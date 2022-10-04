3000萬美元年薪 赫洛簽長約成熱火爭冠寄託
NBA東區今年最強球隊不是公鹿就是塞爾蒂克，最值得期待球隊是76人和籃網，兩年前打進總冠軍賽的熱火有點被看輕。熱火季前被專業媒體和賭盤看衰，主要原因是熱火今年夏天沒有沒有任何補強，沒有完成任何交易，失去防守前鋒塔克對熱火防守、協防、士氣帶動略有影響。
熱火總裁萊里今年夏天奪冠拼圖是為熱火添加另一名球星，可惜熱火手裡沒有誘人交易籌碼，萊里想出清三分射手羅賓森搭角色球員史特魯斯，甚至不惜送出最佳第六人赫洛，交易目標擺在籃網厄文、爵士米契爾兩名球星。萊里野心讓市場格外敏感，加上熱火能拿出的交易籌碼確實不夠吸引人，使得熱火最後沒能搶下厄文或米契爾。
失去塔克 熱火還能承受
37歲塔克是一名很特別球員，儘管進攻單調只能拚防守，但塔克的一對一防守和針對性很有帶動性。這也是76人決定搶走塔克，重組先發拼圖關鍵補強。塔克的防守不但能凝聚團隊，充滿感染力，還有一種難以預期的效果。對76人來說，他們正欠缺塔克這種擅長防守、無私付出、拚勁過人的角色球員。
失去塔克，熱火還能承受，熱火最不缺的就是各種角色球員，儘管塔克角色和防守作用很難被取代，但熱火防守文化，陣容深度和團隊都可以填補。熱火爭冠還是需要另一名擅長得分、進攻穩定的球星。
續約赫洛 小英雄成熱火寄託
2022年10月3日熱火用四年1.3億美元續約(平均年薪3000萬美元、激勵獎金1000萬美元)上季最佳第六人後衛赫洛，另以兩年1800萬美元留下後衛歐拉迪波(第二年為球員選項)。歐拉迪波大傷之後，上季季後賽偶有佳作，得分爆發力和牽制、創造空間能力正在恢復，熱火可以賭一把。但熱火爭冠真正重要布局還是在赫洛身上。
赫洛進攻相當出色，外線有一定侵略性，場均20分輸出，他是熱火除了巴特勒之外第二進攻點。赫洛外線、進攻夠水準，還有出色三分，一對一和進攻效率都還有上升空間，萊里沒辦法從球員交易市場再搶一名球星，續約赫洛，期待小英雄成長為聯盟球星級射手是最佳備案。
36歲的羅瑞 油箱還有沒有油？
熱火上季東區決賽輸塞爾蒂克，有很大一部分是栽在先發主控羅瑞傷病、退化。羅瑞對塞爾蒂克系列賽打了五場，場均9.4分、4.2助攻，投籃命中率2成8，三分命中率2成6，這種低迷表現，熱火很難贏球，更不要談爭冠。
羅瑞上季表現退化一檔次，季後賽退化兩個檔，很大原因是體能衰退，傷病纏身。萊里甚至毫不客氣認為，羅瑞賽季身材走樣，自我要求不足。
今年夏天熱火沒能在交易市場找到突破點，最後也只能寄望老將羅瑞可以恢復元氣，年輕未來赫洛可以更多提升，只要一老一小可以打出水準以上賽季和穩定得分輸出，搭配前鋒巴特勒、中鋒阿迪巴約，熱火還有機會在東區創造聲量，甚至再次打進東決。
公鹿和塞爾蒂克都是比熱火更好、更強、更完整球隊，但熱火鋼鐵紀律和萊里建立的鐵血文化+防守要求，還是讓人不敢忽略，「熱火籃球」只要巴特勒還在，這支東區鐵血防守軍團永遠都有機會。萊里把今年奪冠希望寄託在一老一小(羅瑞+赫洛)身上，還是有他老謀深算的考量和成功率。
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