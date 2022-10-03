WBC翻轉陳禹勳野球人生 明年可望一圓經典美夢

樂天桃猿「鄉長」陳禹勳本季累計22次中繼成功，領先居次的朱俊祥4次中繼，如果沒有意外的話，陳禹勳可望拿下生涯第2座中繼王，另拿過2座救援王，今年陳禹勳防禦率2.01、每局被上壘率1.14都相當傑出，加上過往在國際賽出色表現，明年他很有機會第一次征戰WBC世界棒球經典賽。

陳禹勳成名很早，青少棒和青棒時期都曾入選國家隊，好漢就怕傷來磨，由於投球量過多，高三(強恕青棒)動右手肘韌帶置換手術，大一(北體)動右肩清創手術，邁入漫長復健期。

陳禹勳曾表示，在北體時期，很感謝當時球隊教練高英傑，堅持讓傷癒復出的他每場只能後援投1局，還有隔場休息限制，讓他的手臂逐漸適應比賽強度，至今不曾再受大傷。

由於前北體教練高英傑對陳禹勳的保護，為中華職棒保留了一條優質的新鮮手臂。 聯合報系資料照片

有一次北體和早稻田大學舉行友誼賽，早稻田先發投手是「手帕王子」齋藤佑樹，高英傑讓陳禹勳先發，結果只投1局就被換下場，當時陳禹勳覺得無緣跟手帕王子全場對決很可惜，事後回想起來，很感謝高英傑對他的保護。

陳禹勳業餘時期是中華隊常客，2013年經典賽開打時他效力合庫，八強複賽台日大戰，陳禹勳與隊友一起看電視轉播深受感動，他就問隊友林加祐：「如果我打業餘，和某一位職棒投手實力一樣，誰有機會去打經典賽？」林加祐毫不遲疑回答：「當然是職棒投手啊！」

陳禹勳深受鼓舞，2013年底放棄合庫鐵飯碗，決定投入中職選秀，如果沒有WBC台日經典一役，他就不會出來選秀。

中華隊在2013年經典賽的奮戰精神讓陳禹勳深受感動。 歐新社資料照片

陳禹勳2014年新人球季拿下中繼王，又在2017、2018年勇奪救援王，進職棒9個球季，每年出賽數都從40場起跳，不但相當耐投，而且幾乎都繳出亮眼成績單，更是中職史上百中繼、百救援唯一一人，堪稱國內職棒相當具代表性的後援投手。

陳禹勳進職棒征戰國際賽的成績也不含糊，2015年第一屆世界棒球12強賽，他出賽5場總計投5.2局都沒失分，防禦率是完美的零，2019年第二屆世界棒球12強賽，他出賽3場總計投2.2局飆5K失1分，拿下1勝，兩屆12強賽合計8.1局僅掉1分，具「強心臟」的大賽體質令人印象深刻。

陳禹勳在2015年棒球12強賽期間化身「天天勳」，在中華隊前三戰場場上陣。 圖／中華棒協提供

2017年經典賽由於陳禹勳所屬的Lamigo桃猿，並沒有支援教練和球員進中華隊，也讓他錯過夢寐以求的經典賽，最終中華隊3戰全敗遭淘汰，兵敗高尺巨蛋，如果那一年桃猿讓旗下球員打經典賽，以陳禹勳的身手和狀態絕對可以入選。

原本第五屆經典賽在2021年開打，受疫情影響延到明年再戰，屆時陳禹勳33歲正是當打之年，雖然今年他有手傷困擾，依舊跨越難關投超過40局，不但會被列入經典賽50人大名單，更大有機會被選進28人正選名單，成為中華隊倚重的牛棚戰力。

原本沒打算打職棒，陳禹勳受2013年經典賽影響決定挑戰，又因故錯過2017年經典賽，他一圓經典夢的路途走來曲折，但終究會完成夢想，相信陳禹勳激勵人心的故事，也鼓舞著正在打球的基層棒球選手，即使肩、肘動過刀，只要不放棄努力不懈，終有成功的一天。