進攻就是最好的防守！ 費城人靠閃電戰佔盡短期賽優勢

「最後一支晉級季後賽的球隊」、「首輪出局是會最合理的預測」、「守備會讓這支球隊付出代價」、「牛棚上場，比賽就結束了」、「哈波（Bryce Harper）是聯盟最過譽的球員」，被貼上無數負面標籤的費城人，季後賽一路打臉各項質疑，先是在外卡戰橫掃中區龍頭紅雀、扳倒衛冕軍勇士，如今再讓好不容易戰勝道奇的教士球迷心碎，除了證明棒球就是如此令人難以預測的運動，更重要的是，費城人在短期賽中揚長避短、將優勢發揮得淋漓盡致的驚人展現。

進攻就是最好的防守

爭取到最後一張季後賽門票的費城人，如今距離最終目標奪冠僅有一步之遙，他們成為聯盟中最大的進攻威脅，打擊五連星：史瓦伯（Kyle Schwarber）-霍金斯（Rhys Hoskins）-瑞爾穆托（J.T. Realmuto）-哈波-卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）的連線讓對手沒有喘息機會，或許不是每個人都在最佳狀態，但這條頂級打線讓他們有更多的容錯率，過去11戰打進57分，平均單場進帳5.2分是所有季後賽球隊最多，即便防守能力的確在季後賽的戰場上付出代價，但這無法阻止他們持續打進分數、並瘋狂取勝。

費城人打線以哈波(左)為核心，在他穩定發揮的情況下，前後棒次的串連更加順利，在季後賽展現出強大的攻分能力。 美聯社

災難般的牛棚？倒也不然

費城牛棚差勁的印象多半來自季初，包括從自由市場延攬來的法密利亞（Jeurys Familia）與卡內波（Corey Knebel），5月甚至被同區的大都會上演史詩級的單局7分大逆轉，所幸下半季的費城已經成功擺脫夢魘，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）與艾佛林（Zach Eflin）都是投手獨立防禦率（FIP）1字頭的優秀後援，自家培育的多明奎茲（Seranthony Domínguez）、極具經驗的羅伯森（David Robertson）也都能在季後賽戰場上頂住高壓，光這4名主力後援就足以把關球隊的後段局數。

艾佛林在擔任先發時表現乏善可陳，直到9月15日才被調到後援，結果成為費城人能搶下外卡的關鍵人物，他在季後賽的一路推進也有不小的貢獻。 美聯社

「閃電戰」背後的隱憂

外卡賽2戰、分區冠軍賽4戰、聯盟冠軍賽5戰速速收關，如此「閃電戰」掩蓋了球隊的最大缺陷——中後段輪值，除了兩位王牌諾拉（Aaron Nola）與惠勒（Zack Wheeler），費城人沒有一位穩定的三號投手撐場，蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、吉布森（Kyle Gibson）與辛德賈德（Noah Syndergaard）等人，都不是能放心吃滿5局的選項，更遑論二年級生佛特（Bailey Falter）。

雙王牌在場時盡力取勝，並給予其充分休息，成了教練團在短期賽中最重要的課題，一旦將戰線拉長，球隊需要由後段輪值登板先發，戰局將變得捉摸不定，對上教士的第四戰就是很好的例子，佛特撐不滿1局退場，費城人的陣容沒有如太空人、道奇這樣的本錢面對連續2場的牛棚車輪戰，接下來的世界大賽中，戰局很有可能會拉長至第六、第七戰，屆時雙王牌勢必得「中三日」登板，能否維持高檔表現就成了最大的隱憂。

費城人在世界大賽碰上投打都很強的太空人，很難再頻繁使用牛棚車輪戰，蘇亞雷斯等後段先發投手需要能幫忙多吃一些局數。 美聯社

近15年最佳奪冠機會

以下犯上，是運動賽事中最令人血脈噴張的結果，例行賽87勝75敗，若扣除對戰爐主國民的16勝3敗，費城人的戰績是76勝72敗，約略五成的勝率。翻開團隊薪資，會發現這支紅條紋軍團與其說是勵志，不如說實在令人失望太久，自08年奪冠核心解體後，經歷連續10年（2011-2020）的敗多勝少賽季，今年薪資總額來到2億5500萬美元（聯盟第四），可見錢也沒少花，但戰績在招兵買馬後僅能僵持在五成上下，制服組也是連年大改，2020年找來前紅襪總裁多布羅夫斯基（Dave Dombrowski），教頭吉拉迪（Joe Giradi）也在今年6月成為代罪羔羊下台。

造成戰績不上不下的主因，正是他們青黃不接、養成貧脊的農場系統，連年排名聯盟後段班，除了王牌諾拉與一壘手霍金斯，近年的高順位選秀多以失敗告終，球隊只好轉投自由市場找尋標的，這些實力堅強的自由球員固然令人興奮，但站在球隊立場，這也是得付出最大代價的補強手段，他們沒有如光芒、勇士精準的選秀眼光，口袋深度又不如大都會、道奇，當然只能在強敵環伺的國聯東區頻踢鐵板。

費城人代理總教練湯姆森(中)調度相當靈活，他在世界大賽能否再度用閃電戰打得太空人措手不及？還是終將無法克服戰力上的過大差距？就等這位菜鳥教頭來告訴球迷答案了！ 美聯社

如今的費城人總算掌握季後賽生機，並一路殺進世界大賽，看看農場，未來5年恐怕不會再有如此濃厚的奪冠機會，面對兵強馬壯的太空人，就看破釜沈舟的費城軍團能否靠著火燙的球棒寫下屬於自己的歷史。