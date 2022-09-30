拓荒者季後補強不足 里拉德率隊難有所作為

上個球季，拓荒者合作九年的招牌雙槍正式拆解後，里拉德(Damian Lillard)與麥凱倫(C.J. McCollum)的前景也有了截然不同的發展。雖然拓荒者過去幾年在例行賽時常上演拉尾盤，將球隊連續闖進季後賽紀錄推至八個球季，但去年在里拉德整季只打了29場，麥凱倫也只替拓荒者出賽36場就被交易到鵜鶘，想當然爾拓荒者的季後賽連續紀錄嘎然而止。

倒是麥凱倫交易到鵜鶘和團隊配合融洽，教練團也給予他相當大的主導空間，也順利地以第八種子闖進季後賽，且放眼新賽季，原合約還有兩年的麥凱倫日前已提前完成和鵜鶘的2年6400萬美元延長合約，此舉也代表著順利的話，31歲的麥凱倫將把他生涯最後的精華階段留給鵜鶘，足以證明短短半個球季，紐奧良鵜鶘讓麥凱倫找到家的感覺。至於象徵忠誠代表的里拉德看起來就又離分區冠軍賽、總冠軍夢更加遙遠了。

拓荒者補強雷聲大雨點小 內外配合低落效率未解

雖然拓荒者在今年季後補強動作迅速，先是在選秀前一天交易來過去兩年在活塞打出身價的前鋒葛蘭特(Jerami Grant)，又在自由市場開市後以超出市場推估行情的3年2800萬價碼挖角來勇士冠軍隊成員，防守悍將小斐頓(Gary Payton II)。 這兩筆操作都有補上球隊缺口的功用性存在，令人期待隨後陸續的陣容改組，但拓荒者球團隨後卻沉默了整個夏天，並沒有再出現令人期待的補強動作，不免有雷聲大雨點小之感。

拓荒者在季後率先搶下在季後賽表現出色的小裴頓，但接下來就沒有什麼動作，讓球迷有些失望。 美聯社

眼看著熱身賽即將開打，備戰新球季的拓荒者仍得看里拉德油箱裡還有多少油能帶領球隊衝鋒陷陣，特別是在缺少麥凱倫的輔佐後。里拉德上季飽受傷勢困擾，出賽場次創下十年生涯以來的新低，場上表現亦是受到相當程度的影響。 里拉德過去可是聯盟中除了柯瑞(Stephen Curry)以外，另一名被公認令人聞風喪膽的自走砲，但是例行賽場均兩分(40.2%)及三分球命中率(32.4%)紛紛寫下職業生涯最低紀錄，也因此讓過度仰賴里拉德與麥凱倫的團隊進攻體系大打折扣，戰力大幅衰退。

拓荒者過去十分強調將進攻圈拉大，同時清開往禁區的空間，訴求透過里拉德外圍投射與切入破壞力兼具的特點去製造進攻。除了中鋒外，拓荒者幾乎隨時能擺上四個擁有遠程火侯的球員，戰術講求快速導球、切傳，與球星持球單打的風格，在質跟量都出色的三分球攻擊火網中，讓團隊進攻效率始終名列聯盟頂尖。

但也因為這樣讓拓荒者內外配合效率低落，團隊禁區得分近兩年來都是聯盟墊底等級的存在。 即便陣中擁有諾基奇(Jusuf Nurkic)這樣優質的歐陸中鋒，但似乎就是無法將他與里拉德甚至是其他人配合的成效最大化。諾基奇上季例行賽出勤56場，繳出15分11.1籃板，對28歲的諾基奇來說，這不該是他的天花板。

諾基奇生涯有4季得分、籃板上雙，已屬優秀的歐陸長人中鋒，但跟後場的配合並不出色，讓他無法有像約柯奇那樣的主宰能力。 美聯社

里拉德責任加重 在西區要殺出重圍很困難

里拉德新賽季必須以戰養戰調整，雖然過去他的不講理大號三分球，第四節打卡上班的Lillard Time令人銷魂，但也在看見他時常在球隊立足未穩的情況下，糟糕投籃選擇對球隊帶來的傷害。 他必須學習更沉穩的組織球隊，一來能掩飾他體能爆發力受到傷勢影響的打法。二來，以他為中樞去串聯球隊，由點至線的兩人小組合作，再到面的全員輪轉爆發，拓荒者才有機會再次展現那聯盟頂尖的攻擊效率。

32歲的里拉德除了進攻外，他的責任勢必更加沉重，23歲的西蒙斯(Anfernee Simons)未來就是拓荒者新一代的麥凱倫，甚至球團期許他擁有里拉德的影子，但是現階段西蒙斯仍是偏向純粹的高效進攻好手，而缺乏傳球視野與控場能力，重點是6尺2吋、6尺3吋的後場拍檔仍解決不了過於矮小且防守不力的缺點。這也是為什麼拓荒者會在自由市場一開市就火速簽下小斐頓的原因，球隊需要他的大鎖技能。小斐頓師承老爸的優勢防守解讀，他的抄球判斷，個人的單防以及協防補位，還搭配驚人的彈性都會使人忘記他其實也僅有6尺3吋。

西蒙斯在上季里拉德受傷時已展現大將之風，但要真正成為球隊的看板球星可能還需要不短的時間。 美聯社

再看看前場陣容，拓荒者欠缺靈活且有經驗的四號位人選，既能夠幫忙守到內線，進攻端又能具備4out-1in的人員配置，邁入生涯顛峰的28歲葛蘭特也是市場上滿熱門的功能型球員，拓荒者透過交易將他納入麾下沒有問題。但是兩筆交易與自由球員簽約補強，看起來仍無法讓拓荒能就此補齊隊型並高枕無憂。主力微調但打法不變，板凳深度經驗尚淺，隊中沒有潛力大物值得期待，團隊擅長的強大進攻也不足以掩護過他們疲軟的防守，這些仍是拓荒者最實際的問題所在。

新球季西區有快艇重振旗鼓，有陣容更加完備的灰狼、鵜鶘，還有更前頭的勁旅勇士、太陽、灰熊、獨行俠、金塊。 上季排西區第13名的拓荒者，還得想辦法擠下湖人、國王才有摸邊附加賽的可能。新球季里拉德復出的壓力肯定不小，拓荒者現有人馬很難在西區有突破性作為。

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