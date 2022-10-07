金塊擁約柯奇自重 穆雷、波特歸隊後勢看漲

新賽季的熱身賽近期如火如荼的遍地開打，其中金塊當家控球穆雷(Jamal Murray)在克服了左膝前十字韌帶的嚴重撕裂傷長達500多天的修養、復健與訓練後，終於盼到他在季前賽再次踏上球賽舞台。穆雷的回歸首戰，他坦言球賽節奏比他想像得更加快速，想必他的身體需要更多的肌肉記憶與比賽刺激去適應高強度賽事。

在這麼久時間沒有正式比賽的情況下，穆雷小試身手打了14分鐘，還能以7投4中拿下10分2籃板2助攻，他的外線投籃還是那樣的令人信任，顯示他在日常訓練手感維持的相當不錯。

新賽季衛冕軍勇士看起來依然強大，面對快艇的來勢洶洶，太陽內部紛擾不斷，年輕灰熊經驗再提升，金塊坐擁MVP二連霸的約柯奇(Nikola Jokic)則是老神在在，雖然失去了輪換陣容中包含巴頓(Will Barton)、格林(JaMychal Green)、小瑞佛斯(Austin Rivers)等五名球員，但基本上在約柯奇的全能領軍下，足以讓他們在西區盤踞在爭奪龍頭的領先集團中

中鋒約柯奇(左)連拿兩年MVP，全能的身手目前還不斷地進步，本季可望帶領金塊更上層樓。 美聯社

約柯奇在上個月代表塞爾維亞出征歐錦賽，雖然身為奪冠大熱門卻爆冷出局，但不難看出無論是國家隊或是在金塊隊，約柯奇左右球隊戰局的主宰力，同時也藉由此次歐錦賽提前讓約柯奇回復到比賽狀態，從體態的維持，到球技上的攻守、組織皆相當全面，說他是隨時準備好NBA新賽季的打開也不為過。

約柯奇幫手駕到 穆雷的回歸值得期待

放眼新球季，穆雷的回歸讓他們虛位以待的主控位置終於得到升級，他在受傷前的2020-21球季出賽48場例行賽，繳出21.2分4.8助攻4籃板與1.3抄截，三分球還是例行賽生涯新高的40.8%，質與量都是個人新紀錄。

穆雷自從2020季後賽殺神般的表現後，整個人彷彿獲得了經驗上的大升級，收斂起過去臭屁的個性，他在控場與進攻的拿捏確實愈顯沉穩，投籃選擇更佳，得分爆發力卻依然出眾，像他這樣的攻擊型後衛，若是再長出傳球助攻技能將會非常可怕。新賽季不求穆雷馬上回歸到傷前的水平，但是看了他熱身賽小試身手的狀態後，相信穆雷不會讓球迷等他太久的。

控衛穆雷(右)長時間沒有上場比賽，因此需要一段時間來找回球感，一旦他能恢復過去的身手，對金塊來說將是爭冠的重要X因子。 美聯社

新賽季約柯奇有穆雷分擔控球，得分重任，可望大大降低他的體能消耗與被重點防守的針對性。兩個人之間的擋拆配合將會是金塊新賽季攻勢發動要角，防守球員勢必在約柯奇擋拆掩護後得注意穆雷的切入、跳投，同時也會替約柯奇創造外圍的投射機會，甚至由約柯奇這一點發動第二波機會，此時便會再凸顯兩翼、弱邊有球員埋伏的重要。相信給穆雷一段時間來與約柯奇，隊友之間重新磨合，整體會呈現不錯的化學效應。

除了穆雷復出外，波特(Michael Porter Jr.)的回歸也是對金塊鋒線上重要的活力輸入，加上從巫師轉入的射手凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)，這三人的外線火力將會左右球隊大部分外線進攻。

雙側翼養兵千日 準備挹注攻守能量

平心而論，金塊現在算是先發五門齊，然而板凳深度並不夠，葛登(Aaron Gordon)、波特需要挺身而出給予球隊更多的協助。他們需要扮演好打無球，空切，衝搶，甚至外線定點投籃的準備，只要有約柯奇在，他們得隨時做好跑動與接球準備。而其中，波特更是令人期待，曾經的狀元熱門卻受限於健康疑慮才掉到第14順位才被金塊挑中。他擁有6尺10吋身高卻有著小前鋒身手，生涯前兩季分別出賽55、61場，第二季更大爆發來到場均19.1分7.3籃板，扣除上季只打不到十場就報銷的樣本，生涯前兩年的三分球命中率分別高達42.2%、44.5%。重新歸建的波特只要能保持健康，他肯定會是新球季金塊陣中最具有得分天賦的前場箭頭。

金塊對於波特的培養策略與保護也算相當正確，讓他適應從無球打法開始，漸漸增加他所能承擔的責任。在兩大持球者約柯奇、穆雷的帶領下，預計新賽季他的角色仍會和先前的搭配模式一樣，但教練團是該視情況為他量身打造出單打的空間與戰術，透過他的身材優勢去錯位單打，或者是面對大個子換防，用更主動、侵略式的突破去攻擊籃框。

小前鋒波特(左)有很好的潛力，只可惜生涯前四季有兩季因傷在休養，新球季他應該可以滿血復出，正是球隊開始兌換他天賦的時候了！ 美聯社

至於葛登，說要增加投籃射程也好幾年了，他的三分線投籃仍是看天吃飯，我想外線埋伏的工作還是交給波特比較穩定。 他在進攻端的首要任務便是洞悉約柯奇的走位，搭配著去利用掩護後的接球，跟進後的轟炸籃框，伺機空切的衝擊內線，以及透過他強大的運動能力去涵蓋大範圍的協防，來彌補約柯奇速度稍慢的劣勢，由他這點的幫忙防守，若能進而形成轉換快攻，也是他擅長的得分套路了。

上季葛登例行賽出賽75場，投籃命中率高達52%，三分球僅33%，場均15分5.9籃板，這樣的場均得分沒問題，但我認為他的護框，掌握籃板能力應該要提升至場均8個籃板左右，才算是對應的起他的能耐與身價。

展望開季，穆雷與波特的歸隊讓陣型趨於完整的金塊更值得期待，只要兩人保持健康，團隊戰力後勢看漲，化身為重回西區龍頭的那支金塊隊不無可能，一切就等開季見真章了。

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