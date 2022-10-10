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日職／樂天金鷲摔得比桃猿更重 石井一久難辭其咎

聯合新聞網／ Hiyan
石井一久近年擔任樂天總管、監督的表現都不太理想，尤其是本季帶兵打不進季後賽，與他沒有選到適合的洋砲有很大的關係。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團
石井一久近年擔任樂天總管、監督的表現都不太理想，尤其是本季帶兵打不進季後賽，與他沒有選到適合的洋砲有很大的關係。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

隨著例行賽結束，又到了各隊總教練更迭的人事問題一一浮上檯面的時候。不過季末至今，各隊狀況落差頗多。

羅德隊的井口資仁監督在無預警情況下，於主場最終戰對著全場球迷宣布結束監督任期，引起一陣嘩然，連帶有8名教練同時退出教練團。阪神監督矢野燿大則是球季開幕前一天就決定本季帶完之後卸下兵符，由於狀況相當罕見，也引起一陣騷動。

矢野燿大4年任期內雖然一冠未得，不過4年連續都帶隊進入A級，績效並不差。井口資仁則是5年內2度A級，過去兩年都是洋聯第二，今年不進反退到第五，因此決定引咎辭職。另外，廣島隊的佐佐岡真司則是3年任期都落居B級，重建失敗下台一鞠躬理所當然。

相對之下，巨人監督原辰德以及樂天監督石井一久的續任，則是引起較多討論，批判聲音不小。尤其對樂天金鷲隊的球迷來說，他們原本是機會大好的，但開高走低的表現造成最後竟然被歐力士、軟銀、西武拋在後面，連季後賽都進不了。

加上無獨有偶，在台灣的中華職棒樂天桃猿也發生同樣的失速狀況，畢竟下半季他們一度領先中信兄弟高達7場勝差，結果現在倒落後1場，雖然年度戰績還是領先3.5場，不過已經把八月那一波八連勝的積蓄徹底花光。如果下半季冠軍失手，對照這段期間氣勢如虹的黃衫軍，期待已久的年度總冠軍金盃，同時是樂天接手Lamigo之後第一冠打來將會更加辛苦。台、日兩支樂天球團的雙雙失速，對於母企業來說更將是難以接受的戰果。

樂天桃猿隊在下半季最多曾領先中信兄弟隊7場勝差，但是近來已經遭到超車而落居第二。 聯合報系資料照片
樂天桃猿隊在下半季最多曾領先中信兄弟隊7場勝差，但是近來已經遭到超車而落居第二。 聯合報系資料照片

東北樂天金鷲隊今年進入石井一久帶兵第二年，開季之後氣勢如虹，5月初創下隊史新紀錄的11連勝，一度勝場多於敗場高達18場，優勝兩個字的希望開始浮現。最後不僅爭冠失利，季後賽門票也沒拿到，甚至勝率從去年的0.516退到0.493（69勝71敗3和），等於一個球季之內勝場與敗場的「儲金」差距從最高的+18掉到-2。對照最後一天大逆轉封王完成聯盟連霸的歐力士猛牛，這個球季的急轉直下對樂天來說相當難堪。

尤其石井一久接任GM之後的第一個完整球季2019年開始，到兼任監督的去年球季，這4個球季內樂天的外籍洋砲補強績效相當不理想，本身也難辭其咎。

2021年樂天補進在大聯盟單季有過15轟的狄克森（Brandon Dixon）只出賽38場，0.167打擊率、4支全壘打、15分打點的成績相當低迷。古巴出身的外野手卡斯提歐（Rusney Castillo）曾經與波士頓紅襪隊簽了7年7250萬美元的大約後，只在大聯盟出賽不到100場。他到樂天之後引起不小關注，但只打一年就與狄克森一起退團，只在一軍出賽33場，0.225打擊率、1支全壘打、3分打點，無法洗刷「薪水小偷」的印象。

今年他們持續積極補強洋砲，吉騰斯（Chris Gittens）4月5日就發生骨折，直到八月底才復出，僅僅出賽21場，0.242打擊率、0支全壘打、8分打點。馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）雖然稍佳，但也出賽只有58場，0.208打擊率、7支全壘打、28分打點，尤其面對右投手只有0.157打擊率，失去洋砲的作用。

石井GM任內自家系統挖掘的洋砲都不佳，只有2019年一加盟就擊出33轟、95分打點的布拉許（Jabari Blash）較為成功，不過他也僅有一年好光景，2020年成績大幅下滑，季後就遭到解約。諷刺的是，反而是2020年從歐力士找來具有3年日職經驗的羅梅洛（Stefen Romero）表現最佳，出賽只有103場，繳出0.272打擊率、24支全壘打、63分打點。

另外，2020年季中他們將在隊5年，成績、人氣兼具的威勒（Zelous Wheeler）交易到巨人隊。威勒到了巨人隊之後成為先發主力，並幫助當年巨人拿下優勝。去年以34歲高齡還出賽121場，繳出15支全壘打、56分打點，打擊率0.289，更讓樂天球迷無法接受。

威勒今年雖然成績全面退化，不過交易到巨人之後的前兩年還是維持一定身手，加上活潑的個性深受球迷喜愛，對樂天來說是一大損失。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
威勒今年雖然成績全面退化，不過交易到巨人之後的前兩年還是維持一定身手，加上活潑的個性深受球迷喜愛，對樂天來說是一大損失。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特

棒球專欄 樂天桃猿 樂天金鷲 羅德海洋 阪神虎 讀賣巨人

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