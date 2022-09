奪冠必備七大團隊默契要角 勇士拚連霸少了哪一味？

勇士日前宣佈了參與季前訓練營的20人大名單,這個週末將在東京和巫師進行兩場季前賽。原本打算宣告退休的伊古達拉(Andre Iguodala)也在隊友的勸進之下,在最後一刻點頭加入球隊再戰一季。而從目前的人手組成來檢視,勇士是否已經準備好挑戰二連霸了呢?

在自己的podcast節目(Point Forward)當中,伊古達拉提到了這個留隊的決定,他以開玩笑的口吻說一切要怪柯瑞(Stephen Curry)等人給他的愛太多了。而從這次留人的過程中,也看到了勇士內部的團隊意識和強大的凝聚力。

伊古達拉雖然順利歸隊了,柯瑞、湯普森(Klay Thompson)和格林(Draymond Green)也依舊在陣,但是球隊仍有重要的角色球員出缺。過往以團隊默契著稱的勇士,眼下仍不是完全體。他們還沒有像上一季那樣,備齊了所有成功所需的人選。

38歲的老將伊古達拉上季出賽時間不多,平均得分也只有4.0分,原本已宣佈退休。但隊友們深知他對球隊的重要性,一直勸他回來再拚一年。 美聯社資料照片

以單一球季來看,團隊成員之間的化學效應足以決定一支球隊的表現,而每個成員的人格特質都不相同,但在彼此交融及相互作用之後,他們都在奪冠過程中扮演了重要的角色。

這是運動作家瓊.萊恩(Joan Ryan)所提出的觀點,她訪談了許多成功球隊的成員及教練之後,在2020年出版了《無形資產》(Intangibles: Unlocking the science and soul of team chemistry),在書中她列舉了能夠決定球隊化學效應的七大人格典型及特質。

《無形資產》一書告訴你什麼樣的球員是幫助球隊奪冠必備的神隊友! 擷圖自誠品線上

灣區出身的萊恩曾在2018年訪問勇士總教練柯爾(Steve Kerr),在一同檢視這七種特質之後,柯爾同意那支二連霸的勇士陣中確實都有這樣的典型人物(以下譯名參照駱香潔翻譯的台灣中譯本):

資深溫和的伊古達拉,是以精神力和經驗來引導眾人的聖賢典型(The Sage) 有著不為外人所知的獨特幽默感,能逗隊上每一個人發笑的湯普森則是諧星典型(The Jester) 充滿殺手特質,能一舉震懾對手的杜蘭特(Kevin Durant)是戰士典型(The Warrior) 火爆而嚴厲的格林,既是引發全隊動能的火花典型(The Sparkplug),也是能扮黑臉判官來督促隊友的警察典型(The Enforcer) 而性格平易近人,能和全隊當麻吉的李文斯頓(Shaun Livingston)是夥伴典型(The Buddy) 像個熱情洋溢的啦啦隊一樣,讓所有人開心打球的柯瑞則是小孩典型(The Kid)

柯爾也同時指出,柯瑞兼具了以上這七種人格特質,並在球隊需要他的時候,扮演不同的關鍵角色。這也讓柯瑞成為罕見的帶隊巨星,與隊友們共同創造出強大的化學效應及團隊默契。

檢視上一季勇士的奪冠陣容,也可以發現這七種典型人物的更新版本。除了柯瑞為首的四核心之外,原本是籃壇浪人的小裴頓(Gary Payton II),他的故事和拼搏可說是上季勇士最具代表性的火花典型。而初生之犢的波爾(Jordan Poole)就像個孩子一樣,將新鮮的活力注入了全新的海嘯三人組。任勞任怨的魯尼(Kevon Looney)是全隊的好夥伴,至於在攻守兩端打出生涯新高度的維金斯(Andrew Wiggins),則是成功扮演了戰士的角色。

相較於上季的奪冠陣容,勇士的變動雖然並不大,但在失去了小裴頓這樣的火花之後,還是有可能會影響他們這一季的磨合以及化學動能。因此勇士在季後引進其他新球員入隊,希望能複刻小裴頓的成功模式。

防守悍將小裴頓本季轉戰拓荒者,對勇士來說是相當大的損失,需要有其他的球員來提供激發團隊化學效應的能量。 美聯社

像是以一年短約簽下2018年的首輪新秀羅賓森(Jerome Robinson),他上季在勇士發展聯盟球隊出賽,一樣是生涯發展不順的浪人。而以兩年低薪合約引進的迪文森佐(Donte DiVincenzo),則是放棄了更高的薪資選項,希望在奪冠球隊打出身價。20人名單當中,也還有兩名雙向合約的球員,同樣是要擠進開季名單的窄門。這些球員能否為勇士帶來像小裴頓那樣的火花,將是影響勇士衛冕的關鍵之一。

其實,團隊默契的塑造,本身就是一個有機的過程,會隨著球季的進展和成員的表現而不斷改變,可以說是「邊打邊發酵」。萊恩彙整出的這七大團隊默契要角,不是一蹴可幾,也可能不照角色設定來走,一切是打了才知道。像是因傷而長期缺陣的年輕長人威斯曼(James Wiseman),他想要在本季重新復出的企圖心,或許就會成為球隊的另一個意料之外的火花。

勇士小將威斯曼上季因傷缺席整季,總冠軍賽只能在旁邊看戲,經過一年的復健之後,新球季他的表現讓人期待。 歐新社資料照片

這一季,誰將會是引發勇士化學效應的關鍵觸媒?這個週末的東京海外賽雖然還無法窺一斑而知全豹,卻是個讓人察看端倪的起手式。