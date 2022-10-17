中職／選秀後段班再出高手 陳冠偉是新人王大熱門

今年中華職棒例行賽季接近尾聲，個人投打獎項即將出爐，媒體票選獎項也是矚目焦點，其中新人王以味全龍新任守護神陳冠偉呼聲最高。

陳冠偉是前興農牛總教練陳威成的兒子，畢業於彰化藝中、台體大，業餘時期名不見經傳，投球表現也未見亮點，2019年選秀味全龍以第21指名挑走，算是選秀後段班生，代表能力並未受肯定。

英雄不怕出身低，陳冠偉加盟味全龍並接受科學化訓練，球技和球速突飛猛進，最快球速能飆破150公里，加上獨特的高壓投法和犀利指叉球，使得他能在一軍舞台佔有一席之地。

去年陳冠偉出賽27場，戰績3勝1敗8中繼、防禦率1.80、每局被上壘率更只有0.80，表現已經非常亮眼，味全龍2021年才進軍一軍例行賽，所以他還保有競爭新人王的資格。

陳冠偉在上季25局投球被打4支全壘打，本季壓制能力更上層樓，43.1局投球才挨了陳真的一轟。 聯合報系資料照片

今年開季陳冠偉擔任第7、8局的牛棚角色，由於守護神伍鐸頻砸鍋，陳冠偉在下半季接下守護神重擔，本季出賽47場，總計投43.1局，戰績3勝2敗8中繼8救援、防禦率3.32、每局被上壘率0.90，成績依舊出色。

放眼望去，今年中職具備競爭新人王資格的球員還不少，但真正夠格者非常稀有，能威脅到陳冠偉地位應該算是樂天桃猿中繼投手許峻暘，本季許峻暘出賽40場，總共投了48.0局，戰績2勝1敗6中繼、防禦率2.25、每局被上壘率0.98。

許峻暘每局被上壘率和陳冠偉相當，防禦率更是低了許多，不過，正如統一獅總教練林岳平所說，陳冠偉擔任的是角色是更吃重的第8局佈局投手和第9局關門重責，壓力和責任其實和一般中繼投手大不同，這點必須一併考量。林岳平也說過，如果他能票選新人王會投給陳冠偉。

桃猿中繼投手許峻暘(右)是本季另位一位表現優異的新人球員。 聯合報系資料照片

另一名競爭新人王的潛在人選是陳冠偉的隊友趙璟榮，本季趙璟榮出賽29場投了31.1局，戰績2勝0敗2中繼、防禦率2.30、每局被上壘率1.09，不過他的出賽數和投球局數並不多，這會讓票選的媒體有所保留，另一個問題和許峻暘類似，就是兩人在牛棚並非絕對的「勝利組」成員，很多時候是在比分差距較大，或比賽前半段就登板投球，肩上責任壓力和陳冠偉有所不同。

順帶一提，趙璟榮和許峻暘是高苑工商同學，不同的是，原本守外野的趙璟榮，上了高雄大學才棄打從投，許峻暘一直都是投手，在開南更率領球隊拿下隊史第二座大專聯賽公開一級冠軍。

假設陳冠偉最終勇奪新人王，選秀後半段生榮獲新人王的勵志故事將再寫新頁，去年新人王曾峻岳，2020年選秀富邦悍將第7輪指名入隊，2014年得主藍寅倫也是第7輪指名加盟桃猿，2012年得主傅于剛是統一獅第6輪指名投手，2011年拿到新人王的官大元選秀曾落榜。