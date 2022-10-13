道奇、太空人戰力特強 世界大賽可望上演復仇戲碼

大聯盟季後賽進行到了分區系列賽，在這輪兩聯盟戰績最佳的王者正式登場。今年道奇與太空人隊分別拿下了國聯與美聯最多的111與106勝，兩隊加起來的勝場數總和217，是1998年洋基與勇士總和拿220勝以來最多的，自然也是最被看好進軍世界大賽的對戰組合。

今年的外卡系列賽驚奇不斷，除了守護者淘汰光芒之外，都是由沒有主場優勢的低順位球隊勝出，尤其拿下101勝且擁有薛則(Max Scherzer)與狄葛隆(Jacob deGrom)這兩位塞揚巨投把關的大都會隊竟然會不敵教士，實在跌破眾人眼鏡。

但接下來的球隊若碰上道奇可就沒這麼容易過關了。這支豪門球隊已連續10年打進季後賽，而近年更是年年被看好奪冠，但最終卻只有在2020年縮短球季拿下一冠。今年他們的機會又更大了，他們的111勝不但打破了隊史紀錄，也是繼2001年水手隊的116勝以來最高的。而這111勝可不是靠運氣得來的，他們的團隊投打陣容都是數一數二，投手群的150ERA+為全聯盟第一，WAR值24.6為第二；打線則是WAR值38.9高居全聯盟第一，112的OPS+為第6。

道奇隊150的ERA+根本是天文數字，這是大聯盟史上第二高的紀錄，僅次於1906年的小熊，可說是百年來的第一隊。可以想像一位150ERA+的投手在任何球隊都可能是王牌投手或強力後援，而道奇今年每位投手平均下來竟然都是這樣的等級。四位先發投手包括防禦率王烏力亞斯(Julio Urias)、再造成功的安德森(Tyler Anderson)、16勝1敗的岡索林(Tony Gonsolin)及無須多介紹的巨投克蕭(Clayton Kershaw)，這四人今年的防禦率介於2.14到2.57，也難怪他們的輪值團隊防禦率會以2.75排全聯盟第一。

安德森(左)、克蕭(中)、烏力亞斯(右)組成強力左投連線，加上勝率王右投岡索林，道奇的先發輪值實在太過可怕。 美聯社

道奇的牛棚團隊WAR值8.6也是全聯盟第一，他們原先的終結者金布洛爾(Craig Kimbrel)在9月就被拔掉守護神地位，且也未進入國聯分區系列賽名單，但其他牛棚主力表現仍相當亮眼，其中以馬丁(Chris Martin)、菲力普斯(Evan Phillips)、維西亞(Alex Vesia)、葛拉德羅(Brusdar Graterol)的角色最為重要。

道奇打線一字排開也是黃金陣容，兩位MVP弗里曼(Freddie Freeman)、貝茲(Mookie Betts)依舊有頂尖的演出，透納(Trea Turner)的表現也是不惶多讓。這幾年大家相當熟悉的史密斯(Will Smith)、曼西(Max Muncy)、賈斯汀‧透納(Justin Turner)、泰勒(Chris Taylor)及貝林傑(Cody Bellinger)也都還在陣中，另外還有今年異軍突起的「K湯弟」湯普森(Trayce Thompson)也是一大看點。

道奇打線同樣是名將如雲，從開路先鋒貝茲(50號)開始到第九棒，幾乎沒有一棒是很好對付的。 美聯社

太空人無疑是美聯最有機會與道奇拚輸贏的球隊，他們的陣容不輸道奇，尤其投手團隊WAR值27.0高居全聯盟第一，134的ERA+為第二；打線方面WAR值29.5與111OPS+則分別為第6與第7。他們的輪值陣容尤其強大，除了準賽揚獎得主韋蘭德(Justin Verlander)之外，還有極具賽揚競爭力的瓦德茲(Framber Valdez)，而傷後復出表現亮眼的麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)也已是季後賽老面孔，別忘了還有一位今年大爆發的哈維爾(Cristian Javier)。這四人今年的防禦率介於1.75與2.82之間。

太空人也是非常可怕的球隊，在季後賽首戰王牌投手韋蘭德失常的情況下，前7局還以3：7落後，最後竟然還能逆轉勝，就知道他們絕非省油的燈。 美聯社

太空人隊的牛棚團隊WAR值7.6在全聯盟僅次於道奇，普雷斯利(Ryan Pressly)依舊是他們不動的終結者。其他的要角還有內瑞斯(Hector Neris)、蒙特洛(Rafael Montero)、阿布瑞尤(Bryan Abreu)與史坦尼克(Ryne Stanek)，他們的三振率至少都有9.6，尤其值得注意的是史坦尼克的防禦率只有1.15。

今年太空人打線雖然少了柯瑞亞(Carlos Correa)，但還是火力十足。尤其古巴巨砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)的砲火更是猛烈，而塔克(Kyle Tucker)、亞土維(Jose Altuve)、布萊格曼(Alex Bregman)、古瑞爾(Yuli Gurriel)、布蘭特利(Michael Brantley)這幾位近幾年的季後賽常客都還在陣中，接替柯瑞亞鎮守游擊的佩尼亞(Jeremy Pena)也相當值得關注。

艾瓦瑞茲(左)和布萊格曼(右)可以說是全聯盟最恐怖的中心打線組合。 美聯社

道奇與太空人隊曾在2017年血戰到第七戰才由太空人出線，但後來因為太空人爆發出偷暗號事件讓他們的這座冠軍蒙上一層陰影，也讓多數球迷對道奇抱不平。許多球迷因此並不想看到太空人隊再次奪冠，而想看道奇在世界大賽復仇的人也不在少數。今年這樣的機會來了，因為兩隊在兩聯盟的戰績與陣容都贏過對手一截，雖然他們可能分別會與衛冕冠軍勇士及來勢洶洶的洋基隊碰頭，但還是相當被看好能一路過關斬將。至於道奇與太空人之間，還是道奇的陣容更勝一籌，球迷最期待的成功復仇戲碼相當有可能上演。