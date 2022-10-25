衛少狀況外帶來5大危機 湖人再不放棄恐將後悔莫及

湖人主場104：106被拓荒者逆轉，湖人開季吞三連敗。湖人似乎已經走到該下定決心「放棄」衛斯特布魯克的時候。這場球令湖人迷印象最深刻場景是終場前27秒，當時湖人102：101領先拓荒者一分，湖人控球，湖人「衛少」衛斯特布魯克持球推進到前場，在右側罰球線附近突然中距離拔起跳投不中，拓荒者掌握籃板取得反擊，里拉德終場前12秒命中三分，局勢丕變。

衛少出手時，進攻時間還剩下16秒，湖人兩大主力詹姆斯、戴維斯剛過半場，衛少一個打五個，意外突襲出手中距離跳投。全世界都看見了，詹姆斯無奈雙手一攤，戴維斯一路搖頭，因為衛少這次投籃選擇和時機完全不在團隊節奏和比賽狀況。

湖人這場球未必輸在衛少這次無預警出手+失手。湖人終場前2分鐘還領先拓荒者7分，湖人被拓荒者逆轉輸球還可以找出其他3-5個理由和原因。像三分手感太差，三分球33投6中，三分命中率只有可憐的1成8，籃板球40：52輸拓荒者，還有就是最後決勝關鍵防守、交代不清...。

衛斯特布魯克在開季首戰有不錯的表現，但隨後回到主場的兩場比賽馬上被打回原形，總計26投只有4中，三分球則是9投0中。 美聯社

但衛少的比賽節奏、出手選擇和打球心態，跟隊友並不處於同一個空間和團隊合作，這才是衛少最大問題。打得好、打不好是一回事，專注努力是一回事，外線手氣好不好是一回事，防守能力和團隊意識又是另外一回事。

衛少現在給湖人帶來的困境和痛苦

1、他的打球節奏、出手選擇和處理球方式，完全游離在團隊節奏之外。

2、他佔據先發、不肯打替補、又想要霸佔更多球權，享有特權戰術，賽後甚至還抱怨球隊沒有為他設計戰術。

3、心態只有自我。這很麻煩，衛少可以自我，可以霸佔球權，但他得像湖人傳奇球星布萊恩一樣，老子就是有本事砍30分、40分，殺得對手屁滾尿流，而且每個晚上都會讓對手害怕痛苦。問題是，衛少根本沒有布萊恩這樣超凡得分本事和魔力。

衛斯特布魯克(右)投籃手感不佳，又霸佔太多球權，讓湖人贏球的機會一點一滴的流失。 美聯社

4、詹姆斯、戴維斯不能批評衛少，湖人其他小咖誰敢批評衛少，湖人教練漢姆同樣很難處理衛少這個麻煩人物。

5、衛少對自己的打球方式、出手節奏和選擇，給團隊和隊友帶來的負面能量毫無自覺和內省。

開季三戰衛少場均10.3分、6.7籃板、4.3助攻，三分球12投1中，三分命中率8%，投籃命中率2成8。過去兩場比賽第四節0分，6投不中。

湖人教練漢姆還不敢痛下殺手，把衛少拉下先發，第四節和決勝期減少衛少上場。湖人管理階層還在捨不得丟出兩個未來首輪籤，交易衛少，換回其他角色或功能性球員，尤其是一個像黃蜂201公分小前鋒海瓦德那樣，可以持球、可以自主得分、可以創造機會，也能打無球配合團隊的小前鋒。

湖人新任總教練漢姆之前一直認為有把握找到衛少的最佳使用說明，但目前看來是很困難。 美聯社

衛少除了自己失去打球樂趣和享受比賽的激勵，他更失去團隊意識，還有以團隊、勝利為重的自覺。NBA沒有一支球隊需要這種「自我勝過團隊」球員，因為他沒辦法為隊友、為團隊、為勝利做出最大調整和犧牲。

湖人是詹姆斯的球隊，其次是戴維斯的球隊，然後才是所有湖人球員共同的球隊，衛少還自認為他在帶領湖人，帶領隊友，想要承擔更多責任、戰術、球權，這就是湖人最大傷害。

基於團隊合作，建立正確攻防節奏和默契，湖人應該要「放棄」衛少，這跟好惡無關。湖人正在準備動手。