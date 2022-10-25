日職／日本大賽外的另一焦點 千賀、藤浪先開赴美第一槍

除了日本大賽之外，日職季後還有另一項被各界關注的焦點，那就是各隊自由球員(FA)的動向，日職在17日公告今年季後取得FA資格的球員共有109人，其中取得海外FA資格的多達65人，如決定要行使FA權利，必須在日本大賽結束後的隔天開始7個工作天內告知球團，雖然有這麼多球員取得資格，實際上行使的並不多，會挑戰大聯盟的更是僅有成績最突出的那幾人。

軟銀的千賀滉大是今年最早決定要行使海外FA權利的球員，在軟銀季後賽失利後就明確宣佈將行使，其實千賀早在17年的世界棒球經典賽(WBC)被選為日本隊唯一一名的優秀球員後，就有挑戰大聯盟的念頭，但之後幾年軟銀並未同意他利用入札制度前往美國，好不容易熬到取得FA資格，不用再受到球團限制，當然馬上表明意願，預料軟銀不會也無力慰留，千賀將如願去美國打球。

千賀是軟銀10年的育成第4指名，他以育成出身身份在日職創下許多包括史上首名育成出身選手奪下投手三冠王、投出無安打比賽、金手套、最佳九人等等紀錄，至今11年的日職一軍生涯投出87勝44敗，已連7年拿到雙位數勝投，防禦率僅有2.59，WHIP則是1.11，奪三振更多達1252次，是日職近期強力且穩定的代表性投手，目前看來，有許多大聯盟球團已捧著合約等他，軟銀在他效力的最後一年的季後賽未竟全功，未來這幾年要奪回優勝及日本一的難度大增。

千賀是在球團不同意他利用入札制度挑戰美國，多等幾年取得海外FA資格後才圓夢，但其他沒有那麼堅持，或是覺得與其什麼都沒有，倒不如多少拿回一些報酬的球團來說，大致上都會同意球員使用入札制度，阪神的火球男藤浪晉太郎就在17日宣佈要決定使用入札制度挑戰美國。

今年表現稍有起色的藤浪晉太郎，雇用超級經紀人準備挑戰大聯盟。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

藤浪與大谷翔平是同樣在12年的第1指名，13年新人年起連3季都拿到10勝以上，之後雖然最快球速可以來到162公里，但因傷及自身狀況不佳，控球陷入持續的大迷航，導致接下來的7年單季勝投最多中有7勝，近幾年曾調往中繼調整卻也不見成效，今年出賽16場有10場先發，3勝5敗3.38的防禦率，已算是表現比較好的一年；即使如此，還是有大聯盟球團對他感興趣，加上他找了波拉斯（Scott Boras）當經紀人，旅美之路應該不會有太多阻礙。

與千賀同樣是近幾年日本國家隊常客的山崎康晃，也傳出將使用入札制度的消息，山崎在14年被DeNA以第1指名選進，隔年就扛起球隊守護神的任務，新人年就出賽58場，以1.92防禦率及37次救援成功奪下新人王，18、19連兩年拿到救援王，但20年遇到大低潮，不但只拿到6次救援成功，防禦率還高達5.68，之後被調往中繼，21年同樣待在中繼調整，拿到30個中繼點，防禦率也降回到3.27。

本季大復活的山崎康晃，也傳出有意利用入札制度挑戰大聯盟。 擷圖自DeNA海灣之星FB官方粉絲團

今年山崎則是真正地大復活，出賽56場拿到37個救援成功，防禦率是個人生涯單季最佳的1.33，山崎預計在明年季中就能取得海外FA資格，但對於31歲的他來說，即使早一年也好，因此傳出他要利用入札制度挑戰美國的消息，對於DeNA來說，放掉他雖然對戰力還是有些影響，不過後援方面有近幾年表現不錯的伊勢大夢可以頂上，球團同意的機會很大。