回顧2016年大頂薪球員 誰的合約讓球隊內傷最重？

2016年夏天，聯盟的轉播新合約正式生效，鉅額收入也讓各隊的薪資上限瞬間大漲，從而爆增了許多頂薪球員。光是那一年，各隊就簽下了一共19張總額超過七千萬美金的頂薪合約，而這些球員並非全數是看板級球星。經過這些年的驗證之後，大多數都被視為溢價合約，其中哪一筆對於該隊的負面衝擊最為嚴重？聯盟和球員工會又該如何避免這樣的歷史重演？

那時簽下頂薪合約的球員之中已經有不少人退休，像是帕森斯（Chandler Parsons）、安德森（Ryan Anderson）、諾亞（Joakim Noah）和丹恩（Luol Deng）。有人的表現明顯不符身價，或是因傷而績效大幅下滑；也有人不符球隊期待，合約沒走完就被交易甩賣或是直接揮棄。有人即使離隊多年，原母隊還在分期攤付他們的鉅薪。

像是湖人在2016年以四年七千兩百萬簽下的丹恩，才打了兩季就被揮棄。丹恩在2019年宣佈退休，但直到上一季還在領湖人最後一筆的五百萬薪水。這種離隊多年還在領原母隊薪水的例子，現役的貝頓（Nicolas Batum）也是其中之一。

丹恩(左)轉戰湖人之後，表現真是慘不忍睹，兩季總計只打了57場比賽，就被湖人氣到直接砍人。 歐新社資料照片

2016年，當時28歲的貝頓和黃蜂簽下了五年一億兩千萬的頂薪合約，個人年薪正式突破兩千萬大關。雖然貝頓的身手不差，先前的年薪等級也在一千兩百萬以上，但他生涯從沒拿過任何個人獎項，也未曾入選明星賽，後來的表現也沒有等量的成長，所以這張五年巨約仍被視為溢價合約。

貝頓在黃蜂領頂薪的第一年，場均得分衝上生涯最高的15.1分，但只比前一季的14.9分微幅成長，之後就一路跌到個位數，到了五年合約的第四季（2019-20年球季），更因為受傷而創下生涯最低的先發出賽場次（3場）及得分（3.6分）。那年因為新冠疫情而讓黃蜂的球季提前結束，只是沒料到貝頓在夏洛特的日子也跟著提前告終。

2020年11月底，貝頓從社群網站得知自己被球隊揮棄了。那時新球季因為疫情而延後到12月才開打，和黃蜂還有一年合約的貝頓改和快艇簽約，而接下來的三季他都是領兩份薪水。除了快艇的新合約之外，還有黃蜂分三期付款的剩餘薪資，相加起來的年薪依舊超過千萬等級。

貝頓(左)生涯唯一的獎項就是2015年11月份曾獲得單周最佳球員，但他的財運卻相當不錯，不但拿到超過身價的合約，被黃蜂砍掉後還立刻獲得快艇青睞，可以爽領第二份薪水。 歐新社資料照片

新一季的貝頓已經和快艇簽下了兩年兩千兩百萬的新合約，加上黃蜂欠他的最後一筆薪水（將近九百萬），合計年薪將逼近兩千萬。以他近兩季僅有平均8分左右的得分輸出，這位33歲老將獲得的薪酬確實十分豐厚。

至於另一位獲得溢價合約的現役球員，也和黃蜂脫不了關係，那就是在2016年和魔術簽下四年七千兩百萬合約的畢永柏（Bismack Biyombo）。比起貝頓，畢永柏和夏洛特的緣份更深了。他從菜鳥時期開始就在黃蜂出賽，那時的隊名還叫山貓。打完了四年新秀合約，黃蜂沒有給畢永柏合格的續約報價，放手讓他成為不受限制的自由球員而離開。沒想到過了三年，畢永柏轉了兩隊之後又被黃蜂給交易回來。

開出頂薪的魔術並沒有全額負擔這四年的龐大薪資，因為畢永柏才在奧蘭多打了兩年，黃蜂就把他帶回夏洛特，並吃下剩餘的兩年合約。想想當初黃蜂不肯留人，白白地讓畢永柏約滿離隊，後來又大費周章地把他給要回來，每年還要幫魔術付他一千七百萬年薪，真的是繞了遠路又多花冤枉錢。

畢永柏在山貓時不過是個苦力球員，但魔術看好他的潛力，直接提供他原本年薪5倍以上的長約，結果轉隊後他還是只有場均5、6分的水準，還好山貓改名黃蜂後又把他換回去，讓魔術提早丟掉燙手的山芋。 歐新社資料照片

畢永柏回鍋黃蜂也只再待了三年，期間的2018年到2020年這兩季，黃蜂更是同時擁有兩名2016年的頂薪球員，貝頓和畢永柏一度還是隊上年薪的前兩名，他們聯手的最後一年，薪水合計更超過四千兩百萬，然而，這兩人都不是當時的先發主力。黃蜂用頂薪合約所帶來的投資績效，在那一季真的是盪到谷底。

畢永柏後來離開黃蜂之後轉投太陽，雖然新一季只拿不到兩百萬的年薪，但他和貝頓至少都還有球隊可打。同樣在2016年簽下頂薪合約的懷塞德（Hassan Whiteside），單季年薪曾比貝頓還高，雖然他比貝頓年輕一歲，但如今這名中鋒仍是待業中。

那時和熱火簽下四年九千八百萬的懷塞德，其個人薪資漲幅之大，可說是創下了歷史。因為他前一季還在拿聯盟的最低薪資，下一季卻躍升為頂薪一族。這樣的史上第一人，在拿頂薪的第一年還算是威風八面：拿下了籃板王，個人單季得分也創下生涯新高。雖然比不上他簽下頂薪合約前的威猛表現，但熱火球迷仍期待懷塞德會繼續入選年度防守陣容，也會獲得更多像火鍋王和籃板王這樣的個人獎項。

不料，懷塞德接下來卻是一路走下坡，不只個人球技的缺點開始被放大，打球的態度也受到批評。最終他的四年頂薪沒走完，就被熱火交易到了拓荒者。懷塞德最後一年的薪水高達兩千七百萬，而在頂薪合約結束之後，懷塞德的年薪再也沒有超過三百萬，至今更是一份合約也沒有。

熱火剛從大陸找回懷塞德時是物超所值，年薪不到百萬卻打出雙十成績，但後來簽下長約後只猛了一個球季，接下來卻開始出現明顯的下滑。 歐新社資料照片

相比這三名在2016年簽下大頂薪合約的現役球員，恐怕還是要以貝頓給黃蜂帶來的內傷最重。除了因為貝頓的合約年限最長，總額最高之外，他在合約期間的表現不如預期，後來還受傷不能出賽。而且貝頓在隊的最後兩年，球隊還要同時負擔另一張不是由黃蜂簽下的頂薪合約。再加上他離隊三年了，新一季居然還佔著黃蜂的薪資空間。這麼算起來，貝頓的溢價合約對球隊造成的傷害最嚴重。

持平而論，球員簽下溢價合約並不是他們的錯，球隊當初為了爭取他們而端上頂薪，也是考量各項競爭因素之後的抉擇，後來他們受傷不能上場是球員難以控制的變數，而這原本就是球隊在決策時必須負擔的風險之一。

眼看2025年NBA的轉播合約又要更新，預計權利金又會是翻倍成長，如果這一次聯盟能夠和球員工會達成共識，不再讓薪資上限一次漲足，就能避免單一年度再次出現大量的溢價合約，而逐年增加球隊的薪資空間，也會讓這筆新增的聯盟收入，能夠分配給更多未來想爭取新合約的自由球員。