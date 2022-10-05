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中職／兄弟強勢拉尾盤 吳哲源神支援、福來喜是驚喜

聯合新聞網／ Tzuyi
吳哲源(右)上半季未列入中信先發輪值，福來喜(左)也多在二軍，但下半季球隊卻是靠他們的搭配，強拉尾盤站上首位。 聯合報系資料照片
吳哲源(右)上半季未列入中信先發輪值，福來喜(左)也多在二軍，但下半季球隊卻是靠他們的搭配，強拉尾盤站上首位。 聯合報系資料照片

今年球季有別於前兩季的統一與中信之爭，樂天重現Lamigo時期的兇猛，上半季強勢奪冠，下半季一開始同樣來勢洶洶。本來組成超強洋投陣容的中信兄弟，意外地表現非常不穩定，外援還紛紛求去，加上疫情干擾，一度排不出先發投手。但9月出現一波9連勝，整月繳出16勝5敗的佳績，甚至橫掃桃猿，讓他們找回信心，到了10月持續維持在高峰，從原本6場落後，至今已搶佔第一的位置。

中信兄弟今年詹子賢岳東華等主力戰將表現不如預期，但他們可用之兵太多，常有奇兵出現，整體打擊成績並沒有太差。前段的賽事沒有如以往打出勢如破竹的成績，主要問題在於投手群的不穩定，他們上半季過度執著洋投，有接近七成比賽讓外籍投手擔任先發，而且一度是常態性的投一休四，甚至不惜打亂輪值班表，結果成效不彰，被打得很慘，本土投手則因為久久出賽一次，手感盡失後，表現也是跌跌撞撞。

洋投紛紛離隊後，替補的牧田和久及麥力德狀況不穩，德保拉又確診，兄弟只能開始重用本土投手，反而打出一波9月狂象高潮，而且21場比賽中竟完封對手5場。土投最大功臣就是今年令人驚艷的吳哲源，截至目前為止他還持續個人10連勝、先發8連勝的成績。昔日他給人印象就是牛棚投手，不過本季教練團一度讓他先發，雖繳出不錯的成績，但受制於外援優先政策，最後還是回到牛棚待命。7月他再度回到先發角色後，繼續靠著他穩健的控球、優異的變化球，幫助球隊拿下不少勝利。

中信每年都有從牛棚轉戰先發的驚喜，去年是鄭凱文，今年則是吳哲源，他的好表現讓球隊下半季很有看頭。 聯合報系資料照片
中信每年都有從牛棚轉戰先發的驚喜，去年是鄭凱文，今年則是吳哲源，他的好表現讓球隊下半季很有看頭。 聯合報系資料照片

另外先發投手的本土亮點還有鄭凱文，去年他狂拿12勝，是聯盟勝場最多的土投。今年教練一度讓他只當味全限定版，出賽頻率不穩，加上瘋狂對戰的結果，就是慘遭破解。在恢復正常出賽頻率的輪值後，他表現越來越好，目前拿下6連勝，下半季同樣還沒吞敗。另外傷癒歸隊的黃恩賜，經過上半季的調整之後，9月防禦率僅1.93，有如回到2020年鼎盛時期，同樣是幫助球隊倒吃甘蔗的有功球員。

不只是先發的改變，兄弟牛棚與上半季相比一樣變了很多！去年中信由李振昌、吳俊偉、謝榮豪、蔡齊哲及官大元組成鐵牛棚，但今年他們幾乎都出狀況，上半季讓中信在比賽後段打得很辛苦，即使找來牧田和久救火，卻仍讓火燒得更旺。不過兄弟教練團把呂彥青調往終結者，另外另一位復出的投手楊志龍則擔任7或8局投手，再搭配9月李振昌傷癒歸隊，新的牛棚組合讓他們有完全不一樣的風貌。

投手群有如此大幅度的改變，除了是苦無洋投可用卻產生意外地收穫外，他們還得感謝這段時間的捕手福來喜。雖然他上半季大部份時間在二軍，卻是開季至今唯一存活的外籍打者，他的貢獻並非打擊成績多麼優異，而是他對於投手的引導及靈活的配球，讓他在蹲捕時，球隊失分率有下滑的趨勢。

福來喜靠著多變的配球模式，加上引導能力強，幫助投手能夠發揮最佳戰力，這無形中就讓球隊少掉很多分數，更能取得勝利。 聯合報系資料照片
福來喜靠著多變的配球模式，加上引導能力強，幫助投手能夠發揮最佳戰力，這無形中就讓球隊少掉很多分數，更能取得勝利。 聯合報系資料照片

中信兄弟目前投手群大多不是原本所設定的人選，但救火隊有好的成績，代表他們的戰力深度足夠。首先，黃恩賜及楊志龍，兩位復出的投手都能恢復到不錯的狀況，主要都受到二軍教練王建民協助，調整了投球機制並減少負擔。另一方面則是定位的選擇，儘管是結果論，但如果讓吳哲源繼續中繼，呂彥青持續先發，或許就不會有現在的佳績，他們必定做了詳細的檢討分析，而改變了投手群的規劃。

當一軍人手不足時，就考驗了二軍的養成功力，王建民長期以來都能適時提供許多可用之兵，是兄弟這幾年強盛的關鍵之一。 聯合報系資料照片
當一軍人手不足時，就考驗了二軍的養成功力，王建民長期以來都能適時提供許多可用之兵，是兄弟這幾年強盛的關鍵之一。 聯合報系資料照片

黃衫軍能夠從戰績落後到領先，本土投手居功厥偉，其中又以吳哲源最為優異，另外負責引導他們的福來喜同樣也是功勞不小。樂天今年大部份時間都是領先的王者，如果以為能夠輕鬆封王，恐怕會事與願違，中信兄弟後勁強大，越來越有去年的氣勢，桃猿要注意可別最後翻船了。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 吳哲源 岳東華 詹子賢 鄭凱文 黃恩賜 呂彥青 李振昌

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