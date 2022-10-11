日職／柳田悠岐連4戰開轟 火熱球棒能破最強先發輪值？

相對於央聯季後高潮挑戰賽首輪打到第3場才分出勝負，洋聯早在前兩場就已經決定晉級第2輪的隊伍，季賽第2名的軟銀在自家主場連兩場打敗西武，將在12日對上同勝率但因對戰成績佔優勢而2連霸成功的歐力士。

軟銀在首輪的兩戰分別以5比3、8比2獲勝，首戰的先發是季賽拿下11勝6敗，防禦率僅有1.94的千賀滉大，第2戰則是由防禦率3.11，也拿到10勝6敗的東浜巨先發，兩人的表現都不錯，但軟銀能直落2淘汰西武，最關鍵的球員還是那個男人，柳田悠岐。

千賀滉大在季後賽首戰先發拿下勝投。 擷圖自軟體行銀鷹FB官方粉絲團

柳田在首戰打第3棒，面對的先發投手是季賽對戰6個打數只有1支安打，還被三振3次的高橋光成，首打席還是被三振，但3局下第2次上場就打出突破僵局的3分砲，軟銀自此領先到底，先拿到1勝；第2戰被調往4棒中心打者，面對的是2打數無安打的今井達也，這場比賽柳田同樣在3局下打出讓球隊領先的全壘打，而且是一支滿貫砲，這天剛好也是柳田的34歲生日；這兩場比賽軟銀共得到13分，柳田一個人就貢獻了7分打點，說是他一個人將軟銀帶進第2輪也不為過。

柳田悠岐在季後賽第2戰打出滿貫砲。 擷圖自軟體行銀鷹FB官方粉絲團

其實柳田在今年季賽因傷及狀況不佳，打擊曾一度陷入泥淖，8月結束時的打擊率僅有2成72，16轟及59分打點，這樣的成績對其他打者來說或許不錯，對於柳田則勉強達到低標，所幸他在9月展現長打火力，打擊率仍不高，但單月打出6轟、17分打點，10月的2場比賽也都開轟，讓他整季下來的打擊率雖然是近10年來最低的2成75，不過24轟、79分打點仍算維持在與前幾年差不多的水準，進入季後賽後則一肩扛起打線要角，連同最後兩場季賽以及這兩場季後賽，柳田已經連4場開轟，棒子正火燙。

軟銀闖進季後高潮挑戰賽第2輪後，在12日要面對的是擁有全日職最強先發投手輪值的歐力士，由於拿到聯盟優勝的歐力士已握有1勝優勢，只要拿下3勝就可以前進日本一，首戰沒有意外的話一定會派出今年囊括先發投手所有獎項的山本由伸先發，再來應該是宮城大彌、田嶋大樹，山本對上軟銀先發5場，有4場優質先發(QS)，3勝2敗，防禦率只有1.93；宮城對戰6場，有3場QS，拿到3勝1敗，防禦率僅有2.29，是對洋聯5隊中最佳的；田嶋5場先發同樣也有3場QS，1勝0敗，1.99防禦率也是最佳，3人對軟銀都有相當的壓制力。

已手握1勝的歐力士，12日的首戰必定會派出今年囊括先發投手所有獎項的山本由伸先發。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

柳田面對3人則以對戰田嶋為最佳，9打數打出4安打，其中還有2轟；對戰山本雖也有1轟，但打擊率僅有1成54，對宮城則是最低的1成43；軟銀自從19年的季後賽開始到今年首輪為止，已經是季後賽18連勝，能否延續這項紀錄，關鍵人物絕對還是柳田。