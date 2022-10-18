與波爾、威金斯雙雙續約 勇士未來核心悄然成形

金州勇士隊在爆出球隊練習的暴力事件後一周，再度登上媒體版面，球團證實和被毆的波爾（Jordan Poole），主力前鋒維金斯（Andrew Wiggins）簽約。波爾拿的是為期四年、價值 1.4 億美元的合約，他的經紀人莫里森（Drew Morrison）已對外證實，雙方綁定到2026-27年。至於維金斯，則同樣為四年約，總值1.09億美元。

勇士隊與波爾的續約意義重大，對於球團而言，也是向外終止暴力事件的最主要回應，在格林（Draymond Green）動粗曝光後，勇士這支奪冠隊伍被關注的點不再是戰績，而是格林、波爾二人之間的互動，如今球團宣布趕在10月17日截止日前和波爾簽約，亦等於格林失勢，管理高層不讓波爾成為受限制自由球員，納入未來一部分，打斷外界延攬這位好手的念頭。

在格林(左)和波爾(右)爆發衝突之後，外界均聚焦於兩人的互動和球團態度，如今勇士隊拿出四年約綁人，立場已經昭然若揭。 美聯社

下個賽季開始，波爾每年平均薪資達3500萬美元，成為另一位首輪末段新秀（2019首輪28順位）的成功範例。勇士隊之所以奉上大約，不單是年僅23歲的開發潛力，波爾場上過人自信，以及出色組織能力，並可以在頭號球星柯瑞（Stephen Curry）缺陣時接手大局，上一季的季後賽面對高強度防守有七場得分破20，繳出傲人的50.8%命中率，每場砍下17分，包括39.1%三分命中率，勇士隊因他的存在火力升級，重要性不可言喻。

波爾是勇士隊最好的年輕後衛，在湯普森養傷時填補空缺，上個球季例行賽平均18.5分、4個籃板、3.4次助攻，外線命中率為36.4%。不單擁有過人天賦和心理素質，態度也相當好，今年媒體日接受採訪，他強調能進步的地方很多，不會對自己設限，只要能變好都願意去嘗試，對於球團如何安排均願意配合，無論是先發還是替補。

如今，雙方續約觀察重點會在前兩年，教練團有機會知道，波爾的防守是否會變好、令人驚艷的高效率是否為常態。如果兩者正確，那麼這筆平均3500萬美元的續約非常超值。即便波爾之後未驟完美，以這樣一位可填補柯瑞和湯普森缺席時的先發後衛，以及可在板凳角逐年度第六人的好手，一紙四年約綁人並不過份。

在柯瑞、湯普森（Klay Thompson）浪花兄弟均年過三旬，勇士隊正積極為新時代班底佈局。核心陣線之一的格林，到2023-24年球季有2750萬美元球員選項，雙方並未就新階段續約對話，可以想見球團目標轉向年輕人，包括年僅27歲、合約剩一年的維金斯。

勇士隊開始將核心從柯瑞(右)和湯普森這些三十而立的成員，轉移至二十幾歲小伙身上，包括年僅23歲的波爾(中)和27歲的維金斯(左)。 歐新社資料照片

維金斯貴為2014年選秀狀元，在明尼蘇達灰狼隊始終打不出名堂，直到2016-17年進步到每場23.6 分，投籃命中率45.2%，三分外線也從30%躍升至35.6%，2017年10月11日獲得一紙五年約。2019-20年被打包交易至勇士隊，不但生涯首度入選全明星，還意外成為奪冠拼圖，近兩季繳出平均17.9分、4.7個籃板、2.8次助攻，且在季後賽屢屢建功、鎖死對手的主力球星，遂在勇士獲得續約成為另一塊核心。