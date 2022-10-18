日職／勇鳥猛攻對超級角擊 村上能否對山本成功復仇？

兩聯盟的季後高潮系列賽(CS)在15日歐力士打者中川圭太打出再見安後劃下句點，接下來就是重頭戲日本大賽了，今年的日本大賽將於22日在神宮球場開打，兩場神宮之後，25日移師大阪京瓷巨蛋，3場後如有必要再於29日回到神宮，養樂多握有4場主場的優勢，但最後是央聯或洋聯球隊奪下日本一，還是打了才知道。

拿到優勝已手握1勝的養樂多，在央聯CS最終輪自家主場直落3解決掉阪神，首戰靠著兩名洋砲歐蘇納（José Osuna）及桑塔納（Domingo Santana）分別在1局及6局打出3分及2分砲，以7比1大勝；但接下來兩戰就贏得沒有那麽輕鬆了；第2戰雖然在9局前靠著村上宗隆、長岡秀樹及歐蘇納的第2轟領先，但終結者麥可高夫（Scott McGough）在9局丟掉1分，僅以5比3的2分差取勝；第3戰更是在7局前完全得不了分，要不是7局阪神自亂陣腳，讓養樂多單局攻下5分，最終以6比3逆轉勝，否則戰線還會延長下去。

養樂多以直落3打敗阪神，晉級日本大賽。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

養樂多在直落3之後成為日職史上第一支連兩年在CS未吞敗而打進日本大賽的隊伍，但值得觀察的是，以打擊為爭冠主要武器的養樂多，這3場比賽即使全壘打火力仍有發揮，每場的安打數卻都比阪神少，打線中狀況最好的就是曾開轟的村上及長岡2人，打擊率都在3成以上，打出2轟的歐蘇納雖然獲選為MVP，不過第3戰沒有安打，打擊率為2成50，他與桑塔納2人同樣也是養樂多接下來日本大賽的關鍵打者。

村上宗隆本季刷新日本人打者單季最多全壘打紀錄。 擷圖自養樂多燕子FB官方粉絲團

與養樂多不同，擁有本季最低先發投手防禦率的歐力士則是以強大的投手戰力為後盾，面對已在前一輪先用掉前兩名主力先發的軟銀，首戰推出日職當今最強投手山本由伸打頭陣，山本8局無失分加上終結者平野佳壽完美收局，聯手搶下首勝；第2場派出季賽同樣對軟銀具有強大壓制力的宮城大彌，宮城5局7次三振失2分，最後一任投手也丟掉1分，驚險地以4比3獲勝；已不能再輸的軟銀，第3戰歐力士的先發田嶋大樹在季賽對軟銀的防禦率也是在2以下，但軟銀的王牌千賀滉大力挽狂瀾，中繼也都未失分，軟銀扳回一城；第4場兩隊麝戰9局，最終歐力士以再見安打突破僵局，與養樂多連續兩年在日本大賽碰頭。

歐力士在這4場比賽中依然展現強大的投手戰力，4場比賽僅讓軟銀拿到8分，先發投手總共投了23又1/3局，只丟掉3分自責分，先發投手自責分率僅有1.16，這樣的優勢如果在沒有DH制的央聯主場會更加明顯，而在CS這4戰，最終戰打出再見安的中川有4成，第2戰打出致勝全壘打的杉本裕太郎也有3成85的打擊率，系列賽打出2轟、獲選為MVP的吉田正尚則是最高的4成62，歐力士中心打者的狀況比養樂多來更理想。

養樂多與歐力士於交流戰在大阪京瓷巨蛋對戰過3場，養樂多以2勝1敗取得優勢，不過這3場比賽都不是山本、宮城及田嶋先發，如果要比投手近況，從CS來看，不論是投手或打者，都是歐力士的近況較好，歐力士有望一掃去年落敗的陰霾，雪恥成功繼1996年後再度奪下日本一殊榮。

山本由伸不管是在季賽或是去年的日本大賽，都成功封鎖村上宗隆。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

至於關鍵人物，當屬本季刷新日本人打者單季最多全壘打紀錄的村上，以及連續兩年幾乎奪下洋聯所有先發投手獎項的山本，兩人的表現攸關整個戰局走勢，這也或許是兩人在之後幾年可能挑戰大聯盟前的最後一次同場對決，季賽方面，兩人僅在21年對決過1場，3打席2打數，村上獲得1次保送但也被三振1次，同年的日本大賽，山本先發2場，在7個打數中僅被村上打出1支安打，還投出4次三振，村上這年可說是慘敗，今年在個人方面能否雪恥，也是另一焦點。