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中職／555天沒投過樂天 鄭凱文有不得已的苦衷

聯合新聞網／ Ramos
中信兄弟先發投手鄭凱文本季成績還是相當亮眼，但大半是由悍將所貢獻，而且他今年完全沒有對上桃猿，離上一次交手竟然已有555天！ 聯合報系資料照片
中信兄弟先發投手鄭凱文本季成績還是相當亮眼，但大半是由悍將所貢獻，而且他今年完全沒有對上桃猿，離上一次交手竟然已有555天！ 聯合報系資料照片

中信兄弟今年闖進季後挑戰賽，對手將是味全龍，如果順利扳倒龍隊，總冠軍賽對手將是樂天桃猿，中信兄弟本土王牌鄭凱文恐懼樂天已不是秘密，過去有「屠龍手」威名的他，今年對龍隊也不具絕對優勢，季後賽鄭凱文要如何運用，教練團還得費思量。

去年鄭凱文對龍隊前7場先發，平均每次先發剛好吃下7局，戰績5勝0敗，防禦率0.92、每局被上壘率0.88，幾乎完全吃定龍軍，故有「屠龍手」美譽，不過季末他對龍隊3場先發，戰績0勝2敗，防禦率5.66、每局被上壘率1.50，其實對戰已逐漸不佔優勢。

本季鄭凱文投了108.2局，戰績8勝3敗，防禦率2.32，成績相當亮眼。不過鄭凱文對龍隊先發6場，戰績2勝3敗，防禦率3.71、每局被上壘率1.32，反觀他對富邦悍將戰績5勝0敗、防禦率0.88，對統一獅1勝0敗、防禦率2.67，也就是說，本季鄭凱文對龍隊是投得最差的球隊。

兄弟歷年來有多位投手擁有「屠龍手」美名，鄭凱文是最近一位，但那也是去年的事了，本季味全龍已是他投得最差的球隊。 聯合報系資料照片
兄弟歷年來有多位投手擁有「屠龍手」美名，鄭凱文是最近一位，但那也是去年的事了，本季味全龍已是他投得最差的球隊。 聯合報系資料照片

如果從去年10月1日起算，跨季至今鄭凱文對龍隊先發9場只拿到2勝，吞下5敗，防禦率4.45，被打擊率高達0.308，壓制力已不如去年開季至9月期間，「屠龍手」光環早已褪色。

或許讀者會覺得納悶，為什麼沒列今年鄭凱文對樂天的對戰數據呢？你沒看錯，今年鄭凱文出賽18場其中17場先發，完全都沒對到樂天，上一次對戰是什麼時候？答案竟然是去年4月18日，當時他先發2.1局失5分承擔敗投，接下來555天鄭凱文就沒再對過樂天，顯然地，中信兄弟教練團刻意不讓鄭凱文投樂天，為什麼？

原因在於，鄭凱文對樂天真的投得不好，生涯對戰防禦率高達6.45，總計投22.1局被擊出38支安打，被打擊率0.373，每局被上壘率1.88，投球內容實在不理想，這也是教練團刻意讓鄭凱文閃避樂天的關鍵，身為陣中主戰先發投手，一年多來都沒對單一球隊投過任何一球，確實是極為少見的狀況。

現在問題來了，只要身體沒有重大傷病，季後挑戰賽鄭凱文對龍隊登板投球應該沒問題，就是先發、中繼角色不同罷了，畢竟他對龍隊雖然沒有過去的宰制力，但還是有一定水準。如果中信兄弟打進總冠軍賽，屆時教練團要如何調度運用鄭凱文，恐怕是一道難題，總不可能完全棄而不用吧。

鄭凱文本季被拿莫伊漾(右)打出過一支全壘打，對吉力吉撈．鞏冠則是挨了兩轟，對味全龍已沒有過去那麼得心應手。 圖／味全龍隊提供
鄭凱文本季被拿莫伊漾(右)打出過一支全壘打，對吉力吉撈．鞏冠則是挨了兩轟，對味全龍已沒有過去那麼得心應手。 圖／味全龍隊提供

扣除掉去年，原本鄭凱文生涯在總冠軍賽出賽14場，其中1場先發，總計投了16.2局，戰績1敗1次中繼成功，防禦率11.88，帳面數據並不理想，直到去年總冠軍賽，他對統一獅先發6局失2分拿下勝投才一吐怨氣。

有了去年總冠軍賽好投加持，今年鄭凱文在例行賽表現又亮眼，照理說，季後挑戰賽和潛在的總冠軍賽，他應該當仁不讓跳出來當英雄，只是對龍隊對戰優勢不再，對樂天又直接「已讀不回」，這位年薪816萬元的黃衫軍王牌，能否在球隊爭冠之路扮演關鍵角色，日後見分曉。

棒球專欄 中信兄弟 樂天桃猿 味全龍 鄭凱文

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