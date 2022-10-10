中職／進逼隊史半季最低勝率 統一獅傷兵滿營非戰之罪

今年下半季統一獅戰績持續探底，年度勝率也直直落，表現不振一如上半季的富邦悍將，打進季後賽機會相當渺茫，不過，下半季獅隊傷兵滿營，加上染疫風暴來襲，總教練林岳平巧婦難為無米之炊，實非戰之罪。

細數下半季獅隊傷兵潮，王牌投手布雷克椎間盤突出開刀整季報銷，洋投羅昂6月腳舊傷復發脫離戰線，直到9月才歸隊，但投2場又染疫缺陣，新洋投費爾斯舊傷體檢未過，連1場都沒投就離台，獅隊一度只剩柯瑞一名洋將在一軍，這樣的窘境去年下半季在富邦悍將也發生過。

不僅如此，古林睿煬8月16日投完就因傷再也沒在一軍登板，本季很可能無法再出賽，先發輪值缺兵少將，獅隊被迫將楊孟沅、姚杰宏、林子崴、宋文華推上火線，下半季4人合計先發7場只拿1勝，績效平平。

統一獅隊先發投手古林睿煬原本表現不錯，是球隊最倚賴的本土大將，可惜在8月中受傷，球季提前報銷。 聯合報系資料照片

獅隊其他本土先發投手表現也不佳，下半季江辰晏先發9場，戰績0勝5敗、防禦率4.24，潘威倫先發5場，戰績1勝4敗、防禦率5.96，先發輪值土投只剩胡智為獨撐大局，當然影響球隊戰績走勢。

野手部分，本季蘇智傑飽受傷勢所苦，僅出賽15場、打擊率不到2成，球季已提前報銷，林安可因傷勢和確診長期缺陣，貢獻度不如過去，獅隊少了兩大主砲，打線只剩「外野另一帥」陳傑憲苦撐。

外野三帥一直是獅隊火力來源，但蘇智傑(中)及林安可(右)長期高掛免戰牌，只剩下陳傑憲苦撐。 聯合報系資料照片

另外，隊長吳桀睿今年只打13場就因右肩舊傷復發泡湯，陳鏞基因傷和頭部觸身球多次下二軍調整，李丞齡9月動右手肘骨刺手術提前報銷，林祖傑因右肩夾擠直到8月中才回歸陣線，還有其他大小傷兵無法一一細數，可以說，獅隊所有最糟的狀況都碰上了。

統一獅成軍33年以來，半季最低勝率為2002年下半季，戰績14勝30敗1和、勝率僅0.318；今年下半季獅隊勝率已經跌到0.300，如果再不振作，恐怕將改寫半季最低勝率的隊史紀錄。

統一獅主力投手胡智為已經一個多月沒有勝投進帳，球隊急需他的貢獻來避免寫下隊史最差半季成績。 聯合報系資料照片

當然，今年下半季獅隊戰績差，與傷兵成群和確診潮有絕對關係，但職棒是現實的，未來再回過頭看歷史，不會說獅隊當時缺兵少將就加註星號，總教練林岳平必然不想在史冊留名。

對於林岳平而言，最嚴峻的考驗在明年，擔任經典賽中華隊總教練的他，球季結束就要為戰力組訓傷透腦筋，明年中華隊集訓和比賽期間，適逢職棒各隊春訓，餅總勢必分身乏術，不但得操勞國家隊，經典賽結束就要立即投入統一獅職教工作，坦白講，餅總真的相當辛苦。

今年獅隊戰績探底已成事實，關鍵在明年，如果餅總領軍的中華隊無法在經典賽打出亮眼成績，中華職棒就失去再躍起的契機，任重道遠，壓力絕對非常大；更重要的是，如果明年餅總無法帶領獅隊打進季後賽和總冠軍，球團高層是否會有不同想法，有待時間驗證。