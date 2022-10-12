時運不濟紅雀折翼 傳奇二老抱憾結束傳奇生涯

就在眾多紅雀迷仍舊沈醉於「普神」普荷斯(Albert Pujols)在球季末所上演生涯700轟追逐戰，最後完美達陣時，卻在季後賽開打短短48小時內，被費城人隊橫掃出局。普荷斯與莫里納(Yadier Molina)兩位傳奇球星，無法再為自身手上添加一枚冠軍戒下，黯然結束傳奇性職業生涯，這是絕對是所有紅雀球迷最不願見到的結果。

職業球場上成王敗寇乃是鐵一般的事實，尤其是在瞬息萬變季後賽裡。普荷斯與莫里納雖然無法以更傳奇性方式為自己職業生涯畫下休止符，可是兩人過去近20年來在大聯盟中豐功偉業仍是有目共睹。

美國時間10月7日於布希體育館(Busch Stadium)所上演與費城人的國聯外卡系列戰首戰，可能將是紅雀球迷們未來都不想提到的往事。距迎接本季季後賽首場勝利只剩兩個出局數，肯定沒有想到，接下來所出現一系列操作，令紅雀落入無比深淵，甚至一蹶不振，就連隔日的第二戰也賠了出去。

9局上金手套獎得主亞瑞納多(Nolan Arenado)無法擋下對手所擊出一記內野彈跳球，錯失用雙殺止住再次失分機會，讓原本飽受沈重低氣壓紅雀休息室，更加愁雲慘霧。全場4萬8000名球迷只能眼睜睜看著小白球硬生生滾到左外野，不僅令兩軍的差距繼續擴大，也讓紅雀深陷泥沼。這可能是一場紅雀迷從未想像過的惡夢。因為翻開隊史，在此之前的季後賽裡，紅雀從未領先至第9局後還能被對手翻盤。從此之後，他們在季後賽裡領先時的戰績不再是完美93勝0負。

紅雀傳奇球星普荷斯，生涯最後季後賽出賽。 美聯社

在意外敗給費城人隊後，普荷斯依舊如往昔般的平靜，換下球衣後和球隊人員道別與寒暄，甚至也對後輩索取簽名之舉來者不拒。最後離開休息室時，向所有工作人員說聲：「感謝你們所做的一切！(Thank you for everything!)」，之後緩緩的走出休息室，一代傳奇人物就此下台一鞠躬。

賽後，反倒是亞瑞納多泣不成聲，可能還是為他於首戰那一記失策內野彈跳球懊悔不己，但如果沒有他和高史密特(Paul Goldschmidt)這兩位紅雀一、三壘雙雄，於賽季中發揮出如MVP般的成績，紅雀可能無法取得季後賽資格。可是兩人在這次外卡系列賽中出現嚴重「卡彈」，是紅雀無法與費城人纏鬥主因。

亞瑞納多與高施史特兩人於這次的系列戰中，總計15個打數僅出現1支安打，並吞下6次三振。其中最關鍵的，莫過於是系列戰中的第二戰於8局下打數。在普荷斯利用生涯最後一次打擊機會安打上壘後，在1人出局下，分佔一、二壘。接下來只要高史密特與亞瑞納多兩人適時擊出安打，很有可能扭轉戰局。但可惜的是，兩各領了一張老K回家，半局結束。這不僅宣告了紅雀的死刑，也使得受人敬重的二老必須去接受提前退役的事實。

莫里納最後一場穿著裝備，為紅雀隊出賽。 法新社

兵強馬壯的紅雀本季完美劇本，無疑是為二老在職業生涯走入尾聲時，最後一次攜手闖入世界大賽，甚至贏回一枚冠軍戒指的機會。但事與願違的，卻是在外卡系列戰之初，以0勝2負在江東父老面前慘被對手橫掃，相信就連普荷斯與莫里納兩名沙場老將都沒預料到，更是跌破眾多專家眼鏡。紅雀的折翼也許是命中注定，又或者是時運不濟，球場上的勝負往往就差在一個出局數，這就是棒球如此令人著迷之所在，其箇中滋味實在難以言語，尤其在季後賽，紅雀的遭遇絕對不是最後一個苦主，也讓二老的退役參雜的許多悲壯感。