超級大物溫班亞瑪 詹姆斯以來最熱門的選秀狀元人選

過去幾天全美焦點都被法國18歲224公分，臂展244公分長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama) 吸引，包括NBA一線球星詹姆斯、保羅高度關注，ESPN特別直播這場法國職籃巴黎大都會92vs.NBA發展聯盟點燃隊熱身賽。

溫班亞瑪是2023年NBA新人選秀會選秀狀元第一熱門，目前效力法國職籃巴黎大都會92隊。過去兩年，溫班亞瑪所有動態、比賽、成長、球技細節都在NBA球探雷達最熱點。

溫班亞瑪美國本土首秀「天賦炸鍋」引起驚嘆，37分、4籃板、5火鍋，其中三分球11投7中，全場20投11中，大都會92以115：122不敵點燃隊。點燃隊另一名2023狀元熱門190公分後衛韓德森(Scoot Henderson)28分、5籃板、9助攻，展現非凡狀元身手。

溫班亞瑪過去兩年都在法國打球，競爭性和聯盟水平參差不齊，這次在美國本土跟NBA發展聯盟球隊對抗，溫班亞瑪三分、防守、封蓋、協防、持球突破樣樣都來，超長臂展、出色運動能力、全能身手，被許多NBA總管視為2003年狀元詹姆斯以來最令人期待「超級大物」。

溫班亞瑪(中)超長的臂展、出射的運動能力，讓NBA各球團都垂涎不已，為了他而在季中就開始擺爛的球隊恐怕會是不少。 美聯社

「史上最強175公分」後衛湯馬斯看完溫班亞瑪首秀驚呼太不科學：「溫班亞瑪身材這麼高大、靈活，彈性、爆發力驚人，根本就像從超級工廠製作出來的產品」。

對抗發展聯盟球隊打得像超級巨星，身手全能，柔順投籃手感和驚人運動能力，防守端無所不在，溫班亞瑪選秀行情直升。

超級大物溫班亞瑪美國本土首秀 透露幾個敏感訊息

1、他是能改變一支球隊台柱球星：不少美國球探、NBA球隊把溫班亞瑪視為「救世主」，賽季拚命擺爛就是想要在2023年新人選秀隊拿下狀元籤，選走溫班亞瑪，在最好基礎上展開重建。

從首秀看來，溫班亞瑪不但能適應美國籃球，適應NBA對抗強度，同時在打法上展現多元性，他的存在和驚人身高、攻防能力，未來可能成為像1997狀元鄧肯、2003年狀元詹姆斯這種等級超級巨星。

從溫班亞瑪現在的比賽中就可以看出，他就像是詹姆斯、鄧肯、歐尼爾一樣在選秀前就知道一定是百分百之的狀元，而且進NBA後也會是一方之霸。 美聯社

2、打法、球路全能：單場20次出手，其中包括11次三分球，命中7個三分，完全不像是美國長人該有的打法和進攻方式。球路全能，控球、持球、投籃能力都在水準以上，擁有224公分身高和244公分臂展，這樣的怪物在NBA肯定要被吹捧上天。儘管三分球、外線、快速攻防轉換、小球陣容是NBA和國際籃球大趨勢，但溫班亞瑪習慣性砍外線進攻方式，進入NBA將會受到很大影響，他得做出調整或改變。

3、氣勢和未來性比下韓德森：同樣是2023年狀元最熱門，溫班亞瑪超級首秀把美國本土希望韓德森比了下去。韓德森打控球兼得分後衛，天賦一樣炸鍋，他屬於那種能攻會守「雙能衛」，在18歲這個階段還看不出來他對比賽影響力和改變比賽能力。溫班亞瑪幾乎篤定是2023年選秀狀元，韓德森得在進入NBA後證明自己更加紮實穩定，同時能幫助球隊、隊友更好。

韓德森(中)也是不折不扣的超級天才，但在溫班亞瑪之前，他也只能退居第二把交椅，這就是「既生瑜，何生亮」的無奈啊！ 美聯社

4、沒有助攻：溫班亞瑪首秀「0助攻」，他就是在比賽中充分展現天賦、個人能力和積極攻防態度，全場0助攻也很特別。進入NBA絕對不能只會打自己的籃球，沒辦法兼顧隊友和團隊，除了幫助隊友更好，成就團隊更是「超級大物」最重要指標。

看起來溫班亞瑪肯定不會是「地雷股」，過去一年多全美熱炒「超級大物」的球探也很精準，超級身高和全能身手，攻防兼備，運動能力驚人，溫班亞瑪正在開創一個新世代。

我還是習慣保守一點，進入NBA再看看他的適應力才會更加精準。