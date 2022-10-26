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走在美中博弈鋼索上：太平洋島國「氣候生存戰」

中職／戰力強、近況好、經驗多 兄弟屠龍勢在必行

聯合新聞網／ Tzuyi
中信兄弟投手、打擊及近況方面都佔優勢，味全龍今年季後賽要勝出不容易，但卻是吸取經驗的好機會。 聯合報系資料照片
中信兄弟投手、打擊及近況方面都佔優勢，味全龍今年季後賽要勝出不容易，但卻是吸取經驗的好機會。 聯合報系資料照片

天氣逐漸轉涼，中華棒例行賽即將結束，今年的季後賽不再是過去連兩年的中信及統一對決，而是出現了全新的對戰組合。首要進行的挑戰賽，將由去年才重返中華職棒味全龍出戰中信兄弟，這是中職歷史中不曾在季後賽上檔的龍象大戰。挑戰賽的勝隊，將在台灣大賽與桃猿決勝，猿隊是首度以樂天之名在總冠軍賽出賽。

第一代味全龍存在於1990年至1999年間，共擁有10年歷史，其中6度打入季後賽，含挑戰賽共計進行8個系列賽。在那個「龍、虎、獅、象、鷹、牛、鯨」的7隊年代，他們有4次與統一對壘，三商、興農、時報、和信各隊站1次，唯獨經典的龍象大戰一次都沒有。主要原因是當時兄弟象的三連霸中，有兩度是金冠軍沒進行台灣大賽，唯一的一次總冠軍戰對手則是獅隊。

兩隊目前的經營團隊及母企業雖然已與過去不同，不過季後首次的龍象大戰，在話題上仍是充滿賣點。中信兄弟的最大優勢莫過於近9年來他們已第8度在季後出賽，有充足的大賽經驗。另外自9月起，他們展現出狂拿25勝8負1和的超強氣勢，而且因為是下半季冠軍，已經保障1勝。以年輕球員為主的味全龍，自然經驗上略顯不足，不再是沒壓力的球賽。他們下半季一度陷入低潮，但季末在台中對戰兄弟連下兩城，似乎讓季後挑戰賽更有看頭。

龍象大戰是90年代的傳統好戲，今年首度出現在季後賽對決，話題依然十足。 圖／中信兄弟隊提供
龍象大戰是90年代的傳統好戲，今年首度出現在季後賽對決，話題依然十足。 圖／中信兄弟隊提供

投手方面，味全龍雖然語帶保留，不過應該還是都會讓洋將打頭陣。主要原因在於中信已有1勝，味全前兩戰有輸不得的壓力，鋼龍及伍鐸對戰防禦率都壓制在3以內，霸曼初登板表現不俗，將會力搏扭轉劣勢。至於主將布里悍對戰較差，但他很會吃局數，若未被割捨則可能會壓在後面場次。至於本土頭號先發郭郁政，本季對戰防禦率高達9.68，絕不會成為奇兵。

另外兩位本土王牌王維中及林子昱先發對戰表現並不好，但短局數迎敵則有不錯的壓制力，應該都會從牛棚出戰。還有一個原因就是味全的牛棚大將林凱威、陳冠偉及王玉譜對戰兄弟防禦率都高達7以上。王維中及林子昱的助陣，再加上羅華韋，龍隊才可以避免後防失守。

季後挑戰賽將是4天的連續賽程，而且首戰打完後要從台中洲際回到台北天母，第三戰再回台中，中間沒有移動日。因此只要拿2勝就可以晉級的中信兄弟，策略應當是要避免戰線拉長，以爭取更多調整時間。他們可以直接壓上德保拉吳哲源，這兩大先發今年的共通點就是沒有輸過味全。他們還有7連勝中的鄭凱文，他雖在上半季遭龍隊破解，但下半季對戰又是2連勝，即使打到第3戰之後中信也不怕沒投手。

德保拉季後出賽經驗豐富，預料將會成為頭號先發，只要他拿下勝利，兄弟馬上就取得聽牌優勢。 聯合報系資料照片
德保拉季後出賽經驗豐富，預料將會成為頭號先發，只要他拿下勝利，兄弟馬上就取得聽牌優勢。 聯合報系資料照片

如果先發能順利壓制龍隊，來到黃衫軍的後勤部隊依舊是佔了上風。雖然蔡齊哲、彭識穎、官大元等對戰表現不理想，但他們優勢就是可用之兵眾多，祭出呂彥青及李振昌這對一左一右雙保險，再加上楊志龍、陳柏豪等對戰都有不錯的成績，已足以應付短期賽事。

中信兄弟整體的的打擊能力，無論是安打、長打都是優於味全龍，今年即使有許多打者狀況不好，但陳文杰、林書逸等成功養成，沒有讓戰力出現缺口。不過隱憂在於本季陣中打擊表現最好的江坤宇，10月20日遭龍隊觸身球打傷，目前恢復狀況不明，而昔日主將詹子賢、岳東華今年狀況都不好，季後是否能挑整得宜會是影響球隊戰力的一環。

龍隊打線大多靠郭天信林智勝、李凱威、劉基鴻及吉力吉撈．鞏冠撐場，其他球員則是偶有佳作。然而劉基鴻日前也遭觸身球打傷，幾乎確定趕不上季後賽，少了一位可用之兵。不過今年整體表現不理想的拿莫．伊漾，對上兄弟打的就是特別順手，他是位人來瘋的球員，說不定會成為本次挑戰賽的奇兵。

拿莫．伊漾(右)在球場上擅於帶動氣氛，越HIGH時他的表現也越好，雖然今年陷入二年級生症候群的低潮中，但對戰中信卻打得很好，這次大賽有可能會成為奇兵。 聯合報系資料照片
拿莫．伊漾(右)在球場上擅於帶動氣氛，越HIGH時他的表現也越好，雖然今年陷入二年級生症候群的低潮中，但對戰中信卻打得很好，這次大賽有可能會成為奇兵。 聯合報系資料照片

實際上味全龍在上、下半季都是第四名，表現反而沒有去年季末的搶眼，因為統一獅及富邦悍將輪流墊底雙雙被淘汰，讓龍隊才能擠進季後賽。黃衫軍戰力本就比龍隊好，而且9月之後團隊氣氛更是好到不行，再加上滿滿的經驗，取得最大的優勢，這次龍象大戰預料將會是兄弟勝出，不過味全也不虧，他們應該賺到很多經驗。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 味全龍 林子昱 德保拉 吳哲源 江坤宇 郭天信 林智勝

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