若能維持開季的表現，這樣的發展路線對他在拓荒者的揮灑空間會更有未來性。

教練團得增加輪換深度 減輕先發球員負荷

拓荒者現今的板凳深度並不夠，替補經驗也不足，雖提升輪換名單到9人，但先發五人上場時間仍超過30分鐘，其中四人更在35分鐘上下。目前球隊傷兵名單還有被寄予厚望的大鎖小裴頓(Gary Payton II)，等到他也歸建，理想狀態下是能用到10人輪換，這對球季後半段的續航力相當重要。拓荒者得趁著開季這股整合得宜的氣勢，多多培養可用之兵，等到了季中，或是球季後半段開始出現疲勞、傷兵等現象的時候，人手才不會捉襟見肘。新秀第一輪第七順位的夏普(Shaedon Sharpe) 目前看起來就是個值得投資的6呎6吋搖擺人。

拓荒者在今年選秀第7指名選進夏普(中)，他在開季前5戰中有3場比賽得分達到兩位數。 美聯社

若拓荒者要保護到里拉德，讓他用最好的體能狀態去迎戰比賽的決勝節，甚至球季最後爭奪季後賽的階段，就需要這上這些因素綜合起來，相信就能從各個面向去幫助到球隊，無論是當前戰績壓力的考量，或是為了球季後段的布局，甚至是長遠規劃，肯定都會有一定幫助。

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