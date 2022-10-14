公鹿原班人馬續戰 字母哥一夫當關外仍有三大課題

密爾瓦基公鹿身為2021年的冠軍隊，在上季例行賽排名東區第三，季後賽第二輪卻慘遭波士頓塞爾蒂克粉粹連霸美夢。 迎接新球季，公鹿選擇以原班人馬再戰，但面對積極補強的塞爾蒂克、完整的籃網、76人，以及熱火等隊，陣型並沒有改變的公鹿要重返東部王位有難度。 公鹿除了依賴字母哥再次打出統治級的賽季之外，球隊內部還有三大課題待解。

米道頓歸期未定 三劍客無法合體的哀愁

公鹿目前在熱身賽四戰全敗，看得出教練團刻意保護主力出賽狀況，練兵意味濃厚。就主力陣容來說，最重要的缺口仍是當家射手米道頓(Khris Middleton)仍在休養，按照現階段消息指出，因為休賽季手腕手術關係仍無法重返球場的米道頓勢必趕不上開季，不過公鹿高層對此則是樂觀看待米道頓的傷勢與回歸之日。

安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、米道頓、哈勒戴(Jrue Holiday)三人上球季分別都各缺席了至少15場例行賽，個人健康狀態是三劍客征戰新球季的必修課。三劍客無論是缺一或缺二，沒有辦法用完整樣貌出戰的團隊體系在攻防兩端都受到很大限制，公鹿戰力大打折扣。

公鹿射手米道頓在7月手腕開刀，目前很難判斷何時能歸隊，而未來表現是否會受到影響，都是公鹿很大的隱憂。 歐新社資料照片

以接下來的新球季來說，球隊必須找出沒有米道頓作為二當家在陣中的團隊打法。米道頓的定位偏向能組織的攻擊箭頭，雖然他的防守意識與解讀對手動線的觀察可能是常被外界所低估的。他上季出賽66場例行賽依舊拿下20.1分5.4籃板5.4助攻1.2抄截，除了得分，其餘方面亦相當全能。米道頓身高有6尺7吋，能做無球跑動的攻擊箭頭，也能埋伏成定點射手，重要的是他還具備自主持球進攻的破壞力，勝任控球前鋒的角色也沒有問題。

公鹿球賽的關鍵時刻，決定戰局的未必是字母哥，米道頓在決勝期愈加強悍的攻擊慾望，連續的得分爆發力是有目共睹。 缺少米道頓的公鹿，除了削弱本身攻擊力許多之外，也容易造成對手使用針對性防守，寧願放給字母哥刷分，也不願讓公鹿全隊發狂起來，點燃全隊多點開花的開關便是米道頓的存在。

由於米道頓能在三分線外替球隊送上遙遠的祝福，亦能找錯位防守去背框單打，如此迫使對手防守過來協防，進而能釋放字母哥與其他隊友更多的場上空間與進攻空檔，必要時還會捨我其誰的肩挑進攻重責。

哈勒戴在米道頓缺席期間將要負擔更多進攻火力的挹注，他在公鹿的首個球季就幫助球隊拿下總冠軍，無愧於制服組對他的期許，無疑是位出色的後場球員，能組織又攻守兼備，13年生涯評價也偏向組織防守的雙能衛類型，但他加入公鹿後這兩年高效率的進攻模式讓人驚艷。

以往在有米道頓的時候，哈勒戴比起自主持球進攻，控場串聯球隊對公鹿幫助程度更大，但是面臨米道頓缺陣，哈勒戴可以自私點的用進攻率領球隊。哈勒戴已經連續兩季投籃命中率高達5成，且有場均17.7分、18.3分的貢獻，在米道頓缺席期間，得分上看20大關應是基本要求。教練團應該多設計幾套戰術才是。

哈勒戴(中)是出手穩定不貪功，注重團隊合作的好球員，但在米道頓缺陣的非常時期，反而是需要他能打得更自私一些！ 美聯社

公鹿需要奇兵 突破僵局改變比賽節奏

以三劍客作為核心打造的公鹿體系，卻需要來點能搞破壞性建設的奇兵去改變比賽之中的僵局、節奏。像是奪冠那年的波提斯(Bobby Portis)，就有打出奇兵效應，能勇於投籃，防守端也能貢獻激情，波提斯也不諱言他在密爾瓦基找到家的感覺，人氣在陣中水漲船高。果然他在第二年就受到重用，比起過去在尼克、巫師、公牛都還要開心。從首年在公鹿出賽66場僅7戰先發，上場時間20分鐘，到去年則是例行賽72場中有59場先發紀錄，上場時間增加到28分鐘，數據也由11.4分7.1籃板成長到14.6分9.1籃板。

公鹿在人員配置照舊下，要維持奪冠競爭力需要有第二個波提斯跳出來。後場兩位3D球員，在公鹿第四季的康納頓(Pat Connaughton)，以及身披公鹿球衣第二年的艾倫(Grayson Allen)都是有實戰成績，有機會扮演球隊X因子的角色。兩人身材相仿、場均出賽時間、各項數據與三分球命中率都在四成左右，無論是一先發一替補的配置，或是在三號位置缺少米道頓跟英格斯(Joe Ingles)下，需要一個往上打到小前鋒，這兩個人的存在將會是教練團要好好運用的活棋。

公鹿後衛艾倫(右)在防守上雖是惡名昭彰、人見人怕，但從爵士、灰熊到公鹿，他的表現逐年都有進步，很有機會成為公鹿本季的X因子。 美聯社

此外，今年熱身賽表現不錯的三年級生諾拉(Jordan Nwora)會是另一個有機會扮演奇兵的潛力股。 上賽季出賽62場，場均上陣進20分鐘，對比菜鳥年都是翻倍的機會，公鹿願意給他機會，目前反映在熱身賽上的成效也不錯，四戰分別有21、6、7、25分，雖然尚不夠穩定，但這名6尺8吋的24歲小前鋒，能投肯拚搶，新球季值得期待他能否成長為球隊新生代重要的前場戰力。

說到當今聯盟第一人，對球隊最有主宰力的前三人選，我想安戴托昆波名列其中不為過。但無論是在公鹿或者是今夏歐錦賽的希臘都一樣，擁有字母哥能讓你看見更高層級的風景，卻無法使你坐擁天下。如果新球季，上述提到的米道頓遲遲無法復出，或者哈樂戴狀態不如預期，抑或者板凳資源協助不足，這些都很有可能會影響到團隊戰績，也會限制安戴托昆波在場上打球的舒適性與挑戰MVP的機會。

安戴托昆波(中)在2018-19、2019-20兩個賽季都拿下年度MVP，近兩季表現已有所停滯，被打得更為全面的約柯奇連續搶下MVP頭銜，如果沒有隊友更好的幫助，他想再要贏回這個榮譽恐怕就會很困難了。 美聯社

安戴托昆波在數據面上，在球賽內容的體現上，他對球隊攻防兩端的貢獻巨大就像是約柯奇(Nikola Jokic)之於金塊。但安戴托昆波得學習更沉穩處理球，減少失誤，他高達32以上的個人場上效率值是有機會更進化的。以他強大的攻擊破壞力與吸怪能力，他也必須學習洞悉隊友的走位，增加傳球助攻，這樣的嚐試與時間的拿捏是必須在實戰中做出來的，這幾年的助攻失誤比一值維持在1.5到1.7左右，這環節有待提升。

安戴托昆波上季場均是29.9分11.6籃板5.8助攻1.4火鍋1.1抄截3.3失誤3.2次犯規。雖然帳面數據已經夠全面，但是他不世出的身體素質與天賦令人無法預測上限，增加中長距離投籃穩定度，加強傳球視野，提升助攻失誤比都是他的新課題。公鹿過去四年內三度單季50勝以上，只有要隊友協助與戰績的加持，期望27歲的前任MVP能在新球季再次進化挑戰自我，瞄準另一座MVP獎項。

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