中職／投打「猿」氣都不足 樂天若先打挑戰賽怕會很慘

台日的樂天本季都發生同樣的問題，不同的是日本樂天早在上半季，而台灣樂天則是挺到下半季末才丟掉領先大半時間的首位，不但被中信從後逆轉成功，11日賽程結束時更已有2.5場勝差，雖然兩隊各還有8場以上的比賽，樂天要再重新奪回下半季龍頭位置不是不可能，但近況一比較就可看出難度實在不低。

由於樂天已拿下上半季冠軍，如果依照半個月前，樂天有很高機會包辦上下半季冠軍的態勢，那中信與年度勝率第3的球隊就要先打季後挑戰賽，但情勢丕變，樂天現在已丟掉下半季龍頭，全年度戰績也僅領先中信2場勝差，如果在剩餘賽程連全年勝率都被超車，那就得先打季後挑戰賽，要面對的對手幾乎可以確定是味全了；如果真的淪落到先打挑戰賽，即使樂天上半季對戰味全是輾壓的12勝3敗，下半季也是8勝4敗1和的絕對領先優勢，又先握有1勝優勢，但季後賽真的是另一回事，尤其樂天球隊狀況實在太多。

首先是投手部分，樂天在上半季能夠奪下冠軍的一大主因就是先發投手群的表現優異，兩名洋投狂威及霸林爵更是其中兩大要角，去年8月底才在一軍亮相的狂威，先發10場，投出3勝4敗4.01防禦率的成績，今年上半季表現優異，7月結束時已拿到9勝，8月初時在勝投榜上排第1名，2.33的防禦率也是第3名，沒想到8月後完全走鐘，至今先發9場，僅有3勝3敗，防禦率高達5.07，雖然12勝仍為聯盟最多，但防禦率已大幅升高到3.60，WHIP甚至是比去年更高的1.45。

8月初還在投手獎項排行榜上有一席之地的狂威，8月後表現急轉直下。 聯合報系資料照片

霸林爵的表現也是差不多的走勢，不過他比狂威多撐了1個月才走下坡，8月結束時的成績是7勝2敗，防禦率不到3，但近兩個月可說是爆得比狂威還慘，先發4場全敗，18又1/3局就丟掉22分自責分，防禦率高達10.82，兩名主力先發洋投的近況很差，也是樂天近期戰績不佳的原因之一。

另兩名固定的先發本土投手，黃子鵬及楊彬的投球內容就好多了，年度MVP的強力候選人黃子鵬在近兩個月先發5場，拿到2勝2敗，單月的防禦率也都沒有超過3，算是相對穩定，但值得注意的是他近3場先發的內容都有狀況發生，前兩場對味全及中信的比賽都丟掉4分以上的自責分，在之前的20場先發也只有1場這樣，而11日對統一的比賽則是單場投出6次保送，之前單場最多只有3次，黃子鵬本季已投了個人生涯新高的152又1/3局，體力能否撐住是問題；富邦送來的大禮包楊彬，在王溢正、曾仁和、陳冠宇相繼缺陣的狀況下，他先發4場，防禦率僅有2.88，還拿下2勝，根本就是樂天先發的救世主；後援的部分也有些許問題，朱俊祥、賴鴻誠、許峻暘的近況也不算太好。

打擊火力不若上半季兇猛是另一個樂天陷入困境的原因，目前仍暫居打擊率、安打、全壘打、打點等打擊四冠王的林立，在9月陷入大低潮，本季首次單月打擊率未超過3成，而且只有2成13，所幸10月拉回來一點，單月打擊率回到2成96，不過這段低潮不只影響球隊的戰績，個人獎項除了打點之外，其他3項都已經快要被超越了；另外不論是梁家榮、林承飛、或是整季表現不如預期的朱育賢、廖健富等人，在10月的打擊成績都不理想；大幅衰退、整季0轟的陳俊秀以及林泓育更是二次確診，剩餘季賽能否上場還是未知數；本季打得火熱的成晉，則因傷在9月底下二軍至今未歸。

林立在9月陷入低潮，單月打擊率不到2成5，不但影響球隊戰績，個人獎項也快失守。 聯合報系資料照片

10月打得不錯的就屬陳晨威及郭嚴文了，陳晨威從6月後的單月打擊率逐月上升，10月至今更高達4成40，也使得他整季打擊率來到3成24，強力挑戰隊友林立的打擊王寶座；郭嚴文則是多次代打都有神來一棒的表現，可惜身上帶傷，上壘後需要更多調度才行。

不管是下半季或是全年，樂天與中信的勝差都還在可互相追趕的範圍內，局勢會如何演變，是未來兩週剩餘季賽的最大焦點，如果近況不佳的樂天真的要打季後挑戰賽，面對味全的布里悍、鋼龍及伍鐸3洋投大餐，過關難度恐怕十分地高。