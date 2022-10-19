挑戰等待半世紀的冠軍 教士不但有實力也有好運相隨

今年兩組國家聯盟分區系列賽，都上演以小博大的精彩戲碼，洛杉磯道奇、亞特蘭大勇士兩支例行賽百勝球隊，都踢到鐵板、被淘汰出局。而例行賽不到90勝、吊車尾晉級季後賽的聖地牙哥教士和費城費城人，將要在國聯冠軍系列賽碰頭。季後賽的短期賽制，不管例行賽打得多好、整體戰力多堅強、休息多足夠，都比不過球員近況和球隊士氣的重要性。

而不得不提的是，運氣，也是季後賽決定性的因素之一。在國聯分區系列賽第四戰，教士以五比三擊敗死對頭道奇的晉級之役，七局下半的逆轉五分大局，是由後段棒次的捕手諾拉（Austin Nola）和韓籍游擊手金河成兩支帶有打點的關鍵安打，延續反攻的氣勢。這兩球，根據大聯盟官方的資料，要形成安打的機率，分別只有13%和11%。但因為道奇的內野防守站位和球的巧妙彈跳，穿出了內野防線，也讓之後的戰局倒向已經聽牌的教士，以逸待勞的頭號種子道奇，只能提前打包回家。

教士捕手諾拉在對道奇第四戰第七局的安打落點巧妙，打回教士本場的第一分，也正式吹起反攻號角。 美聯社

相對於年年進季後賽的常勝軍道奇，教士的季後賽歷史可說是屈指可數。從沒拿過世界大賽冠軍不說，從1969年成軍以來，包括今年，只有七個球季拿到季後賽的門票。雖然在2020年的縮水球季闖過三戰兩勝的外卡系列賽，但他們上一次拿下五戰三勝的系列賽，已經要追溯到上個世紀。1998年的季後賽，教士接連擊敗當時還在國聯的休士頓太空人和勇士，取得國聯冠軍，接著在世界大賽被紐約洋基以四比零橫掃。這也是教士上一次能夠闖進國聯冠軍賽和世界大賽，隊史也就僅僅兩次（1984、1998）距離冠軍這麼近。

而聖地牙哥的球迷上一次能進場觀看季後賽，則要回到十六年前的2006年（2020年的季後賽因疫情不開放觀眾入場）。當時，在分區系列賽擁有主場優勢的教士，頭兩場都在自己家裡輸給最後拿到當年世界大賽冠軍的聖路易紅雀，最終以一比三敗下陣來。那一年教士的第一棒開路先鋒，正是現任道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts），那一年的王牌投手，則是在對道奇的第四戰賽前受邀開球的2007年塞揚獎得主皮維（Jake Peavy）。聖地牙哥位於氣候怡人的南加州，但除了教士之外，在北美四大主流職業運動中，並沒有其他任何球隊進駐，也難怪在打敗道奇、取得國聯冠軍賽門票的當晚，聖地牙哥的氣氛，好像是拿下世界大賽冠軍一樣。

羅伯茲是2006年教士打進季後賽時的開路先鋒與左外野手，他現在已是道奇隊的總教練。 歐新社資料照片

教士能接連擊敗強敵紐約大都會和道奇，打線發揮了相當水準，七場比賽場均得分4.43、團隊OPS 0.703、總共敲出九支全壘打，這在投手威力一山還有一山高的季後賽，相當不簡單。其中，例行賽表現平平的外野手葛利桑（Trent Grisham）手感火燙，21的打數敲出八支安打，而且轟出三支全壘打，並列季後賽的全壘打王。葛利桑在三年前仍然在密爾瓦基釀酒人隊效力時，身為菜鳥的他，在對上華盛頓國民的國聯外卡戰，發生了關鍵的守備失誤，讓戰局瞬間逆轉，被認為是當年釀酒人季後賽止步的最大戰犯，隔年就被交易到教士隊。今年對他來說，是一血前恥的最佳機會，如果手感能夠維持住，很可能棒次會往前調，與中心打線的馬恰多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）、貝爾（Josh Bell）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）串連火力，在進攻上，足以和砲火猛烈的費城人打線抗衡。

教士中外野手葛利桑在例行賽僅有.184打擊率及.284上壘率，但沒想到在季後賽表現大爆發。 美聯社

但教士目前為止最讓人驚豔的，是絕佳的牛棚表現。不僅僅季中交易來的守護神海德（Josh Hader）似乎已經調整回絕佳的狀態，季後賽目前投了4.1局，沒有失分，僅被打出一隻安打，送出七個三振、一個保送的好表現。連同球季末的連續十場出賽無責失，看起來已經把八月的走鐘表現完全調整回來了。擔任第八局投球的蘇亞雷斯（Robert Suarez）、負責高張力局面的賈西亞（Luis García）和馬丁尼茲（Nick Martinez）都可以順利完成交付的投球任務，即使是吃局數的強森（Pierce Johnson）和威爾森（Steven Wilson），也有相當不錯的三振能力。

截至目前，教士的後援投手群負擔了季後賽約40%的投球局數，防禦率只有2.19，每局被上壘率（WHIP）是0.85，被打擊率更是低到0.145，每一項都比費城人牛棚要好上許多。這也讓三名先發大將達比修有、史耐爾（Blake Snell）、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）的先發任務可以無後顧之憂，因為即使面臨危機，牛棚也有充足的可用之兵。

丹尼爾／製表

究竟教士球迷在等待了超過半個世紀後，能不能在聖地牙哥迎來第一座世界大賽冠軍？帳面上來看，教士對費城人的贏面頗大，很有機會一舉拿下超過二十年沒嚐過的國聯冠軍，挑戰美聯出線的對手，直指第一座世界大賽獎盃。但棒球從來就不是紙上談兵看數據就可以說得準，否則例行賽111勝的道奇怎麼會只打了四場球就放假了呢？