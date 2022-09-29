史上最強球季比一比 賈吉今年是否超越邦茲？

曾經在ESPN服務過的紐約棒球作家海曼（Joe Heyman）在提及史上最強球季時說：「我是直接把邦茲給剔除啦。」這雖然是他個人意見，但也反映了許多人的共識，那個在禁藥年代的數據，是要打星號的。所以法官這個賽季的表現，才是史上最強。

CBS的棒球作家派瑞（Dayn Perry）根據法官當今面對的投手強度、牛棚人數眾多、和第二名的領先差距、主客場都厲害、還有三冠王等因素，認為法官今年的表現是史詩般的賽季。的確，本季大聯盟平均直球的球速有93英里，而2002年時，平均才89英里而已，而且變化球的使用比例也在最近二十年穩定上升，來自投手的競爭更強，而且三冠王是個超高門檻，近55年來只出過一次而已，並且大聯盟史上27個三冠王中，沒有一個打出過60轟的。

法官沒在洋基球場完成61轟壯舉，到多倫多的第一場比賽，當高斯曼（Kevin Gausman）在首打席被打安打，第二次碰面時小心翼翼地投球，結果四壞保送時，羅傑斯中心居然響起一片噓聲，大家都想看賈吉的歷史性時刻，每一次他站上打擊區，就像真的站入法庭，現場鴉雀無聲，全神貫注，深怕錯失任何一個細節。第二戰法官被保送四次，法官在這連六場全壘打乾旱期中，總共被保送12次，沒有人想成為第61轟的受害者。

賈吉目前只差1支全壘打就能追平美聯單季最多轟紀錄，但對手開始對他投出大量保送，讓他根本沒有機會出手。 美聯社

但說到被人閃躲，邦茲在二十一世紀初期，那才是讓投手聞風喪膽。從2001年到2004年，他總共被保送了755次，而只吃了239次三振。今年法官被敬遠18次，而邦茲在2004年四月份，對，單單一個四月，就被故意保送了18次，道奇隊在其中一場比賽對邦茲故意保送四次，最後一次是在第十二局。即使對方對他這麼閃，他在那個月還是有.472/.696/.1.132的打擊三圍，外帶10支全壘打。喔，這個月他除了故意保送之外，普通保送也有39次，所以他實際的打數只有53次。平均每五個打數，就有一支全壘打。

我用OPS+這個進階數據來說明邦茲從2001年到2004年這四年間有多可怕。OPS+有人翻譯成標準化攻擊指數，它能把數據的脈絡考量進去，如球場因素、時代因素、投手因素都中和掉，盡量排除數據中的干擾和誤差，是公認最能反應打者優劣比較的客觀數字，聯盟平均值為100，在100以上就是高於水準。現代大聯盟史上最好的單季OPS+成績，前三名都是邦茲，分別是他在2002、2004和2001年創造，第四名則是1920年的貝比魯斯，今年法官的OPS+為212，並列第22名，而邦茲在那四年間，OPS+沒有低於231過。

在對手瘋狂投保送的情況下，邦茲還能創下史上前三高的OPS+紀錄，只能說他的打擊能力實在是太恐怖了。 歐新社資料照片

邦茲在2001年締造73轟紀錄，那年還不是他OPS+最高的一季，紀錄是2002年的268，那年邦茲以3成70拿下國聯打擊王。在這四年中，邦茲兩次奪得打擊王，就算是用藥，邦茲擊球精準的手眼協調、耐心和專注力，仍是史無前例。在這四年中，他在2443次打席中，他被保送（含敬遠）了1039次，平均每五次站上打擊區，他就要被保送兩次，而且在一個系列戰中，他可能看見的失投球大概不超過兩球。

邦茲生涯總共獲得688次故意四壞，這四年中佔了41.3%。光芒隊從1998年創隊以來，在將近十五萬次打席中，才662次故意四壞，他一人拼過一整隊。他在2004年，他的39歲賽季，他在147場比賽中，被故意敬遠120次，這和他生涯故意保送次數兩項數字肯定都是大聯盟空前絕後的紀錄，不可能被打破。

最有名的案例，當然是在1998年5月28號，九下巨人隊落後兩分，響尾蛇隊總教練蕭瓦特（Buck Showalter）下令故意四壞保送邦茲，寧可丟一分，也不讓邦茲擊敗他們。最後蕭瓦特真的賭對了，下一棒梅恩（Brett Mayne）平飛球出局，響尾蛇隊一分險勝。

滿壘時寧可故意投保送失一分也不讓他打，這是對邦茲特有的禮遇。 歐新社資料照片

今年法官的成就毫無疑問是史詩級，不管他有沒有拿到三冠王，或打破馬里斯障礙，但邦茲在2001至2004年，連續演出神級數據整整四年，即使擺在禁藥年代，還是不可思議的成就。真要說史上最佳球季，也許法官還排不上。