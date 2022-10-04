快訊

北韓朝日本北部發射飛彈！日本罕見對民眾發出「避難」警告

諾貝爾獎也有論文門 那座本該頒給台灣女學霸的醫學獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／歐力士神奇2連霸 山本由伸有望再豪奪8大獎項

聯合新聞網／ 福耳
山本由伸是這兩年日職最強投手，今年有望再奪投手八大獎項。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團
山本由伸是這兩年日職最強投手，今年有望再奪投手八大獎項。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

本季洋聯大混戰的結果終於在賽季的最後一天出爐，2日賽前暫居龍頭的軟銀仍以1場勝差領先居次的歐力士，這天兩隊都有最後1場賽事，而在9種輸狀況下，不但歐力士自己要獲勝，也必須要軟銀落敗，戰局才有改變的可能性，沒想到這天歐力士以5：2打敗樂天，且軟銀以3：5不敵羅德，兩隊的勝率都成為5成39，由於歐力士在與軟銀的對戰中取得15勝10敗的優勢，因此歐力士確定拿下本季的優勝，完成洋聯二連霸。

歐力士去年奪下相隔25年的聯盟優勝後，本季打得跌跌撞撞，4月底之後幾乎都待在後段班，5月11日甚至與當時首位的樂天相差了最多的11.5場勝差，不過7月底之後戰績好轉，開始在3、4名間游走，9月後直接衝擊首位，在賽季最後一天奇蹟似地上演逆轉秀，歐力士在賽季間與首位相差雙位數勝差卻還能奪下聯盟優勝，是日職史上第8次而11.5場的距離則是第3多，而當時的首位樂天最後竟然連季後賽都打不進去。

歐力士在最終日獲勝，加上同日軟銀落敗，歐力士成功在洋聯二連霸。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團
歐力士在最終日獲勝，加上同日軟銀落敗，歐力士成功在洋聯二連霸。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

雖然拿下優勝，但歐力士在本季打得算是十分掙扎，原因就是在於多位主力打者的火力不若上季，進而影響到球隊的得分能力，歐力士本季團隊總得分只有490分，排聯盟第4名，去年則排第3名，最明顯的是全壘打支數，今年僅有89支，是聯盟最少，完全無法與上季的133支相比；吉田正尚雖然無法達成打擊王三連霸，但3成35的打擊率、138支安打、21轟、88分打點都是聯盟前3名，另外，福田周平、宗佑磨也維持跟去年差不多的打擊成績，期待的年輕球員中川圭太終於打出8轟、51分打點的生涯年。

除了上述4人之外，其他打者的打擊都有退步的現象，其中最嚴重的就是去年異軍突起的杉本裕太郎，本季打擊率直到5月底才突破2成，雖然在交流戰打出近4成打擊率拿下交流戰打擊王，但8、9兩月的單月打擊率又在2成以下，本季出賽105場，打擊率僅有2成35，15轟及51分打點與去年的3成01打擊率、32轟、83分打點的成績相比有明顯的落差，也是歐力士前半段戰績不佳的原因之一。

吉田正尚雖然無緣打擊王三連霸，仍是歐力士陣中打擊狀況維持最好的打者。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團
吉田正尚雖然無緣打擊王三連霸，仍是歐力士陣中打擊狀況維持最好的打者。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

打擊不若上季，但投手群的表現卻比上季還要好，尤其是先發投手群，防禦率僅有2.77，加上救援投手群的防禦率也是水準之上的2.96，使得團隊防禦率是低於3的2.84。

先發投手輪值中的宮城大彌、山岡泰輔、田嶋大樹、山崎福也都有穩定的表現，但當中表現最優異的當然就是王牌山本由伸了，他今年先發出賽26場，防禦率僅有1.68，拿下15勝5敗，193局投出205次三振，被打擊率只有1成98，WHIP是0.93，與去年的成績相比，就數學上來說數據都有較高的現象，但一樣不是在凡人而是鬼神般的境界，他的防禦率、勝投、三振數加上7成5的勝率及2次完封，都是連2年的聯盟最佳，不但追平上古神獸稻尾和久在61年前創下的兩度投手三冠王，更成為日職史上首位蟬聯投手「五冠王」的投手，今年也在6月18日對西舞比賽投出個人首場無安打比賽，預料接下來的年度MVP及澤村賞都會是山本的囊中之物，最佳十人及金手套也有希望連莊，有機會繼去年之後，個人再度奪下8項大獎，堪稱近兩年日職最強投手。

歐力士以優勝之姿進入季後賽，山本不管是對上軟銀或是西武都有很優異的表現，對西武出賽5場，防禦率僅有1.15，都是優質先發，拿下包括1場完封在內的3勝；對軟銀也先發5場，雖然吞下2敗，但有3勝，防禦率只有1.93，同樣也投出1場完封，在主場的表現更是不用說了，將會是歐力士要完成去年未達成的日本一目標的最關鍵人物。

棒球專欄 歐力士猛牛 山本由伸 吉田正尚 杉本裕太郎 宮城大彌

相關新聞

3000萬美元年薪 赫洛簽長約成熱火爭冠寄託

NBA東區今年最強球隊不是公鹿就是塞爾蒂克，最值得期待球隊是76人和籃網，兩年前打進總冠軍賽的熱火有點被看輕。熱火季前被專業媒體和賭盤看衰，主要原因是熱火今年夏天沒有沒有任何補強，沒有完成任何交易，失

3000萬美元年薪 大谷翔平長約均價不能再低了

今年大聯盟球季最夯的話題之一，除了「法官」賈吉（Aaron Judge）挑戰美聯全壘打紀錄外，就是大谷翔平投打的淋漓盡致，又將升級到什麼檔次。洛杉磯天使隊日前為他的出色表現訂了價碼：3000萬美元，除

日職／歐力士神奇2連霸 山本由伸有望再豪奪8大獎項

本季洋聯大混戰的結果終於在賽季的最後一天出爐，2日賽前暫居龍頭的軟銀仍以1場勝差領先居次的歐力士，這天兩隊都有最後1場賽事，而在9種輸狀況下，不但歐力士自己要獲勝，也必須要軟銀落敗，戰局才有改變的可能

下半季最強投手 新一代Z魔神賈倫大顯身手

誰是今年下半季表現最好的投手？可能有人會認為是最近越投越好的大谷翔平。大谷自明星賽後先發12場，僅投74局就三振90名打者，防禦率只有2.31的成績確實十分優異。另一位表現令人印象深刻的強投則是本季大

WBC翻轉陳禹勳野球人生 明年可望一圓經典美夢

樂天桃猿「鄉長」陳禹勳本季累計22次中繼成功，領先居次的朱俊祥4次中繼，如果沒有意外的話，陳禹勳可望拿下生涯第2座中繼王，另拿過2座救援王，今年陳禹勳防禦率2.01、每局被上壘率1.14都相當傑出，加

日職／阪神監督路線大翻轉 新教練團只能進不能退

已經在媒體界沉默許久的「2023年阪神虎隊監督」問題，終於在上週「解禁」。日本產經體育報揭露前監督岡田彰布將重作馮婦，接掌新球季阪神監督兵符，也開啟了教練團內閣人事等一連串的討論。 雖然媒體還是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。