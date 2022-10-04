日職／歐力士神奇2連霸 山本由伸有望再豪奪8大獎項

本季洋聯大混戰的結果終於在賽季的最後一天出爐，2日賽前暫居龍頭的軟銀仍以1場勝差領先居次的歐力士，這天兩隊都有最後1場賽事，而在9種輸狀況下，不但歐力士自己要獲勝，也必須要軟銀落敗，戰局才有改變的可能性，沒想到這天歐力士以5：2打敗樂天，且軟銀以3：5不敵羅德，兩隊的勝率都成為5成39，由於歐力士在與軟銀的對戰中取得15勝10敗的優勢，因此歐力士確定拿下本季的優勝，完成洋聯二連霸。

歐力士去年奪下相隔25年的聯盟優勝後，本季打得跌跌撞撞，4月底之後幾乎都待在後段班，5月11日甚至與當時首位的樂天相差了最多的11.5場勝差，不過7月底之後戰績好轉，開始在3、4名間游走，9月後直接衝擊首位，在賽季最後一天奇蹟似地上演逆轉秀，歐力士在賽季間與首位相差雙位數勝差卻還能奪下聯盟優勝，是日職史上第8次而11.5場的距離則是第3多，而當時的首位樂天最後竟然連季後賽都打不進去。

歐力士在最終日獲勝，加上同日軟銀落敗，歐力士成功在洋聯二連霸。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

雖然拿下優勝，但歐力士在本季打得算是十分掙扎，原因就是在於多位主力打者的火力不若上季，進而影響到球隊的得分能力，歐力士本季團隊總得分只有490分，排聯盟第4名，去年則排第3名，最明顯的是全壘打支數，今年僅有89支，是聯盟最少，完全無法與上季的133支相比；吉田正尚雖然無法達成打擊王三連霸，但3成35的打擊率、138支安打、21轟、88分打點都是聯盟前3名，另外，福田周平、宗佑磨也維持跟去年差不多的打擊成績，期待的年輕球員中川圭太終於打出8轟、51分打點的生涯年。

除了上述4人之外，其他打者的打擊都有退步的現象，其中最嚴重的就是去年異軍突起的杉本裕太郎，本季打擊率直到5月底才突破2成，雖然在交流戰打出近4成打擊率拿下交流戰打擊王，但8、9兩月的單月打擊率又在2成以下，本季出賽105場，打擊率僅有2成35，15轟及51分打點與去年的3成01打擊率、32轟、83分打點的成績相比有明顯的落差，也是歐力士前半段戰績不佳的原因之一。

吉田正尚雖然無緣打擊王三連霸，仍是歐力士陣中打擊狀況維持最好的打者。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

打擊不若上季，但投手群的表現卻比上季還要好，尤其是先發投手群，防禦率僅有2.77，加上救援投手群的防禦率也是水準之上的2.96，使得團隊防禦率是低於3的2.84。

先發投手輪值中的宮城大彌、山岡泰輔、田嶋大樹、山崎福也都有穩定的表現，但當中表現最優異的當然就是王牌山本由伸了，他今年先發出賽26場，防禦率僅有1.68，拿下15勝5敗，193局投出205次三振，被打擊率只有1成98，WHIP是0.93，與去年的成績相比，就數學上來說數據都有較高的現象，但一樣不是在凡人而是鬼神般的境界，他的防禦率、勝投、三振數加上7成5的勝率及2次完封，都是連2年的聯盟最佳，不但追平上古神獸稻尾和久在61年前創下的兩度投手三冠王，更成為日職史上首位蟬聯投手「五冠王」的投手，今年也在6月18日對西舞比賽投出個人首場無安打比賽，預料接下來的年度MVP及澤村賞都會是山本的囊中之物，最佳十人及金手套也有希望連莊，有機會繼去年之後，個人再度奪下8項大獎，堪稱近兩年日職最強投手。

歐力士以優勝之姿進入季後賽，山本不管是對上軟銀或是西武都有很優異的表現，對西武出賽5場，防禦率僅有1.15，都是優質先發，拿下包括1場完封在內的3勝；對軟銀也先發5場，雖然吞下2敗，但有3勝，防禦率只有1.93，同樣也投出1場完封，在主場的表現更是不用說了，將會是歐力士要完成去年未達成的日本一目標的最關鍵人物。