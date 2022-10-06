曾因七龍珠旅日 30歲新人梅內塞斯成國民最強巨砲

國民隊在今年季中把看板球星索托(Juan Soto)外加貝爾(Josh Bell)交易到教士隊後，打線上多半的成員可能球迷都不太認識，但這也給了梅內塞斯(Joey Meneses)一個圓夢的機會。30歲的他不僅終於在8月首嘗大聯盟滋味，甚至成了國民陣中最強打者。

在梅內塞斯今年8月2日首登大聯盟之前，肯定沒什麼人認識這號人物。來自墨西哥的他剛滿19歲就被勇士簽進大聯盟體系，但始終無法登上大聯盟層級。2018年他加入費城人隊，在3A表現相當亮眼，以.311打擊率、.870OPS、23轟、82打點的成績拿下3A國際聯盟的MVP，甚至差點拿下三冠王。但如此優異的數據還是沒能讓他上大聯盟，反而遭到釋出。

2019年梅內塞斯以1年95萬美元的合約加入日職歐力士隊。他將當年這個決定歸咎於漫畫《七龍珠》裡的孫悟空，因為他是孫悟空的鐵粉，還曾說「若不打棒球，他想成為超級賽亞人。」不過他在日職的時間並不長，只打了三個月就因被驗出禁藥而遭到禁賽12個月，於是只能返回北美討工作。2021年他在紅襪小聯盟繳出.284打擊率、.863OPS、15轟、70打點的成績，同時還代表墨西哥國家隊參加東京奧運。他在奧運期間手感發燙，還曾從平良海馬手中敲出過全壘打。但2021依舊不是他的年，還是沒能站上大聯盟。

梅內塞斯(右)是每年加勒比海系列賽的常客，從2014-15年起就一直代表墨西哥出賽。 歐新社資料照片

梅內塞斯在今年季前加入國民隊，由於國民今年本來就被預期在國聯東區墊底，因此對他而言相較其他具競爭力的球隊有機會上大聯盟。由於梅內塞斯的守備能力較不理想，基本上只能守一壘和外野角落位置，而在原本的先發一壘手貝爾與右外野手索托同時被交易掉後，梅內塞斯終於得以在打了1376場小聯盟加上海外聯盟的比賽後，如願登上夢寐以求的大聯盟舞台，這年他已經30歲。

大聯盟大器晚成的例子並不算少，像巴提斯塔(Jose Bautista)是29歲才開竅成為全壘打王，而譚姆斯(Eric Thames)也是30歲從韓職回歸大聯盟後繳出單季31轟的成績，但這兩位終究分別在23與24歲就登上大聯盟，像梅內塞斯這樣30歲初登大聯盟「就」能一鳴驚人的案例實在相當罕見。

梅內塞斯上到大聯盟之後有多厲害？從8月2日至今，也就是他上大聯盟後的這段期間，他繳出.329打擊率、.571長打率、.939OPS、13轟、34打點的成績。他的長打率在這段期間高居國聯第1，OPS為國聯第2，在全聯盟則僅次於賈吉(Aaron Judge)、亞土維(Jose Altuve)與瑞爾穆托(J.T. Realmuto)。他的打擊率亦為國聯第2，全壘打數則為第3。儘管他至今只在國民出賽55場，但在索托與貝爾離隊後，他在評估進攻貢獻的oWAR值上已能以2.0的數字站上球隊之冠，儼然已成國民隊最強的巨砲。

梅內塞斯今年在3A出賽96場就有20支全壘打，打擊率.286，想不到升上大聯盟之後打得更好！ 美聯社

梅內塞斯並不是像索托這種選球能力特強的超級強打，他在進階數據上並沒有太多的特色，打擊仰角與擊球速度也沒有到名列前茅，算是較為傳統的打者，也正好在多項傳統數據上位居高位。梅內塞斯這位30歲的「老」新人可說是今年大聯盟最勵志的故事之一，相信明年這位已31歲的「未來之星」會在大聯盟的第一個完整球季更加發光發熱。