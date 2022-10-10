光芒害人害己率先淘汰 水手只管衝好運跟著來

什麼樣的球隊最有可能在季後賽過關斬將贏得最後勝利？有人說強大的先發投手輪值最重要，另一派說法是先發投手的重要性已被牛棚所取代。也有人認為各方面都能取得平衡的陣容才最具冠軍相。

無論如何，這個問題一直是眾說紛紜，長久以來始終沒有公認的標準答案。而且隨著季後賽長度、場次的增加，答題難度還相應提高。但至少有一點可以確定的是，一進入季後賽，所有例行賽成績就只是「僅供參考」，有時候還會變成「反指標」。才剛出爐的三組外卡賽結果就為我們做了最佳展示——戰績勝過對手且坐擁主場優勢的藍鳥跟紅雀這對鳥兒都慘遭直落二淘汰。反觀季前不被看好能打進季後賽的水手及守護者則是關關難過關關過，一步步解決原本看起來比他們更強大的對手。

雖說例行賽戰績只能作為參考，但即便是無關大局的消化比賽，相信沒有任何總教練會希望自家球隊輸球——除非長遠看來輸球反而有利。像是最後掉到外卡第三名的光芒，原本他們在外卡榜上的名次一直優於競爭對手藍鳥及水手，卻在球季剩下不到一個月的時間裡苦吞8勝18敗，最後11戰更是只贏了兩場，戰績一下從與藍鳥並肩（84勝67敗）掉到外卡最末位。尤其是最後的五連敗更直接改變了美聯外卡賽的對戰組合，讓光芒在季後賽的對手從原本最有可能碰上的藍鳥，換成了中區冠軍守護者。

光芒在季末並沒有積極搶勝，而是靠老本慢慢晃進季後賽，想不到打擊低迷的狀況也跟著延伸過來，在對守護者系列賽的兩戰僅得到1分，只能提早打包。 美聯社

不過在當時看來，光芒落到外卡第三卻不見得是壞事，反倒可能是一石二鳥的利多。首先在許多人的心目中，意外拿下中區冠軍的守護者原就「望之不似人君」，雖說戰績同樣是92勝70敗，但相較於在美聯東區一刀一槍打出外卡第一的藍鳥，守護者顯然是更容易對付的「軟柿子」。其次如果光芒順利淘汰守護者，在接下來的分區決賽還能避開美聯第一強權太空人。於是乎不知是有意「捉放」還是無心插柳，光芒就這麼剛好在最後關頭吞下五連敗，順勢踏上前往克里夫蘭的旅程。

然而守護者的韌性遠出乎包括光芒在內的所有人意料之外。兩場比賽打下來兩隊打線都被對手投手封死，整個系列賽僅僅出現三隻長打——也就是打進所有分數的三發全壘打。在第二戰延長賽中光芒曾在10、12、15局三度攻佔三壘，只差一隻安打就能取得領先卻都無功而返，結果讓自六局以後從未站上二壘的守護者最後靠菜鳥岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）一棒定江山。

反觀水手重返季後賽並擊敗藍鳥的「奇幻旅程」則與光芒剛好呈現兩個極端。身為全聯盟最渴望季後賽的球隊，他們先是靠綽號「砂石車」（Big Dumper）的捕手羅利（Cal Raleigh）轟出的再見全壘打，結束了連續21年無緣季後賽的悲情。就在光芒不斷吞下敗戰的同時，水手則是一心求勝，在例行賽最後8戰（6勝2敗）中有一半比賽靠再見安打贏球，其中兩場更是在延長賽先被對手取分然後才逆轉獲勝。水手不但沒有因為篤定晉級而感到心滿意足，而是繼續保持這股銳不可擋的氣勢衝進季後賽。

水手在季末拚季後賽時沒有什麼「算計」的本錢，只能贏一場算一場向前挺進，捕手羅利屢屢靠大棒建功，最後8戰打出4轟，進入季後賽更是連兩場為球隊做出重大貢獻。 美聯社

或許正是這一連串的絕地反攻與逆轉勝經驗為他們帶來了高度的信心，即使在外卡賽第二戰先發投手瑞伊（Robbie Ray）與終結者塞瓦德（Paul Sewald）接連被藍鳥徹底打爆、比數一度以1:8大幅落後時，年輕的水手打線也沒有放棄希望，從而創造出季後賽史上落後分數第二多的超級大逆轉。先有老將桑塔納（Carlos Santana）帶頭吹起反攻的號角，硬是將救援投手梅薩（Tim Mayza）刁鑽的外角速球撈成剛好出牆的三分全壘打。

八局上克勞佛（J.P. Crawford）打向三不管地帶的幸運安打則更是充滿戲劇性，在這隻安打還沒落地造成藍鳥中外野手史布林格（George Springer）跟游擊手畢雪特（Bo Bichette）相撞倒地前，沒有人能想像得到水手會以如此神奇的方式追平比數。然而不可能的戲碼就是這麼一再發生，讓藍鳥全隊上下跟全場球迷像是洩了氣的皮球。以至於最後九局上水手二壘手弗瑞茲爾（Adam Frazier）的致勝安打顯得如此順理成章，就像是事先決定好了的結局。

水手第九棒克勞佛在八局上打出幸運安打，藍鳥外野手布林格(右)跟游擊手畢雪特(左)互撞掉球，讓水手一口氣跑回3分追平比數。 美聯社

季後賽就是如此變化莫測。即便機關算盡，往往只因為下一球的去向多了幾英呎，就完全改變了整個系列賽的大勢。從事後看來，勝者如水手往往具有一股無人能擋的氣勢，運氣似乎始終站在他們這一邊。反觀輸球的光芒則是老早就顯得銳氣已衰。不過對水手來說，真正的考驗才正要開始，而更精彩的對戰戲碼也即將展開。最終究竟鹿死誰手，就讓我們繼續看下去。