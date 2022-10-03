下半季最強投手 新一代Z魔神賈倫大顯身手

誰是今年下半季表現最好的投手？可能有人會認為是最近越投越好的大谷翔平。大谷自明星賽後先發12場，僅投74局就三振90名打者，防禦率只有2.31的成績確實十分優異。另一位表現令人印象深刻的強投則是本季大放異彩的馬林魚王牌投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。光是下半季阿坎塔拉就投出四場完投——比其他投手整季還要多。除了投球局數（228.2，第二名的米克拉斯（Miles Mikolas）不過199.1局）遙遙領先群雄外，目前阿坎塔拉2.28的防禦率也暫居國聯第二（僅次於烏力亞斯（Julio Urias）的2.12），已成了今年國聯塞揚獎呼聲最高的投手。

但不論是大谷或阿坎塔拉，他們在下半季的表現跟響尾蛇王牌投手賈倫（Zac Gallen）相比都還有段距離。除了八月份連投44.1局無失分，寫下史上第七長的紀錄外，賈倫也是大聯盟史上第四位連續六場先發都未失一分的投手。在紀錄中斷後，媒體很快就又對身處弱隊響尾蛇的賈倫失去了興趣。直到他在九月底投出本季最傑出的一役，面對道奇的可怕打線8局三振13人僅失1分，下一場出戰太空人又投7局只丟掉兩分。在接連遭遇全聯盟最強大的兩隻球隊後，賈倫下半季的防禦率依舊只有1.27（僅次於烏力亞斯的1.10），勝場貢獻值（WAR）3.5更是領先全聯盟。

這不是賈倫第一次交出令人驚豔的成績。在升上大聯盟的第一年，他就已有過先發15場防禦率2.81，80局三振96人的好表現。但球速不快，小聯盟時期評價並不高且投球內容也無過人之處的賈倫還是在季中就被馬林魚送往響尾蛇。有趣的是，當初跟他一起被紅雀交易到馬林魚的阿坎塔拉也在這一季站穩先發並且入選明星賽。如果沒有後來這樁交易，今天的馬林魚或許又是另一番局面。

但也可能是因為來到響尾蛇這個新環境，賈倫才得以繼續成長為一線強投。儘管球速並不算快——賈倫的快速球平均時速一直維持在94英哩以下，甚至不及聯盟平均水準。但在加入響尾蛇後，他逐漸成長為靠多種變化球解決打者的強投。不論是卡特球、變速球或最拿手的曲球，都成了賈倫克敵制勝的利器。雖說他的球速不快，但賈倫的快速球卻具有相當高的轉速，往往讓打者無法結實擊中球心。在2020年縮水球季，賈倫就以國聯第六的防禦率（2.75）及WAR（2.5）在塞揚獎投票拿到第九名。這一年他的速球被打擊率僅有.185，曲球被打擊率更是不到一成——只有.098。

賈倫在上半季的戰績是4勝2敗、防禦率3.56、BAA.212，下半季的戰績則是8勝1敗、防禦率1.27，BAA更低到.150，最可怕的是85.1.局投球只被打2支全壘打，而且多場比賽的對手都是強隊。 美聯社

除了能投多種變化球外，賈倫還是個富有觀察及實驗精神的投手。從大學時代起，他就勤於製作觀察打者的心得筆記，試圖找出對手的弱點及如何靠配球製造出局數。他會在賽前徹底研究如何對付某位特定打者的策略，然後在比賽中又不斷做出調整。響尾蛇捕手凱利（Carson Kelly）特別提到賈倫的應變能力遠優於一般投手，他甚至會在比賽中徵詢其他隊友的意見來配球。響尾蛇投手教練史壯（Brent Strom）也認為他看過不少投手擁有比賈倫更出色的速球、曲球或變速球，但從未見過任何一位投手像他這麼擅於配球。

除了配球之外，今年賈倫的控球能力也更上層樓。他的每九局保送次數從過去三年的3.6次大幅下降到今年的2.2次，在國聯排名第九。如今他的曲球已成為全聯盟打者最頭痛的球路之一，根據大聯盟進階數據網站Baseball Savant的統計，今年賈倫的曲球降低得分期望值（Run Value）達到-13，在所有投手的曲球中排第一。此外他的四縫線速球Run Value也有-19，位居全聯盟第七。整個大聯盟也就只有他跟韋蘭德（Justin Verlander）的四縫線速球及曲球能同時名列前十。

響尾蛇由於不幸與超級強隊道奇身處同一分區，這幾年又逢教士不斷招兵買馬，在國聯西區幾乎毫無出頭的機會。再加上近年來他們一連串令人摸不著頭腦的球員異動——像是換走球隊神主牌高史密特（Paul Goldschmidt）及「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）、看似要進入長期重建期後，前年竟又簽下前巨人王牌投手邦賈納（Madison Bumgarner）。結果不但沒能重振旗鼓，反倒在去年留下了52勝110敗隊史第二差的不名譽戰績。即便今年開始有年輕球員嶄露頭角——像是WAR居全隊第一，能守外野又能蹲捕的瓦休（Daulton Varsho），但想重返季後賽顯然依舊遙遙無期。而新一代「Z魔神」賈倫的優異表現，也就因此一併被埋沒。