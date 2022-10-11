勇士內鬨最愚蠢的一拳 突顯波爾比格林更值錢

NBA有球員有很多種，也很難只用一種評論和定位就能理解他們的能力和給團隊、比賽帶來的作用。比如像勇士「嘴綠」格林，就很難用一般球員分析和定義、要求去判定他的能力和價值。一年以前，所有人都認為勇士不能沒有格林，否則很難奪冠。

嘴綠防守一流，可以對位防守場上五個位置，他擅長閱讀比賽，防守極具帶動性，傳球在水準以上，也有豐富比賽經驗可以傳承隊友。但他如果不是得利於勇士體系和打法，嘴綠不會投籃也不能跳投，防守他的球員幾乎可以完全「放空」，禁區外甚至根本不用理他，這是嘴綠球路和能人個人很大致命傷。

如果不健忘，上季季後賽有兩場比賽第四節和決勝期，勇士教練柯爾被迫讓嘴綠坐板凳，勇士一大四小陣容即使擺上中鋒魯尼都要比嘴綠更實在、更管用，攻防兩端都更出色。

格林(左)在關鍵比賽表現很不穩定，情緒也容易失控，總教練柯爾在決勝期有時已不敢再用他。 歐新社資料照片

勇士「五小陣容」已經可以不需要嘴綠，同樣能打出高效攻防和對位優勢。嘴綠還是勇士衛冕很重要元素之一，但嘴綠在勇士的角色、功能、定位，已經不再像過去八年那麼重要。

勇士即使沒有嘴綠，還是能打出完美團隊合作和戰術體系，小前鋒維金斯攻守均衡，角色吃重，替補後衛波爾進攻效率和外線侵略性非常傑出，他打得就像個明星球員，中鋒魯尼籃板、防守、二波進攻接應都在進化。

嘴綠情緒失控痛擊隊友波爾 內外兩個因素造成

外在因素是波爾正在快速崛起，展現自己非凡價值，他極可能得到勇士提前續約，可能是一分四年至少一億美元以上合約，這對明年夏天約滿，也積極要想一分四年1.38億美元頂級合約的嘴綠是不小刺激。

內在因素是嘴綠一心想要頂級合約一直沒能如願，勇士很難給他這麼大合約，忐忑不安心境和複雜情緒讓他完全失控。

波爾上季的罰球命中率高達.925，在全NBA排名第一。在挨了格林(右)的還我漂漂拳之後，波爾未來的身價與前景更好看了！ 歐新社

嘴綠很棒，角色很重要，功能和領袖作用也很難被取代。但勇士更需要波爾這門得分利器，他是柯瑞之外，勇士最能靠進攻、投籃、突破改變比賽節奏的球員。

勇士同樣需要攻守均衡，上季變得更加成熟，攻防都更有關鍵性維金斯，不管是打傳統陣容、一大四小，還是擺上五小陣容，維金斯都能讓勇士陣容、攻防看起來更沒有缺點，攻防更具侵略性。

相較之下，嘴綠拙劣的投籃，進攻可以「放空」，只能守不能得分的罩門一直被放大。上季季後賽勇士在關鍵決勝期已經被迫要放棄使用嘴綠，未來這樣的比賽和系列賽也會愈來愈多。上季季後賽之旅勇士第2-第5號主要角色球員能力逐漸在提升，勇士已經打出「不一定要嘴綠上場」主戰陣容。

嘴綠相當聰明，他自己也看見隊友成長，看見勇士改變和角色定位，更理解自己在勇士已經不再是「無法被取代」核心角色。心急加上沈不住氣，又被菜鳥隊友那種莫明興奮情緒和即將提前續約快樂氣氛給刺激，嘴綠挑釁波爾，引起波爾反推，最終嘴綠爆衝出拳痛揍這個隊友小老弟畫面，讓嘴綠生涯自信和領袖角色幾乎全毀。

格林(左二)在2016年總冠軍賽第四戰的失控去偷襲詹姆斯(右)，代價是少了一座總冠軍。這次再出手打隊友，真的是相當不智。 歐新社資料照片

信任無價，也很難被取代，那不只是家務事，嘴綠這一拳，很可能讓他失去所有信任和同情，那絕不是道歉和改過就能填補的錯誤。

對勇士現在和未來，波爾已經比格林更有價值、更難被取代，關鍵時刻可以為球隊帶來重要得分和進攻，這就是事實和現實。一年以後，包括格林自己在內都很清楚，勇士即使沒有格林，也照樣能打出很有競爭力的水平。