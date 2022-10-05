下山後依舊威猛 亞瑞納多有機會挑戰國聯MVP

連續九屆國家聯盟三壘手金手套得主、聖路易紅雀隊當家三壘手「納豆」亞瑞納多（Nolan Arenado），今年球季是被科羅拉多洛磯隊交易到紅雀隊之後的第二個球季。來到聖路易後，亞瑞納多去年表現稍微低於往年水準，但今年表現大幅反彈。球季只剩下幾場比賽，他的進攻三圍是高水準的.292/.358/.533，已打出30支全壘打、102分打點。

棒球數據網站《Fangraphs.com》衡量打者進攻貢獻的綜合進攻加權值WRC+，亞瑞納多到目前為止的成績，已達到了生涯新高的151（100為聯盟平均），在國聯只落後隊友高史密特（Paul Goldschmidt）的178和洛杉磯道奇的一壘手弗里曼（Freddie Freeman）的158，和聖地牙哥教士的三壘手馬恰多（Manny Machado）並列第三。其他多項數據也顯示，他是國家聯盟最優秀的野手之一。截至台灣時間十月四日，他的戰爭指數（fWar）和馬恰多以7.2並列國聯第一，全大聯盟只輸給紐約洋基的賈吉（Aaron Judge）。頂級的攻擊砲火，再加上很有可能拿下連續第十年的金手套獎，可以預期，今年的國聯最有價值球員，亞瑞納多會得到不少支持。

亞瑞納多在2013年升上大聯盟，經過新人年的適應期之後，進攻火力一直相當穩定。如果排除掉2020年只打50場的縮水球季，從2015年到今年，他已經連續七個完整球季打出至少30支全壘打、100分打點的高標，更別說連續九年的國聯三壘手金手套獎。他在三壘區域行雲流水、極為優雅的守備和傳球，十分賞心悅目，即使是相當困難的來球，對他來說往往是輕輕鬆鬆的例行公事。也因為如此，在2021年初，長年在國聯西區沒有競爭力的洛磯，決定將長約在身的他交易到紅雀，讓許多洛磯球迷傷透了心。

靠著過去在洛磯隊時繳出的瘋狂數據，亞瑞納多在生涯第10個球季結束前，累積全壘打已達299支、打點則是967分！ 美聯社

洛磯位於丹佛的主場庫爾斯球場（Coors Field），因為高海拔和極為廣闊的外野，球不僅因為空氣稀薄，飛得更遠，打到外野的球也特別容易形成安打，素有「打者天堂、投手墳場」的盛名。跟很多洛磯出身的打者一樣，亞瑞納多在轉隊之初，就面臨了「下山」之後，打擊可能大幅衰退的質疑。確實，在洛磯時期的八個球季，亞瑞納多的主、客場進攻數據差異頗大，主場進攻三圍是非常優異的.322/.376/.609，進攻指數高達的0.985，而客場則是.263/.322/.471，進攻指數只剩下0.793。雖然也不算差，但很明顯與主場的鬼神級成績差了一大截。

山上、山下成績相差這麼大，可說是洛磯打者會面臨的獨特困境。長年關注洛磯隊的記者彼得耶洛（Mike Petriello）就曾撰文分析，許多洛磯打者在主、客場判若兩人的表現，是因為庫爾斯球場雖然可以拉抬洛磯打者在主場的進攻火力，但在客場比賽的時候，因為環境與主場差異太大，打者難以迅速調整狀況，造成團隊進攻火力異常低落。

丹尼爾／製表

彼得耶洛分析，因為庫爾斯球場的獨特氣候條件，棒球在進壘時的移動方式和其他球場不同，投手的投球策略也不同。在2019和2020兩個球季，洛磯打者團隊在主場被三振的比率很低，只有21.2％，但到了客場，卻高到26.7％。如果看2016年到2020年的洛磯團隊數據，主場的團隊OPS是全聯盟最佳的0.862，但到了客場，卻變成全聯盟最差的0.685。彼得耶洛的分析指出，庫爾斯球場是一面雙面刃，雖然讓洛磯的打者在主場享受全面大幅升級的進攻火力，但同時也讓他們在客場打得比一般情況還要更加糟糕，造就了全聯盟差異最大的主、客場團隊進攻數據。

也因為如此，如果只單看洛磯打者在客場的成績，就斷定這名球員在「下山」後，成績就會大幅下修，並不盡然是一個合理的推論。在2019年從洛磯轉戰洋基的內野手勒梅休（D.J. LeMahieu）就是一個很好的例子。他在2018年效力洛磯時，主場打出優異的.317/.360/.433，但客場是慘不忍睹的.229/.277/.422。轉隊洋基後至今的四個球季，總體進攻三圍（.296/.367/.441）竟然比洛磯時期更好，徹底打破了「下山一條蟲」的質疑，更在2020年以0.364的打擊率拿下全聯盟的打擊王。

丹尼爾／製表

亞瑞納多和勒梅休不同的是，洋基球場雖然不是庫爾斯球場，但畢竟還是一個對打者有利的球場，而「納豆」落腳的紅雀主場布許球場（Busch Stadium），卻是一個易守難攻的投手球場。根據大聯盟官網的分析數據顯示，布許球場過去三年的球場因素值（Park Factor），在全聯盟30個球場中，排名倒數第四。亞瑞納多轉隊紅雀後的兩個球季，他的主、客場成績和洛磯時期可以說是整個顛倒過來，主場的成績是.254/.317/.471，已經很不錯，但客場的表現，則是頂尖的.290/.351/.553，OPS超過0.9。他的成績正可以證明他自己曾經說的，好的打者，不管在哪裡，都是好的打者。

紅雀將以國聯中區冠軍的頭銜進軍季後賽，在第一輪可能的對手是費城費城人或聖地牙哥教士，如能順利過關，第二輪很可能對上衛冕冠軍亞特蘭大勇士。有亞瑞納多、高史密特兩位國聯最有價值球員候選人，加上下半季奇蹟暴衝的傳奇老將普荷斯（Albert Pujols）、年輕的主力球員如艾德曼（Tommy Edman）和卡爾森（Dylan Carlson），都有一定的進攻火力，而優異的團隊防守也是紅雀一大優勢。儘管投手戰力稍弱，紅雀要在季後賽的短期賽事挑戰傳統強權，甚至直指世界大賽王座，不是沒有可能。