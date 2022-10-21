閃閃發亮的雙人箭頭 讓三大爛隊露出曙光

隨著新賽季的正式開打，無論是開箱新秀、檢視陣容補強效果，或是有教練團的變動帶來的攻守體系打造，球季開打初期總帶給球迷滿滿的新鮮感與想像空間。

即便是距離季後賽仍有一大段路要走的重建球隊，也會有專屬的觀賞亮點，從邁入黑暗期的重建、輸球、拿到樂透選秀籤，交易補強等等，重新培養球隊未來，打造球星價值也時是職業運動放眼中長期重要的一項環節。

以拿到去年狀元、榜眼的活塞、火箭，以及擁有今年狀元的魔術為例，去年例行賽戰績分別僅有20、21與17勝，雖然距離季後賽仍然遙遠，但是今年球季他們的球賽仍有箇中觀賞價值。這三支年輕球隊，正值重建，累積經驗的時期，就算無可避免將持續輸多贏少的球賽，但是這些打不進季後賽的隊伍正透露出他們未來的曙光。

活塞雙人組到位 後場未來儼然成形

活塞今年第五順位選進的艾維（右）和上季狀元郎康寧漢（左）組成全新的後場，兩人天賦都很高而且能力互補，新球季可望讓人耳目一新。 美聯社

底特律活塞本季開幕戰令人興奮，除了老將波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)穩定提供火力支援外，被視為球隊未來的活塞三少表現出色，其中康寧漢(Cade Cunningham)、杜侖(Jalen Duren)分別拿下18分10助攻、14分10籃板的雙十，先發雙衛之一的艾維(Jaden Ivey)也有19分3抄截3籃板4助攻。三人的好表現加上球隊贏球，不僅這樣的表現符合球團預期，也在宣告從球季的第一場球開始，球隊的未來就和他們三個有關。

去年狀元的康寧漢菜鳥年開季前幾場打得特別糟糕，本季開幕表現不錯但要努力避免面臨二年級生的撞牆期，他所面臨的壓力將會隨著率領球隊的責任更加巨大。 而球隊今年第五順位補進的勁爆雙能衛艾維，則成為他重要的後場搭檔。

艾維體能爆發力出眾，推進速度飛快，勇於切入的破壞力十足，和康寧漢較慢的節奏大相逕庭，艾維能提供球隊所需要的突破威脅，抄球的時機判斷也很不錯，此外，還能幫康寧漢分擔到控球責任，吸引防守注意力也有助於減輕康寧漢面對的防守壓力。他和康寧漢被預期發揮出相輔相成的球風，活塞後場未來就看他們兩人的成長了。

火箭押寶雙槍俠 進攻天賦不容小覷

火箭近不斷嘗試球員交易，在大量的主力球員全部被送走後，真正符合球隊早期的「橡皮擦計畫」，陣中已無球星，格林(左)和波特(右)成為新的重建試驗品。 美聯社

相較於活塞後場雙人組明確地成為建隊基石，火箭的兩人組合則充滿著小小的不確定性。去年榜眼格林(Jalen Green)在菜鳥年下半季展現出來的得分才華無庸置疑，遠投近切，體能爆發力確實皆具備很高的潛力。而格林差就是差在雖然得分手段驚人，但投籃不穩定，仍有許多改善空間，這點和他的搭檔波特(Kevin Porter Jr.)也有異曲同工之妙。

波特則因為情緒管理問題，過去曾被騎士被視為未爆彈，但火箭球團仍是看中他桀敖不馴的進攻能耐，甚至想培養他在組織方面的才能，季前更和他簽下四年總值8250萬美元的新合約，引起市場上對這筆投資不小的疑問。

比較特別的是，火箭只願意給波特首年年薪的1586萬美金的保障內容。制服組希望給22歲的波特持續砥礪自己向上的機會，也能避免球隊未來在薪資支出上成為冤大頭，保留將來操作空間。以他們現在仍是一盤散沙的陣型來說，押寶在波特身上賭一個實現更高天賦的可能也是一時之選。

左撇子的波特連續得分爆發力驚人，手感來時的三分雨搭配火箭球衣的背影，微微浮現過去哈登火箭時期的既視感。本季開幕戰波特展現強悍球風，21分7籃板7助攻2抄截相當全面。在球隊沒有一個夠格的控球之前，波特與格林在後場想必都會持有大量球權。 這兩人的得分炸裂的爆發力比起活塞雙人組更加兇猛，但也屬於高風險高報酬的類型，想要能夠在聯盟走得長久，學習成熟的處理球是兩人的必修課。

魔術前場雙星 攻守都主宰著球隊

相較於活塞與火箭的後場組合，魔術新球季也有他們頗具亮點的6尺10吋雙前場，21歲去年首輪第八順位的華格納(Franz Wagner)，以及還不滿20歲的新科狀元班切羅(Paolo Banchero)。本季開幕戰對上活塞雖然未能收下勝利，但從比賽過程可以看出兩人在攻守兩端著實影響著球隊的運作。

狀元郎班切羅技驚四座，開幕夜繳出27分9籃板5助攻2火鍋的傑出數據，攻守充滿企圖心，隔人飛扣，衝搶籃板，飛身封阻樣樣來。班切羅的初登板紀錄成為繼詹姆斯之後第一位能在生涯首戰繳出25-5-5數據，同時也是魔術隊史上首戰得分最高的球員。

過去不乏開季即是生涯最佳表現的例子，班切羅若想讓世人見證到他具備狀元的身價，他就得持續保持第一場球的求勝慾望，如他賽後訪談提到的他很想贏球，隊友不斷地鼓勵他，替他製造機會，讓他能靠近籃框取分，由內而外施展開來。 以他的體能條件能創造出相當大的協防範圍，加上他在場上跑位、衝搶、要球，快攻展現的積極度，是魔術近年少見的體能派搖擺人，會有相當的存在感。

至於二年級生華格納則是串聯魔術攻勢的核心人物，大前鋒的身高，小前鋒的靈活度與射程，時常在場上扮演控球前鋒的角色，打從菜鳥年一整季他的表現就相當成熟。本季球隊釋放更多球權給他，挑戰平均數據18到20分，5助攻4籃板左右的期望，應不算太高標。

華格納沒有班切羅的驚人體能，但具備歐洲球員的高球商與紮實基本功，節奏該快該慢的拿捏有他的獨到之處。華格納不貪功，打法配合團隊，但是該他攻擊的時候他也不會畏縮，比許多菜鳥年適應不良的歐洲球員，更多了份勇於挑戰籃框的勇氣。

本季開幕戰，華格納也因為球權的增加，失誤暴增到五次，去年場均失誤則是1.5次，但犯規控制倒是相當理想。班切羅首場也是貢獻了4次失誤，相信兩人以戰養戰的累績經驗，若能學著更沉穩點，失誤控制環節將應不至於是太大問題。魔術雖然去年戰績是活塞、火箭這三隊中戰績最差的，但是本季陣容相對於火箭更完整，只要維持健康陣容，戰績相當有機會超車火箭。

強隊中有綠葉，弱隊中有基石，新球季不妨注意還有哪些可能竄出的黑馬或驚奇吧。

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